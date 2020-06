Auch im Pferdesport gilt statt „hüh“ weiter nur „brr“

Fuhrkommandos zählen zu den einfachsten Formen der Kommunikation. Auch die aktuelle Lage lässt sich mit ihnen recht gut zusammenfassen.

Manchmal muss Sprache einfach sein – vor allem, wenn es schnell gehen muss. Dann müssen kurze Kommandos reichen, um beim Empfänger einstudierte Automatismen abzurufen.

Ein schönes Beispiel liefern die Geisterspiele der Fußball-Bundesliga, wo mangels Publikum die Rufe der Protagonisten hörbar sind. Ob „Eh, das war ´n Elfmeter!“ oder „Weiter, Männer!“ – viel anders als in der Kreisliga klingt es in den großen Arenen nicht. Befehle wie „Schick ihn!“, „Druck“ oder „Tief“ sind schon das komplexeste, was zu hören ist. Von Begriffen wie abkippenden Sechsern, Zwischenräumen oder Gegenpressing, die in Analysen und mutmaßlich in den Vorbesprechungen der Teams fallen, ist nichts zu hören.

Auch beim Eggen und Holzrücken nützlich

Die einfachste Form der Kommunikation sind Fuhrkommandos, die Bauern beim Pflügen und Eggen oder Forstarbeiter beim Holzrücken nutzen, die aber auch im Pferdesport verbreitet und spezialisiert sind. Sie werden, wie man etwa in den Espen auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Schloß Wittgenstein beobachten kann, als stimmliches Signal vom Führer eines Fuhrwerks eingesetzt, um dem Zugtier Start, Stopp und Zugrichtung mitzuteilen.

Reitsportler werden also die eher abstrakte Überschrift der Magdeburger Zeitung „Volksstimme“ zu deuten wissen, die in Bezug auf Veranstaltungen titelt: „Statt ,hüh’ heißt es nur ,brr’.“ Zwei klare Kommandos, lautmalerisch noch dazu. Soll heißen: Weiterhin sind etliche Wettbewerbe wegen Corona ersatzlos gestrichen – was übrigens auch in NRW gilt.

In der Rubrik „Sprache des Sports“ erläutert die WP spezifische Begriffe verschiedener Sportarten.

der bäuerliche klassiker mit update-funktion

.