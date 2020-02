Andreas Edelmann: „Diese Augenblicke bleiben“

Andreas Edelmann ist ein alter Trainerhase im Wittgensteiner Fußballgeschäft. Nach vielen Jahren bei den Sportfreunden Birkelbach zog es den mittlerweile 53-Jährigen 2009 zum VfL Bad Berleburg.

Der Erfolg klebte ihm dabei stets an den Fersen. Den Aufstieg in die Landesliga verpasste Edelmann bei den Sportfreunden zwar knapp, er holte diesen im Jahr 2014 mit dem VfL allerdings nach. „Das waren insgesamt wundervolle sechseinhalb Jahre am Stöppel, in denen wir außergewöhnlichen Erfolg hatten. Ich bin froh und stolz Teil dieser Geschichte gewesen zu sein. Diese Augenblicke bleiben einem immer im Gedächtnis“, schwärmt Edelmann, der sich auch bei seinen Stationen nach dem Aus in Bad Berleburg vor Bierduschen kaum retten konnte. 2015 übernahm er die Bezirksliga-Frauen des SV Schameder, die er 2017 zum Aufstieg in die Landesliga führte. Mittlerweile steht der Erndtebrücker bei den Frauen der Sportfreunde Siegen in der Westfalenliga an der Seitenlinie und steuert mit zehn Siegen aus zwölf Spielen der nächsten Meisterfeier entgegen.

Stellvertretend für die Region

Über die „Elf des Jahrzehnts“ findet „Edi“ indes nur positive Worte. „Es sind ja viele ehemalige Weggefährten dabei und ich finde diese Auswahl eine schöne Sache. Es sind Spieler, die die Wittgensteiner Vereine über Jahre repräsentieren und die man mit dem Fußball der Region in Verbindung bringt. Außergewöhnliche Talente für den Altkreis und Spieler, die den Fußball der Region geprägt haben“, erklärt Edelmann, der danach noch in Erinnerungen schwelgte.