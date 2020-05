Auch in der Region endlich wieder auf dem Golfplatz

Helle Freude herrschte in den vergangenen Tagen bei den Sportlern auf den Golfanlagen in Wenden-Dörnscheid und in Kreuztal-Junkernhees. Golfen ist wieder möglich, nachdem schon am 20. April die Anlagen unter anderem im benachbarten Rheinland-Pfalz die Zwangspause beenden durften.

Telefone standen nicht still

Schon unmittelbar, nachdem am Mittwoch Armin Laschet für Nordrhein-Westfalen „kontaktlosen Breitensport“ bereits vom Tag darauf an ankündigt hatte, hätten die Telefone beim Golfclub Siegen-Olpe fürs Erste nicht mehr still gestanden, sagte Klaus-Peter Schäfer. „Wir haben unser Sekretariat bis abends um 21 Uhr geöffnet gelassen“, erklärte der Schriftführer des Golfclubs im Wendener Land. Donnerstagmorgen standen um 9 Uhr Ute und Michael Stojan, begleitet von Martyn Robinson, seit 16 Jahren Golf-Pro im ältesten Golfclub der Umgebung, bereit für den ersten Abschlag nach der mehrwöchigen Zwangspause. Die hiesigen „Golfer Null“ zu Corona-Zeiten.

Ein paar Kilometer weiter, beim Golfclub Siegerland, wird dagegen erst seit Samstag abgeschlagen und geputtet. „Wir sind froh, dass es weitergeht“, freute sich Rolf Schneider. Der Präsident verwies auch auf die Verantwortung gegenüber den sieben Angestellten. Im Heestal durften am Eröffnungs-Wochenende nur Runden über die halbe Anlage gespielt werden, von Bahn 1 bis 9 oder von Bahn 10 bis 18. So konnte der Club 132 Startzeiten von früh morgens bis zum Abend vergeben – und war ausgebucht. Niemand der Clubmitglieder sei „sauer“ gewesen, dass über Wochen nicht gespielt werden durfte, berichtete Schneider: „Wir sind stolz auf unsere Leute hier.“

Pfeile auf dem Boden

Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften bestimmen das Miteinander. Im Golfclub Siegerland regeln auf den Boden geklebte Pfeile im Einbahn-Verkehr den Weg zum Sekretariat und auf die Anlage. Hinweisschilder weisen auf die strengen Verhaltensregeln zum Gesundheitsschutz hin. Beim Golfclub Siegen-Olpe geht es auf der einen Seite auf die Anlage, auf der anderen wieder hinaus. „Gestern hat hier unser Präsident Andreas Helmrath gestanden und den Einlass überwacht“, sagte Schriftführer Schäfer.

Abklatschen verboten

Ziemlich gelassen haben Christel Tegethof und Beno Praceniak die Golf-freien Wochen genommen. „Wir hatten kein Problem, eine Startzeit zu bekommen“, sagte Praceniak. Für Petra Langenhagen-Freyling und Stephan Freyling ging derweil am Samstag das Golf-Jahr bereits weiter: „Wir konnten schon Anfang März zwei, drei Runden spielen“. Die Auflagen seien gerechtfertigt, sagten Dirk Weber und Christian Kurth: „Schade ist nur, dass man nicht mehr abklatschen darf“.