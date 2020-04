Die Niederdielfener Tischtennis-Spielerin Alexandra Scheld strebt zu neuen Ufern, Nach 13 Jahren im Trikot des Zweitligisten TuS Uentrop wird die 38-Jährige den Verein verlassen.

„Wir konnten uns mit Alexandra nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen“, erklärte Trainer Alexander Daun. „Es waren sehr schöne Jahre in Uentrop, ich habe dort auch viele Freunde gewonnen“, so die Siegerländerin. „Doch vielleicht ist jetzt auch die Zeit gekommen, mal etwas anderes zu machen.“

Bis zum Abbruch dieser Zweitliga-Saison wies Alexandra Scheld eine positive Bilanz von 8:3-Siegen auf, so dass sportliche Gründe für einen Abschied nicht maßgebend waren. „Ich habe ja kaum verloren“, blickt sie zurück, „und ich glaube schon, dass ich auf diesem Niveau noch sehr gut mithalten kann.“

Alexandra Scheld, die in ihrer Siegerländer Heimat für die TSG Adler Dielfen und die TG Friesen Klafeld-Geisweid an der Platte stand, war vor ihrem Engagement in Uentrop für Assistance Coesfeld, Bayer Uerdingen und den TTC Spich aktiv. Den größten Erfolg mit den Uentropern feierte sie 2016, als der TuS Zweitliga-Meister wurde, aber vom Aufstiegsrecht in die 1. Liga nicht Gebrauch machte. In den Jahren 2003, 2005 und 2008 war sie mit ihrer Partnerin Nadine Bollmeier Deutsche Meisterin im Doppel. Mit Bastian Steger holte sie 2003 den Titel im gemischten Doppel. 2008 wurde sie zudem im Einzel DM-Dritte. 2002 gewann sie das Bundesranglistenfinale „Top12“ des DTTB.

Inzwischen lebt und arbeitet Alexandra Scheld in Olpe. Die Diplom-Wirtschaftsjuristin ist für den Caritasverband Olpe tätig. „Ich hatte große Bedenken, dass Aufwand und Ertrag in keinem guten Verhältnis gestanden hätten. Schließlich habe ich auf Grund der weiten Anreise ja auch Kosten“, begründet sie ihren Abschied von Uentrop.

Und wie geht es weiter? „Es hat bereits Anfragen gegeben, ich werde alles in Ruhe auf mich zukommen lassen“, ist ein Karriereende noch längst nicht in Sicht.