Aufstieg ist quasi sicher: SV Feudingen freut sich verhalten

Feudingen. Setzt der FLVW seine Planungen um, kehrt der SV Feudingen in die A-Liga zurück. Wenn der Ball wieder rollen darf, geht es sofort auf den Platz.

Endlich besteht eine gewisse Planungssicherheit: Der SV Feudingen wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zur kommenden Saison in die Fußball-Kreisliga A zurückkehren. Dies geht aus der am Freitag veröffentlichten Positionierung des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen hervor, die im Zuge der Coronakrise einen Saisonabbruch mit einer Wertung ohne Absteiger, aber mit Aufsteigern vorsieht.

Wie der Aufstieg genau geregelt wird, steht noch nicht fest – denkbar wäre die Wertung der Hinrundentabelle, der Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs oder die Wertung des Punkteschnitts pro Spiele. Für den SV Feudingen ist diese Frage unerheblich. Er würde nach allen Modellen als Erster der Kreisliga B2 ins „Oberhaus“ aufrücken.

Zur Kenntnis genommen wurde dies eher durch nüchterne Feststellungen als durch Euphorie, wie Spielertrainer Sascha Schwarz mit Blick in die Whatsapp-Gruppe seiner Mannschaft feststellt: „Wir haben noch keine Feier geplant.“ Auf keinen Fall wolle man sich die Blöße geben, sich zu früh gefreut zu haben. Schwarz sagt aber auch: „Ich gehe zu 99 Prozent davon aus, dass es so kommt. Eine andere Wertung kann ich mir nicht vorstellen.“

Eine Formsache

Nachvollziehbar ist das, denn die Verabschiedung des am Freitag kommunizierten Modells ist reine Formsache. Drei Gremien des Verbandes müssen zwar noch zustimmen: Das Präsidium, die ständige Konferenz und der außerordentliche Verbandstag, der wegen der Einberufungsfrist erst Anfang Juni stattfinden kann. Dort sind einerseits (teils deckungsgleich) die Funktionäre vertreten, die das Modell erarbeitet haben. Dass sich jemand die Blöße geben will, die mühsam erarbeitete Empfehlung zu kippen, ist schwer vorstellbar.

Patrik Uvira muss mit seinen Teamkollegen vom SV Feudingen noch auf die Aufstiegsfeier warten. Endgültige Klarheit gibt es frühestens im Juni. Foto: Florian Runte

Dennoch: „Ein richtiges Freuen ist es natürlich nicht und das wird es auch im Juni nicht sein. Man hat es nur, wenn man auf dem Platz Meister wird“, gibt der Vorsitzende Frank Filipzik zu bedenken. Er sagt aber auch: „Natürlich war das eine gute Information für uns. In unserem Dorf und unserem Verein haben wir in den vergangenen beiden Jahren darauf hingearbeitet. Da freuen wir uns, wenn es so kommt.“

Dass eine komplette Annullierung im Raum stand, die unter den Wittgensteiner Vereinen sogar eine Mehrheit hatte (wir berichteten), sorgte in Feudingen für großes Unbehagen. Der Verein wäre damit um die Früchte seiner Arbeit gebracht worden.

„Die einzigen Mannschaften, die bei einer Annullierung einen Nachteil gehabt hätten, wären die Mannschaften auf den Aufstiegsplätzen gewesen“, gibt Filipzik zu bedenken. Er findet: „Wie es jetzt kommen soll, ist es gerecht. Der Verband hat mit Sinn und Verstand gehandelt.“

Dass sich der offizielle Entscheidungsprozess hinzieht, ist ärgerlich, könnte aber auch ein Gutes haben. Sollten sich die Kontaktbeschränkungen bis Juni lockern, könnte es vielleicht eine Aufstiegssause nach allen Regeln der Kunst geben. Aktuell wäre dies nicht möglich.

Gleiches gilt für gemeinsames Kicken auf dem Platz, denn die Sportstätten sind weiter gesperrt – noch. Die Stimmen aus der Politik und den Sportverbänden machen indes Hoffnung auf eine (eingeschränkte) Nutzung in naher Zukunft. Dann wollen die Feudinger sofort wieder auf den Platz – was bei aktuell null Corona-Infizierten im Raum Bad Laasphe erst recht nachvollziehbar ist. Dass man quasi in einer (mindestens) sechsmonatigen Sommerpause steckt und vorerst ohne konkretes Wettbewerbsziel kicken würde, spielt keine Rolle.

Sobald erlaubt, wird trainiert

„Wenn es wieder möglich ist, wollen wir auf jeden Fall loslegen. Jeder will einfach gerne wieder den Ball treten, der Großteil hat sich sowieso fit gehalten. Es wird bei uns keine großartige Pause geben“, sagt Sascha Schwarz.

Dies gelte auch für den Gesamtverein, sagt Filipzik, der auch selbst beim Trainieren des Nachwuchses mitwirkt. „Wir würden mit Sicherheit sofort wieder starten, auch wenn es nur mit kleinen Gruppen erlaubt wäre. Egal mit wem ich spreche, die Leute haben quasi Entzugserscheinungen“, sagt der Vorsitzende. Er fügt hinzu: „Je länger die Abstinenz dauert, desto mehr habe ich Sorge habe ich, dass die Jugendlichen vielleicht gar nicht mehr wieder anfangen wollen.“

Auf den Neustart des Spielbetriebs, wann immer der sein mag, freut er sich jetzt schon wie bolle: „Was wir sonst haben, lernt man jetzt noch mehr zu schätzen. Wenn es wieder losgeht, dann wird das wie ein Jungbrunnen sein.“