AMC Burbach: Verzicht auf die „Siegerland Classics“

Burbach. Schweren Herzens hat der AMC Hellertal Burbach-Neunkirchen seine für den 30. August geplante Oldtimer-Rallye „Siegerland Classic“ abgesagt. Sie findet erst wieder im nächsten Jahr statt.

„Obwohl wir nach den Lockerungen der vergangenen Tage in vielen Bereichen wieder ein Stück Normalität zurückerhalten haben, wird die Durchführung einer größeren Veranstaltung nach wie vor nicht wie sonst üblich möglich sein. Davon ist auch die Oldtimer-Rallye betroffen, die wir in diesem Jahr zum 14. Mal ausgerichtet hätten. Die Einschränkungen, Auflagen und Regeln würden so massiv in den geplanten Tagesablauf eingreifen, dass die Durchführung der Veranstaltung im gewohnten und gewünschten Maß nicht möglich wäre“, begründete der Veranstaltungsleiter des AMC Burbach, Wilfried Bub, die Absage der „Classic.“

Neuer Termin in 2021 steht schon

„In zahlreichen Gesprächen und Sitzungen haben wir nach Lösungen gesucht, aber dann doch feststellen müssen, dass eine Durchführung nicht oder nur mit so großen Abstrichen möglich wäre, dass der Spaß in allen Bereichen auf der Strecke bleiben würde“, so Wilfried Bub weiter.

Mit dem 29. August 2021 gibt es dafür auch schon einen Termin.