Als Herbstmeister in die Landesliga

Aus Gernsdorf und Rudersdorf erschüttert kein unbeschreiblicher Jubel das Fußball-Siegerland. Dafür ist so eine Entscheidung am „grünen Tisch“ einfach zu emotionslos. Doch beim TSV Weißtal herrscht zumindest etwas Trubel - wenn auch mit coronabedingtem Abstand. Denn die Saison-Abbruchregelung, die der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) dem FLVW-Präsidium als Empfehlung vorgelegt hat, sieht für den Herbstmeister der Bezirksliga 5 den Aufstieg in die Landesliga vor. Und den wollen die Weißtaler um ihren Spielertrainer Konstantin Volz wahrnehmen. Doch davon später.

Szenarien verwoben

Bekanntlich hatten die Vereine bei der vom Verband anberaumten Abstimmung für den Saisonabbruch mit Wertung votiert. Viele Clubs hatten zudem den Cut bereits nach der Hinrunde gefordert. Bei ihrer Entscheidung haben die VFA-Mitglieder unter Vorsitz des Herners Reinhold Spohn also zwei der drei Szenarien miteinander verwoben. Abbruch ja, mit Wertung und Aufsteigern, aber ohne Absteiger zum einen, zum anderen maßgebend der aktuelle Tabellenstand vor dem Saison-Cut vom 8. März, aber auch die Einbindung der inoffiziellen Herbstmeister nach Beendigung der Hinrunde.

Sollten also Herbstmeister und aktueller Tabellenführer nicht der selbe Verein sein, gibt es den zweiten Aufsteiger.

Mischlösung

„Eine gute Mischlösung“, wie der heimische Kreisvorsitzende Marco Michel die Entscheidung einschätzt und bewertet. Wie der Wilnsdorfer weiter ausführt, werde die am kommenden Montag stattfindende Ständige Konferenz, gebildet aus den 29 Kreisvorsitzenden und dem achtköpfigen Präsidium des FLVW eben diese Lösung dem durch dieses Gremium einzuberufenen außerordentlichen Verbandstag zur Abstimmung vorlegen.

Da die Einberufungsfrist drei Wochen beträgt, ist mit eben diesem Verbandstag am Montag, 8. Juni zu rechnen. Eine Zustimmung für die durch den VFA gefällte und durch das FLVW-Präsidium mitgetragene Entscheidung ist da wohl reine Formsache.

Kreise auf einer Schiene

Diese für Marco Michel „salomonische Regelung“ soll nun tunlichst auch in den Kreisen durchgesetzt werden. „Wir werden uns bis zum Wochenende kurzschließen und dann diese Entscheidung mittragen, davon bin ich überzeugt. Denn es kann ja nicht angehen, dass der eine Kreis so und der andere so verfährt. Da muss es eine einheitliche Regelung geben.“

Eine Ausnahme in dieser Rechnung macht die Oberliga. Denn hier stehen von vornherein zwei direkte Regionalliga-Aufsteiger an. Nach der Quotientenregelung schaut der RSV Meinerzhagen dabei in die Röhre. Zwar Tabellenzweiter im aktuellen Tabellenbild, müssen die Sauerländer RW Ahlen den Vortritt lassen, der ganze 0,4 Punkte bei zwei weniger ausgetragenen Spielen vor den Meinerzhagenern liegt. Nach der Hinrunde ist die Entscheidung ebenso knapp - auch hier sind die Ahlener hauchdünn vor dem RSV, während der SC Wiedenbrück an der Spitzenposition und Meister nicht zur Disposition steht.

Knifflig wurde es auch in der heimischen A-Kreisliga, wo der VfL Klafeld-Geisweid als Dritter nach der Quotientenregel (Punktzahl dividiert durch ausgetragene Spiele) knapp an der SG Siegen-Giersberg vorbei zieht. Da die SG Mudersbach/Brachbach als Meister feststeht, die „Fürsten“ auch nach der Hinrunde vor den Giersbergern rangieren, bleibt der VfL auf Rang zwei. Und darf sich in der neuen Saison als Bezirksligist über den vollzogenen Durchmarsch freuen. Denn die Aufstiegs-Relegation gegen den Hochsauerland-Vertreter entfällt bekanntlich. Da die Zahl der Bezirksligen in der kommenden Saison von zwölf auf 14 steigt, wird der vermehrte Aufstieg aus allen Kreisen „geschluckt“.

Die Meister

Wird - wie nicht anders zu erwarten - diese jetzt getroffene Regelung in den Kreisen Anwendung finden, heißen die Aufsteiger aus den unteren Ligen wie folgt - B1: Fortuna Freudenberg II, B2: SV Feudingen; C1: FC Eiserfeld II , C2: SpVg Bürbach II, D1: SSV Meiswinkel/Oberholzklau, D2: FC Kreuztal II, D3: SF Edertal II.

Riesige Herausforderung

Doch zurück zum TSV Weißtal, der als einziger überkreislich spielender Verein von dieser Regelung profitiert. „Eine angenehme Entscheidung“, lächelt Konstantin Volz. „Wir nehmen das sportlich und wissen gleichzeitig, dass die Landesliga ist eine riesige Herausforderung für uns ist.“ Der Spielertrainer macht jedoch klipp und klar deutlich, dass man sich vom eingeschlagenen Kurs nicht abbringen lasse. Und der lautet „eigene Jugend nach vorn“. Das hatte der TSV schon in der Bezirksliga auf die Fahnen geschrieben und sich langfristig in den Spitzenpositionen wiederfinden wollen.

Dass es jetzt auf diesem Weg sogar eine Klasse höher geht - umso erfreulicher für die Mannen vom Henneberg. „Eine irre Sause auf dem Transfermarkt werden wir jetzt nicht veranstalten“, macht der Spielertrainer klar, ein Bierchen im kleinen Kreis aber dürfte nach den erneuten Lockerungen der Corona-Beschränkungen wieder drin sein.