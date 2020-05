Aufstiegsheld kehrt zum VfL Bad Berleburg zurück

Nach zuletzt vielen personellen Rückschlägen bei insgesamt sieben Abgängen gibt es nun eine positive Meldung von Fußball-Landesligist VfL Bad Berleburg. Der Fußball-Landesligist kann in der kommenden Saison wieder auf Christopher Klinker bauen, der beruflich bedingt in den vier vergangenen Jahren an der australischen Westküste nahe Sydney verbracht hat.

Der 28-Jährige ist für die Odebornstädter kein Unbekannter – im Gegenteil. Als Kapitän der C-, B-, und A-Jugend hatte Klinker maßgeblichen Anteil an drei Bezirksliga-Aufstiegen der gemeinsamen Jugendspielgemeinschaft des VfL Bad Berleburg und der Sportfreunde Edertal. Er wusste auch in den folgenden drei Spielzeiten im Senorenbereich zu überzeugen. Rund 60 Spiele absolvierte der Raumländer in seiner Zeit auf dem Stöppel für die erste Mannschaft des VfL Bad Berleburg. Unter dem damaligen Trainer Andreas Edelmann war er Stammspieler in der Bezirksliga-Meistermannschaft, die 2014 die Badestädter das erste Mal seit 35 Jahren zurück in die Landesliga brachte.

29 Spiele, davon 25 über die volle Distanz, absolvierte der Innen- und Außenverteidiger in besagtem Jahr, ehe er sich zunächst einen Außenmeniskusriss und anschließende einen Krankenhauskeim einfing – so konnte er vor seiner Abreise nach Australien nur noch ein Spiel für den VfL absolvieren.

Christopher Klinker: geschätzt als Persönlichkeit

Diese Probleme liegt nun hinter Klinker, der in Australien in der M-League (vergleichbar mit der Kreisliga A) regelmäßig seinem Hobby nachging, ehe es ihn Anfang März im Zuge der Corona-Pandemie wieder nach Deutschland verschlagen hat. „Christopher zählte damals zu den Stammkräften und ist einer mit VfL-Historie, jemand mit hoher Identifikation. Gerade jetzt können wir eine Persönlichkeit wie ihn, der auch immer eine menschliche Größe im Team war, sehr gut gebrauchen“, erklärte Jürgen Klinkert, zweiter Vorsitzender der Berleburger.

Klinker selbst freut sich auf seine Rückkehr auf den Stöppel, wenngleich er die Erwartungshaltung ob seiner Zeit „Down Under“ ein wenig dämpft. „Ich freue mich auf die Kameradschaft und dass ich meinem früheren Verein helfen kann. Natürlich habe ich die Ergebnisse immer verfolgt und bin durch meine Kumpels auf dem Laufenden gehalten worden. Wo ich sportlich stehe, wird sich aber erst in der Vorbereitung zeigen.“