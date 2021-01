50 Jahre LGK: Das sind die erfolgreichsten Sportler

Kreuztal. Die LG Kindelsberg Kreuztal ist vor wenigen Wochen 50 Jahre alt geworden. In dieser Zeit gab es ungezählte Erfolge und Titel.

Die Gründungs-Idee und -Geschichte der LG Kindelsberg Kreuztal (LGK), eine der ältesten Startgemeinschaften im Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV), wurde in den vergangenen Monaten in Erinnerung gerufen, da das Jubiläum „50 Jahre LGK“ den Anlass für einen tieferen Rückblick bot - ein Rückblick, offiziell begonnen mit der Gründung am 11. Mai 1970 im Hotel Hopfner in Kreuztal. Drei „Urgesteine“ der LGK hatten zuvor ihre Köpfe zusammengesteckt: Manfred Birkelbach, Adalbert Roßbach und Rolf Bernshausen setzten ihre Idee „uss Lettfe“, eine LG im nördlichen Siegerland zu gründen, später in die Tat um. Ein Erfolgsmodell war geboren, wie es sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten bewiesen hat.

Viele Menschen engagierten sich mit Herzblut in der „Sportstadt am Fuße des Kindelsbergs“ für die Leichtathletik. Große Talente brachten es zu nationalen und internationalen Ehren, krönten ihr sportliches Leben mit der Teilnahme an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Ein dickes Buch könnten die „Kindelsberger“ darüber schreiben. Inzwischen sind es rund 80 Deutsche Meistertitel in Einzel- und Mannschafts-Disziplinen geworden, von der Jugend bis zu den Senioren, von Annegret Ley 1983 bis Dr. Eberhard Linke, dem mehrmaligen nationalen Meister und zweifachen Senioren-Weltmeister (M75) von 2019.

Deshalb ist es kein Wunder, dass sich Rolf Bernshausen, ehemals starker Mittelstreckler in den 60er Jahren, schwer tut, wenn er nach den erfolgreichsten Athletinnen und Athleten in 50 LGK-Jahren gefragt wird. Nach etwas Zögern hat er dann schließlich doch drei Namen parat: Dirk Schweisfurth, Juliane Sprenger und Jan Schneider. „Ohne unsere vielen anderen erfolgreichen Athletinnen und Athleten zu übergehen“, so der Ferndorfer. Die beiden Olympioniken Dirk Schweisfurth und Juliane Sprenger sind durch ihre Teilnahme in Seoul 1988 bzw. Athen 2004 zu Markenzeichen in der „Sportstadt Kreuztal“ geworden.

Dirk Schweisfurth

Dirk Schweisfurth, im TV Jahn Siegen aufgewachsen, startete später - wie auch sein jüngerer Bruder Michael als 110 m Hürdensprinter - einige Jahre im Trikot des TV Wattenscheid 01, so auch während seiner Olympiazeit. Dirk Schweisfurth glänzte als Sprinter. Über 100 m lief er 1986 in Gelnhausen 10,25 sek., ein Jahr später in Obersuhl über 200 m 20,90 sek. - Zeiten, die als ewige Siegerlandrekorde stehen dürften.

Juliane Sprenger

Juliane Sprenger, die sich zunächst als national erfolgreiche jugendliche Siebenkämpferin über den Weitsprung zur Hürden-Sprinterin entwickelte, stellte ihre Bestmarke über 100 m Hürden 2003 in Cuxhaven mit 12,87 sek. auf - in jener Zeit, als sie in dieser Disziplin auch bei der Weltmeisterschaft 2003 in Paris startete, 2004 bei der Hallen-WM in Budapest und an der Gründungsstätte der „Weltspiele der Jugend“, in Athen, an Olympia teilnahm.

Jan Schneider

Jan Schneider war um die Jahrtausendwende ein Gradmesser über die Lang-Hürden, über 400 m. Seine Karriere krönte der Dreisber, der im CVJM Siegen aufwuchs, 2001 bei den Deutschen Meisterschaften in Stuttgart mit dem Titel über 400 m Hürden in starken 49,63 sek. und setzte einen Maßstab für die heimischen Nachfolger.

Herausragende Mehrkämpfer

Nicht zu übersehen sind die LGK-Zehnkämpfer, darunter der damals in Erndtebrück lebende Thomas Görz, wo sein Vater in der Hachenberg-Kaserne als Berufssoldat stationiert war, der 1995 in Ratingen mit 7925 Punkten knapp an seinem großen Wunschziel, zu den 8000-Punkte-Athleten im DLV zu gehören, scheiterte. Auch der großgewachsene René Günther, 1990 mit 7894 Punkten, der in jenem Jahr als „Sportler des Jahres der LGK“ in der Festhalle in Buschhütten geehrt wurde, wo er die zierliche „Sportlerin des Jahres“, Juliane Sprenger, eben mal schwungvoll auf den Arm nahm.

Nationale Mannschaftstitel, ob im Zehn- oder Siebenkampf sowie über 4x100 m und 4x400 m, bereichern ebenso die Chronik der LGK wie starke Hoch- und Weitsprung-Ergebnisse und, besonders im vergangenen Jahrzehnt, die Senioren unter der Regie von Thomas Blech mit ihrer DAMM-Titelsammlung seit 2008. Sie wurden zu einem neuen nationalen LGK-Markenzeichen. Thomas Blech zählte 1991 zu jenem DM-Titel-Team der männlichen Jugend A, das damals mit drei „Thomas“ - nämlich Görz, Klein und Blech - in Krefeld gewann und aus diesem Trio der Müsener Thomas Klein ein Jahr später den A Jugend-Einzeltitel im Weitsprung (mit 7,33 m) in Mönchengladbach holte.

Titelflut für die Menn-Brüder

Im Weitsprung überzeugte ebenfalls der Fellinghausener Michael Becker als Deutscher Meister (MU23) 1985 in Augsburg mit 7,72 m. Der Kredenbacher Philipp Menn schrieb die DM-Titelsammlung nach Jahrzehnten, 2014 mit 7,62 m in Wattenscheid bei der MU20, fort. In der „Lohrheide“ siegte 2014 auch jene U20-LGK-Staffel über 4x100 m (41,32 sek.), die seit der C-Schüler-Zeit zusammen war: Nils Löcher, Sascha und Philipp Menn sowie Torben Blech. Außerdem teilten sich 2014 die Menn-Zwillinge die nationalen Mehrkampf-Titel. Philipp gewann den Hallen-Siebenkampf in Frankfurt, Sascha ließ den Zehnkampf-Sieg in Vaterstetten (7406 Punkte) folgen. Die Eichener Siebenkämpferin und spätere Hürdensprinterin Juliane Sprenger „flog“ als A-Jugendliche über die 6-m-Marke und gewann 1996 bei der DM in Erfurt mit 6,12 m.

Doch damit noch längst nicht genug aus der LGK-Erfolgsbilanz. Namen wie die der Ferndorfer Sprinterin, Weitspringerin (6,08 m) und Siegerland-Rekordhalterin im Siebenkampf (5231), Karin Wiesel, Annegret Ley oder des Fellinghausener Gehers Detlev Winkler und Siegerlandrekordhalter über 10.000 m, dem Eichener Zehnkämpfer und späteren Bobfahrer Rolf Müller sowie dem jungen Ferndorfer Sprinter Andreas Stötzel erinnern an die beeindruckende LGK-Historie.

Hoffmann und Rigau bei Olympia 2016

Zur Erfolgsbilanz zählen zwei weitere Olympioniken, die zwischenzeitlich die LGK jedoch in Richtung Köln verlassen haben: Miguel Rigau und Lara Hoffmann, die 2016 bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro starteten. Der Dahlbrucher Miguel Rigau und die Vormwalderin Lara Hoffmann stellten sich mit viel Erfolg der Stadionrunde. Lara Hoffmann holte ihre DM-Titel zwischen 2007 (U18) und 2017 (Frauen). Ihre 400 m-Bestzeit steht bei 52,84 sek. (Freiluft) aus 2017 und 52,90 sek. (Halle). In Rio kam Lara Hoffmann mit der DLV-Staffel im Vorlauf über 4x400 m zum Einsatz.

Benefizspiel für schwer verletzten Martin Bahr

Es gab aber auch ein trauriges Erlebnis: Martin Bahr, ein 18-jähriger talentierter Hochspringer des TuS Dahlbruch, verletzte sich 1974 beim Weitsprung auf dem Giller so schwer, dass seine sportliche Karriere schon früh endete. Um die finanzielle Belastung der Familie, bedingt durch eine monatelange Krankenhauszeit, zu lindern, organisierte die LGK ein Benefiz-Fußballspiel der Sportfreunde Siegen gegen eine Auswahl aus den Vereinen des nördlichen Siegerlandes. Mehr als 1500 Zuschauer kamen auf den Sportplatz an der Moltkestraße, wodurch dem jungen Dahlbrucher eine Unterstützung von 3000 DM ermöglicht wurde. Die Sportfreunde gewannen mit 3:1.