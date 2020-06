Außerordentlicher Verbandstag: FLVW am Ende des harten Weges

Überraschungen werden zwar nicht erwartet, dennoch blickt der Fußball in Westfalen gespannt auf den außerordentlichen Verbandstag des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW). Der wird den Vereinen knapp drei Monate nach Aussetzung des Spielbetriebs endlich Gewissheit zum Saisonausgang bringen – und Planungssicherheit. Am Dienstag, 9. Juni, soll gegen Mittag das Resultat verkündet werden.

Die Planungen

Der Verbands-Fußballaussschuss (VFA) hat nach einer Vereinsumfrage sowie nach zahlreichen Videokonferenzen mit den Klubs, anderen Verbänden und Juristen empfohlen, die seit Mitte März wegen der Coronavirus-Pandemie ausgesetzte Saison abzubrechen. Trotz des Abbruchs ist eine Wertung der Saison vorgesehen – allerdings ohne Absteiger. Ausnahme: Die vor oder während der Saison zurückgezogenen Teams.

Aufsteigen sollen die Hinrunden-Besten sowie die aktuellen Tabellenführer nach der sogenannten Quotientenregel, die nicht die aktuelle Punktzahl, sondern den Schnitt der pro Spiel gewonnenen Punkte nutzt. Ungereimtheiten, die sich auch einer unterschiedlichen Zahl von absolvierten Partien je Team ergeben, sollen so vermieden werden.

Abgesegnet werden muss die Empfehlung noch durch den Außerordentlichen Verbandstag. „Der Verbandstag ist unser höchstes Gremium und muss eine so weitreichende Entscheidung wie einen Saisonabbruch demokratisch legitimieren“, sagt FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski. Er findet: „Der FLVW hat sich sehr offen und transparent mit seinen Vereinen, Kreisen und Gremien ausgetauscht.“

Das Prozedere

In einem schriftlichen Abstimmungsverfahren – genauer: per Post – entscheiden die Delegierten des Verbandstages über den empfohlenen Saisonabbruch. Bis Montag, 8. Juni, 24 Uhr, müssen die Stimmzettel im SportCentrum Kaiserau eingegangen sein. Am Dienstag, 9. Juni, folgt unter Aufsicht eines Justiziars die Auszählung der Stimmen durch die Zählkommission. Dann wird das Ergebnis verkündet.

Die Delegierten

Der FLVW-Verbandstag setzt sich aus 149 Delegierten zusammen. Das Gros, nämlich 134, stellen die Kreise. Neben den Kreisvorsitzenden sind Delegierte stimmberechtigt, die bei den jeweiligen Kreistagen gewählt worden sind – in der Regel sind deshalb auch Vertreter aus der Leichtathletik dabei.

Die Zahl der Delegierten pro Kreis orientiert sich an der Zahl der dortigen Vereine. Aus Dortmund gibt es bei rund 130 Fußballklubs beispielsweise sieben Delegierte, der Kreis Lübbecke hat mit rund 30 Vereinen nur zwei Delegierte.

Aus den Reihen des FLVW stimmberechtigt sind die Mitglieder des Präsidiums (6), die Ausschussvorsitzenden (5), Georg Schierholz als Vorsitzender des Verbands-Sportgerichts, Martin Hornberger (SC Paderborn) als Vertreter der Lizenzvereine und zwei Ehrenmitglieder, die vor 2007 ernannt wurden. Eine Anfrage, wer diese Ehrenmitglieder sind, hat der FLVW noch nicht beantwortet.

Die Erwartungen

Ein „Nein“ des Verbandstages zu den Plänen des VFA würde den Verband in ein gehöriges Chaos stürzen – allerdings deutet rein gar nichts darauf hin. Von einer Opposition, von Gegenmodellen ist im großen Westfalenland nichts zu hören.

Manfred Schnieders hat einen gehörigen Teil des Frühlings in verschiedenen Videokonferenzen zugebracht. Hier ist der VFA-Vorsitzender während der Video-Pressekonferenz des Verbandes zu sehen. Foto: Elmar Redemann

In der vergangenen Woche hatten die Delegierten in drei Videokonferenzen die Möglichkeit, Fragen an das Präsidium, den VFA und an die hauptamtlichen Mitarbeiter des FLVW zu stellen. „Da war aber nicht viel an Fragen, es sind sich alle einig gewesen. Wir hatten ja schon im Vorfeld Einigkeit“, sieht Manfred Schnieders, als FLVW-Vizepräsident Fußball ein Architekt der Regelungen, keine Probleme: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass noch groß etwas passiert.“

Die Kritik

Einige Vereine kritisieren, dass aus vier Optionen bei der Vereins-Abstimmung zum Umgang mit der Situation rückwirkend drei gemacht wurden. 11,6 Prozent der FLVW-Vereine hatten für eine Saisonfortsetzung ab September gestimmt, 24,6 Prozent für einen Abbruch mit Wertung des aktuellen Tabellenstandes, 24,2 Prozent für Abbruch mit Wertung der Hinrunde und 34,2 Prozent für eine Annullierung. Der FLVW argumentiert, dass mehr Vereine für eine Wertung als für eine Annullierung gestimmt haben.

Vereinzelt gibt es außerdem Stimmen, die den Beschluss juristisch auf tönernen Füßen sehen. Tenor: Da die aktuelle Situation nicht ausdrücklich in Ordnungen und Satzungen geregelt sei, sei einzig eine Annullierung der Saison richtig.

Die Härtefälle

Durch die Empfehlung des VFA gibt es deutlich mehr Profiteure als Verlierer, einige Klubs gucken aber in die Röhre – allen voran der RSV Meinerzhagen. Das Team, bei dem Ex-BVB-Profi Nuri Sahin als Co-Trainer und Macher fungiert, hat die zweitmeisten Punkte in der Oberliga und würde so normalerweise in die Regionalliga aufsteigen. Durch die Quotientenregel rückt aber – hauchdünn – Rot Weiss Ahlen neben dem SC Wiedenbrück in die vierte Liga auf. Meinerzhagen denkt über eine Klage nach.

Die Anhänger des RSV Meinerzhagen hatten zur neuen Saison auf Regionalliga-Fußball gehofft. Nun müssen sie sich wohl weiter mit Oberliga-Fußball begnügen. Foto: Florian Runte

Der DSC Wanne-Eickel, Tabellenzweiter der Westfalenliga 2, erwägt, sich dieser Klage anzuschließen. Grund: In der Westfalenliga-Staffel 1 gibt es zwei Aufsteiger, weil der Hinrundenbeste und der Tabellenerste nach Quotientenregel zwei verschiedene Teams sind – und beide haben einen erheblich niedrigeren Quotienten als Wanne-Eickel als Tabellenzweiter in Staffel 2.

Vermutlich erledigt hat sich durch die bestätigten Rückzüge des SC Roland und des SV Spexard aus der Westfalenliga ein anderer Härtefall: Die SpVg Hagen, in der Landesliga durch die Quotientenregel vom ersten auf den zweiten Platz abgerutscht, steigt nun wohl doch auf.

Der Westfalenpokal

Der Verband strebt eine sportliche Lösung an. In einer Videokonferenz der Halbfinalisten RSV Meinerzhagen, SV Rödinghausen, SV Schermbeck und SpVg Hagen wurde der September als Termin für Halbfinals und Endspiel ins Auge gefasst.

Falls notwendig, steht auch eine Austragung der Spiele ohne Publikum im Raum. Zeitdruck gibt es noch nicht: die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals, an welcher der Westfalenpokal-Sieger teilnimmt, wird nicht vor Anfang Oktober stattfinden. Somit haben übrigens auch die einzelnen Fußballkreise mehr Zeit, ihre jeweiligen Kreispokalsieger zu ermitteln.