Als Ferndorf II den RSVE ins Tal der Tränen stürzte

Es war der ultimative Showdown der Handball-Verbandsliga-Saison 2014/2015: Letzter Spieltag, Erster gegen Zweiter, TuS Ferndorf II gegen den RSVE Siegen, alles oder nichts.

Die Situation

Tolle Unterstützung: Die Anhänger des RSVE Siegen. Foto: Rene Traut

Über die ganze Saison hinweg hatten sich die beiden Siegerländer Teams an der Tabellenspitze duelliert, schließlich auch den OSC Dortmund abgeschüttelt und alles auf den letzten Spieltag ankommen lassen. Der TuS Ferndorf II ging als Tabellenführer in das Derby, der RSVE Siegen brauchte beim Erzrivalen einen Sieg für den Titel und das lang ersehnte Ziel Oberliga.

„Die Konstellation war damals einfach der Wahnsinn. Beide Vereine hatten ihren Anteil daran“, blickt Ferndorfs damaliger Trainer Michael Lerscht zurück. „Ich habe neulich das Video wiederentdeckt und konnte nicht anders, als es mir auch nochmal anzuschauen“, schmunzelt der 36-Jährige.

Die Trainer

Mirza Sijaric war für den RSVE Siegen verantwortlich. Foto: Rene Traut

Eine gewisse Brisanz brachte auch die Begegnung an der Seitenlinie mit sich. Beim TuS hatte Michael Lerscht die Verantwortung, der nach der Saison die erste Ferndorfer Mannschaft in der zweiten Liga übernehmen sollte, beim RSVE hieß der Trainer Mirza Sijaric, der allerdings schon vor der Partie angekündigt hatte, nach der Spielzeit seine Zelte in Eiserfeld abzureißen und als Sportlicher Leiter quasi die rechte Hand von Lerscht in Ferndorf zu werden. „Ich möchte mich als Meister vom RSVE Siegen verabschieden und meinen Anteil dazu beitragen, dass erstmals Oberliga-Handball in Eiserfeld gespielt wird“, erklärte Sijaric damals und schob mit Blick auf das Duell an der Seitenlinie hinterher: „Michael und mich verbindet nicht nur eine echte Freundschaft, sondern wir sind auch beide ungeheuer ehrgeizig.“

Das Personal

Nachdem die erste Mannschaft der Ferndorfer bereits eine Woche zuvor den Meistertitel in der dritten Liga perfekt gemacht hatte, sollte nun auch die Reserve folgen. Mit Hilfe von „oben“. Julian Schneider, Patrick Bettig, Kevin John und Tim Sartisson aus dem Drittliga-Kader liefen auf. Beim RSVE stand mit Hilmar Gudmundsson der jetzige Torwarttrainer der Ferndorfer zwischen den Pfosten, Alen Sijaric kehrte als RSVE-Spieler an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück, zudem standen die Brüder Johannes und Frieder Krause auf der Platte.

Der Spielverlauf

Alen Sijaric (rechts) geht an Benjamin Reh vorbei. Foto: Rene Traut

Im ersten Durchgang hatten die Ferndorfer vor den mehr als 1000 (!) Zuschauern und großartiger Stimmung in der Sporthalle Stählerwiese immer leicht die Nase vorn, ohne sich entscheidend absetzen zu können. 7:5 (18.) und 10:8 (27.) hieß es für die Gastgeber, zur Pause glich Eiserfeld allerdings zum 10:10 aus. Nach dem Seitenwechsel zog der RSVE beim 12:10 und 13:11 erstmals mit zwei Treffern in Front, verpasste es aber, aufgrund zu vieler Fehler, den Vorsprung auszubauen. Mit zunehmender Spieldauer machte sich auch die knappere Personaldecke bei den Gästen aus Siegen bemerkbar. Ferndorf wurde stärker, zog durch „Aushilfe“ Patrick Bettig sechs Minuten vor Schluss beim 19:18 erstmals wieder in Front. Und der RSVE sollte nicht wieder zurückkommen. Über 20:19 und 22:19 setzte sich Ferndorf ab, machte wenig später auch den zweiten Meistertitel perfekt.

Die Folgen

Frieder Krause ist nach dem Spielende bitter enttäuscht. Foto: Rene Traut

Während die zweite Ferndorfer Garde also in die Oberliga aufstieg, aus der man zwar gleich wieder als Schlusslicht „runter“ musste, aber auch den sofortigen Wiederaufstieg schaffte und seitdem in der Viertklassigkeit besteht, musste der RSVE Siegen nach diesem bitteren Abend den nächsten Anlauf nehmen. Ein Jahr später war man wieder nah dran, wieder wurde es nichts. Im Schlussspurt zog der OSC Dortmund, nachdem Eiserfeld nur eines der letzten drei Spiele gewonnen hatte, vorbei und fuhr den Meistertitel ein. 2016/2017 war es dann wieder der TuS Ferndorf II, der dem RSVE Titel und Aufstieg vor der Nase wegschnappte. Als auch in der Folge das große Ziel nicht realisiert wurde, trat man den großen Umbruch an, setzte verstärkt auf die eigene Jugend und findet sich seitdem in der unteren Verbandsliga-Hälfte wieder, während es sich die TuS-Reserve im Oberliga-Mittelfeld bequem gemacht hat.