Alexa Volkov: Auf dem Sandplatz großgeworden

Wie gut es doch ist, im Dreiländereck zu leben. Alexa Volkov (15), sehr erfolgreiche Nachwuchs-Tennisspielerin, wohnt nur wenige Minuten von der Anlage des TC 71 Netphen entfernt. Aber wir schreiben Mai 2020, das Stichwort „Corona-Pandemie“ beherrscht den Alltag und sorgte bis vor wenigen Tagen dafür, dass der Platz gesperrt war. Sportwart André Brey: „Wir hatten jeden Tag Besuch vom Ordnungsamt. Da wurde genau darauf geachtet, dass nicht mehr als zwei Personen hier sind.“

Auf dem Parkplatz trainiert

In Rheinland-Pfalz wurden die Plätze schon vor einigen Wochen wieder geöffnet, und Alexa Volkov trainierte seither mit einer Freundin im nahen Altenkirchen. Auch davor ging es nicht ohne. „Sie wäre ja verrückt geworden“, schüttelt Vater Sergey Volkov amüsiert den Kopf. Alexa sei immer aktiv gewesen, „auf dem Parkplatz, auf der Wiese“, bloß nicht aus dem Rhythmus kommen. Perfekt war das trotzdem nicht. Zuletzt in Altenkirchen, „da hat es sich schon wieder gut angefühlt“, bestätigt die junge Spielerin, die gar nicht erwarten kann, wieder in Wettbewerben auf dem roten Sand zu stehen. Alexa ist im Februar 15 geworden. Die aktuelle Nr. 25 der U16-Juniorinnen-Rangliste trainiert im DTB-Bundesstützpunkt für den weiblichen Nachwuchs in Kamen und geht seit Herbst 2019 dort auch ins Internat. Bis dahin war sie auf dem Netphener Gymnasium. Das ständige Hin- und-Herpendeln sei einfach zu anstrengend geworden, erklärt der Vater. In der neuen Schule lernt Alexa fast nur mit anderen Tennisspielerinnen. Und „einmal Golf“ sei vertreten, lacht sie. Dort könne viel mehr Rücksicht auf den Sport genommen werden. Trotzdem ist das Mädchen sicher, „dass wir dort mehr arbeiten, mehr Stoff durchnehmen.“ Wobei sie ohnehin keine Probleme mit Disziplin und harter Arbeit hat. Schon mit dreieinhalb Jahren nahm die kleine Alexa erstmals den Schläger in die Hand, unter anderem angesteckt durch die Eltern, die beide Hobbyspieler sind, erzählt sie. Mit sechs kam das erste Turnier. Erfolgreich.

Anfragen aus den USA

Vater Volkov hält nicht viel von Diskussionen über Talent. „Dranbleiben“ sei entscheidend, der Wille und die harte Arbeit, um den Erfolg zu haben, der sich bei seiner Tochter mehr und mehr einstellt. Regional holte sie sich zum Beispiel den U18-Südwestfalenmeistertitel 2018. Im Sommer 2019 gewann die damals 14-Jährige DM-Silber im Doppel der weiblichen Jugend U14 an der Seite von Ella Seidel (Klipper THC/Hamburg). Und das, obwohl sie diese Disziplin nicht einmal besonders mag und schon beim Wort die Nase rümpft, während die Herren neben ihr zu lachen anfangen. Dass es da trotzdem so weit gehen kann, unterstreicht die Fähigkeiten des Teenagers noch zusätzlich. Im November, bei den Bezirksmeisterschaften der weiblichen U18-Konkurrenz, dominierte Alexa das Finale mit 6:0 und 6:0 gegen Christin Weißmann vom TC Milstenau. Auch international hat sie mittlerweile einige Erfahrungen gesammelt, war im Frühjahr beim ITF Jugend-Weltranglisten-Turnier für Jungen und Mädchen U18 am Start. Sie kämpfte sich durch drei Qualirunden und schied in der Hauptrunde eher unglücklich aus. Kurz bevor alles abgesagt wurde.

Solche Turniere und die weiteren Leistungen zum Beispiel in der Liga für Grün-Weiß Herne haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Es gab erste Anfragen aus den Vereinigten Staaten. Mehrere Colleges sind an Alexa interessiert. Auf jeden Fall ist es aber ihr Ziel, in Kamen das Abitur zu machen. Und sie möchte in die WTA-Tour, die Profi-Liga, einsteigen – ohne sich schon jetzt auf ein bestimmtes Alter festzulegen.

Crowdfunding angedacht

Mit dem Erfolg steigen die Kosten, unter anderem für Material und Reisen. „Auf Dauer wird es schwierig, das ohne Sponsoring zu schaffen“, sagt Sergey Volkov. Im Heimatverein wird das ebenfalls gesehen. „Wir müssen uns demnächst mal zusammensetzen“, kündigt André Brey an. Er hat ein Crowdfunding im Sinn, um das erfolgreiche Aushängeschild zu unterstützen.

Klares Ziel vor Augen

Und wie sieht es mit Vorbildern aus, abgesehen von den Eltern? „Maria Sharapova“ kommt sofort als Antwort, die inzwischen zurückgetretene Ex-Nummer eins der Welt, die allerdings auch eine Dopingsperre absitzen musste. Vater Sergey Volkov wehrt ab, sieht eher eine Intrige und sportpolitische Motive hinter der Strafe. Auch André Brey hat Zweifel an den Umständen. Ist denn das Thema Doping in Alexas Alter überhaupt eins? „Ja“, nickt die 15-Jährige, die durch ihre Erfolge und die Zugehörigkeit zum Nachwuchskader inzwischen auch unter der steten Überwachung der NADA steht, immer Kontrollen erwarten muss. Ist sie krank oder verletzt, muss die Zusammensetzung der Medikamente genau beachtet werden. Schreckt das nicht ab? Alexa schüttelt den Kopf. Bislang habe sie nur Bögen ausfüllen müssen. Aber auch die Kontrollen „sind mir egal“. Sie hat ihr Ziel vor Augen und will davon nicht abweichen. Offensichtlich hat die junge Sportlerin, die lieber den Schläger schwingt, als große Reden zu halten, auch ideale Voraussetzungen dafür.