Auf dem Rad zum Kampf gegen die Festtagskalorien

Wittgenstein Roland Pape will bis Silvester 500 Kilometer mit seinem Rennrad fahren. Wind und Regen trotzt er durch besondere Technologie.

Der Baum leuchtet warm im Hintergrund, aus der Küche riecht es lecker nach Festtagsbraten und draußen wehen kalter Wind und Schneegestöber am Fenster vorbei – die besinnliche Zeit des Jahres hat begonnen, es ist Weihnachten.

Während die allermeisten Menschen über die Festtage keinen Gedanken an Sport vergeuden und es sich viel lieber unter der Decke vor dem Fernseher gemütlich machen, fällt für viele Radfahrer auf der Welt – aber auch im Altkreis – der Startschuss für ein echtes Mammutprogramm.



500 Kilometer, acht Tage, von Heiligabend bis Silvester – das ist die Herausforderung des „Rapha Festive 500“, einer Internet-Challenge für Radfahrer auf dem gesamten Globus, die sich in den letzten Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut. Den Festtagskalorien wird dadurch der Kampf angesagt und im Web können die Radler ihre eigenen Leistungen per GPS mit denen anderer Fahrer auf der ganzen Welt vergleichen. Bei Wind und Wetter klicken sich also fast 10.000 Sportler pro Jahr in die Pedalen und drehen ihre Runden, während vielerorts der Sport zur Weihnachtszeit maximal eine untergeordnete Rolle spielt.

Einer, der diese Herausforderung auch in diesem Winter auf sich nehmen wird, ist Roland Pape aus Berghausen. Der 44-Jährige ist es gewohnt auf dem Rad zu sitzen – dieses Jahr über 12.000 Kilometer – doch für das „Festive 500“ brauch es auch bei Pape eine Extraportion Motivation. „Ich mache das in erster Linie für mich, um den Kalorienüberschuss der Feiertage abzubauen“, schmunzelt der Berghäuser, der besonderen Spaß daraus zieht, das gesetzte Ziel von 500 Kilometern in acht Tagen auch wirklich zu bewältigen, um „zwischen den Tagen“ das Fitnesslevel zu halten.

Anstiege im eigenen Keller

Da ab Weihnachten allerdings Temperaturen um den Gefrierpunkt und leichter Schneeregen gemeldet sind, wird Pape seine Rundfahrten nicht auf den Straßen Wittgensteins machen. Er hat sich im heimischen Keller einen eigenen Fitnessraum eingerichtet, wo er das Hinterrad seines Rennrands auf eine Standkonstruktion hängt, um im Trockenen radeln zu können. Über den Online-Simulator „Zwift“ kann sich Pape ein bevorzugtes Streckenprofil aussuchen und die „Smartroll“, auf der das Fahrrad fährt, überträgt dieses Profil auf das Hinterrad und die Pedalen. „Wenn ich beispielsweise einen Berg hochfahre, wird die Trittzahl für mich schwerer – ich komme nicht mehr so flüssig voran. Es simuliert also eine echte Bergfahrt und macht so das Fahrgefühl echter.“

Die Anstrengung bleibt also die selbe, nur das Fahrrad bewegt sich keinen einzigen Zentimeter von der Stelle.

Hinzu kommt, dass der 44-Jährige einen Fernseher im Trainingsraum aufgehängt hat, auf den er während der Fahrt blickt. Darüber kann er virtuelle Strecken befahren, wie bei einem Computerspiel und sogar mit anderen Teilnehmern im virtuellen Fahrerfeld interagieren. Während Pape in die Pedalen tritt, fährt seine Computerfigur auf dem Fernseher durch verschiedene Landschaften, umringt von weiteren Teilnehmern. „Ich habe mich für ein solches Event zum Beispiel an Heiligabend angemeldet. Dort werde ich versuchen 160 Kilometer abzureißen“, so Pape, der dafür um halb zehn Uhr morgens in die Pedalen steigen will und dafür viereinhalb Stunden eingeplant hat, ehe die Weihnachtsfeierlichkeiten auch in seinem Haus beginnen können.



„Natürlich ist aber das Fahrgefühl auf der Rolle nicht vergleichbar mit einer Ausfahrt auf der Straße, der Fahrtwind und die Natur fehlen einem. Auf der anderen Seite ist es bei solchen Temperaturen auch gefährlich. Bei Schnee und Eis mit dem Rennrad zu fahren ist fast unmöglich. Auch die Reinigung des Rades spare ich mir so“, lacht Pape.

Er muss es wissen, verbringt er wöchentlich immerhin acht Stunden auf seinem Drahtesel. Nach den ersten 160 Kilometern ist für den Berghäuser aber auch erst mal Pause angesagt. Die restlichen Kilometer des „Rapha Festive 500“ will er sich für die verbleibenden Tage aufteilen. „Der Plan sieht vor, jeden Tag mindestens 62 Kilometer zu fahren. Dann häte ich schon mal gut was weggearbeitet.“

Radrunden als perfekter Ausgleich

Auch Damian Dreßler aus Bad Laasphe will die Weihnachtszeit nutzen, um über „Strava“ – einem Internetnetzwerk für Radfahrer, Jogger und Schwimmer – verschiedene Challenges zu meistern. „Dort gibt es einige Herausforderungen, Tagesziele, für die man sich anmelden kann. Mit einem GPS-Tracker werden meine Kilometer dort hochgeladen und ich kann sehen, wo ich im Vergleich mit anderen Radfahrern stehe, die die selbe Herausforderung gewählt haben. So ist man immer ein wenig mehr motiviert“, versichert der 18-jährige Abiturient, der eigentlich von der Leichtathletik kommt, mittlerweile aber immer häufiger auf das Fahrrad steigt. „Das Leichtathletik-Training musste wegen Corona ruhen, so bin ich zum Radsport gekommen.“



Der Bad Laaspher sieht darin einen perfekten Weg, um die Fitness über die Winterzeit zu halten, aber auch die Langeweile zu bekämpfen, die derzeit viele Menschen vor Probleme stellt. „Beim Radfahren bin ich an der frischen Luft und kann perfekt abschalten“, so der junge Wittgensteiner, der seit dem Start der Pandemie regelmäßig auf dem Rad sitzt. Eine feste Kilometerzahl hat er sich allerdings nicht vorgenommen. Viel eher will Dreßler schauen, wie weit er kommt und immer aufs Rad steigen, wenn er Lust und Laune dazu hat. „Hauptsache man tut etwas“, erklärt er. Motivation scheint bei ihm allerdings genug vorhanden zu sein.



Wer nun also Lust bekommen hat das warme Wohnzimmer gegen eine Radrundfahrt zu tauschen: Herausforderungen warten offensichtlich im Internet auf alle Interessenten. Nur motivieren muss man sich über die Feiertage noch selbst.