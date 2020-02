AMC Burbach: Bewährtes Vorstandsteam

Burbach. Keine Veränderungen gibt es im geschäftsführenden Vorstand des AMC Burbach. Sowohl der erste Vorsitzende Wilfried Bub als auch Geschäftsführer Steffen Bechtel und Sportleiter Julian Schäffer wurden einstimmig für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Gemeinsam mit Karl-Heinz Land und Anne Meiswinkel, die in diesem Jahr nicht zur Wahl standen, bilden die Gewählten weiterhin den geschäftsführenden Vorstand des AMC Burbach.

Zwei Slaloms und die Rallye

Unterstützung erhält der Sportleiter vom Sportausschuss. Hierzu standen drei Wahlen an. Andreas Klein und Sebastian Scholko wurden einstimmig wiedergewählt, Kathrin Niedenhoff kommt für zwei Jahre neu dazu. Den erweiterten Vorstand komplettiert Gerhard Jentsch, der weiterhin als Verkehrs- und Touristikreferent tätig sein wird.

„Unser Veranstaltungskalender ist auch in diesem Jahr wieder gut gefüllt“, so Sportleiter Julian Schäffer in seinem Ausblick. Zwei Automobilslaloms im Mai und die Oldtimerrallye „Siegerland Classic“ im August werden auch 2020 wieder die sportlichen Highlights im Club sein, und auch die Jugendgruppe wird am Pfingstwochenende wieder zwei Kartslaloms ausrichten. Gesellige Veranstaltungen wie die clubinterne Orientierungsfahrt, ein Helferfest und die Saisonabschlussfeiern runden das Jahr ab.

Besondere Auszeichnungen

Neben Berichten und Wahlen standen auch Ehrungen auf der Tagesordnung. Für ihre 15-jährige Mitgliedschaft im AMC Burbach erhielt Sabrina Obenlüneschloß die silberne Ehrenmedaille. Für besondere Verdienste rund um den Motorsport wurden Wilfried Bub und Anne Meiswinkel die Ewald-Kroth-Medaille des ADAC Westfalen jeweils in Bronze verliehen.