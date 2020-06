Außerordentlicher Verbandstag: FLVW bestätigt Saisonabbruch

Der Verbands-Fußball-Ausschuss hat vorgelegt, der Außerordentliche Verbandstag hat verwandelt: Die Saison der Amateurkicker in Westfalen wird wie geplant abgebrochen.

Kaiserau/Siegen-Wittgenstein. Der Außerordentliche Verbandstag des FLVW stimmt dem vorgeschlagenen Modus zum Saisonabbruch zu – bei nur einer Gegenstimme.

Das Sache ist endlich durch: Der Außerordentliche Verbandstag des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen (FLVW) hat die vom Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) vorgeschlagene Regelung zum Saisonabbruch erwartungsgemäß abgenickt und damit die Vereine von der herrschenden Ungewissheit erlöst.

Dafür gab es eine deutliche Mehrheit: Die Empfehlung des VFA fand bei den 149 Delegierten eine Zustimmung von fast 100 Prozent – es gab nur eine Gegenstimme und eine Enthaltung. Fünf Delegierte gaben keine Stimme ab. Dies ergab am Dienstagmorgen die unter Aufsicht eines Justiziars durchgeführte Auszählung der Briefwahl, mit welcher der virtuell durchgeführte Verbandstag ein analoges Ende fand.

Den Saisonabbruch hatte im Zuge der Corona-Pandemie der Verbands-Fußball-Ausschuss empfohlen. Vor dem Außerordentlichen Verbandstag haben sich bereits das FLVW-Präsidium sowie die Ständige Konferenz aus Präsidiumsmitgliedern und den Kreisvorsitzenden dafür ausgesprochen, dieser Empfehlung zu folgen.

Keine Absteiger, mehr Aufsteiger

Absteiger soll es demnach nicht geben, gewertet wird die Saison allerdings für Aufstiege aus den einzelnen Spielklassen – geregelt nach dem Quotienten (Zahl der Punkt geteilt durch die absolvierten Spiele). Es steigen damit mehr Mannschaften auf als geplant, weil zu den jeweiligen Tabellenführern zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs zusätzlich die Hinrundenmeister den Sprung in die nächsthöhere Klasse schaffen.

Die Zustimmung des Verbandstags macht unter anderem den TSV Weißtal (Hinrundenbester) und den SV 04 Attendorn (Erster nach Quotientenregelung) aus der Bezirksliga 5 offiziell zu Landesliga-Aufsteigern. In der Bezirksliga 4, in der in der kommenden Saison der TuS Erndtebrück II und die Sportfreunde Birkelbach starten, rückt nur der FC Arpe/Wormbach hoch.

Eine positive Überraschung gibt es für den SV Germania Salchendorf. Die Männer haben zwar den Landesliga-Aufstieg knapp verpasst, die Frauen rücken jedoch überraschend als Tabellenzweiter der Bezirksliga neben der SG Albaum/Heinsberg in die Landesliga hoch – weil dort durch gleich vier Rückzüge Plätze vakant sind, gibt es einen vermehrten Aufstieg. Und: Der SV Hohenlimburg II, laut Quotientenregelung vor Salchendorf, verzichtet auf den Aufstieg.

Oberliga könnte mit 20 Teams starten

Möglichst viele Vereine zufriedenzustellen, war das Ziel des Vorschlags. Härtefälle gibt es aber auch – der DSC Wanne-Eickel zum Beispiel ist einer. Der Tabellenzweite der Westfalenliga 2 soll laut Empfehlung nicht aufsteigen, obwohl er gegenüber den beiden Oberliga-Aufsteigern aus der Westfalenliga 1 den erheblich besseren Quotienten hat.

20 Teams sollen kommende Saison in der Oberliga Westfalen spielen, es warten also viele englische Wochen auf den TuS Erndtebrück, die Sportfreunde Siegen und den 1. FC Kaan-Marienborn. Durch den Aufstieg der SG Finnentrop/Bamenohl gibt es für sie ein Südwestfalen-Duell mehr als bislang.

Noch gravierender sind die Auswirkungen in den Ligen darunter: So sollen eine fünfte Landesliga-Staffel und zwei zusätzliche Bezirksligen kommen. In diesen Spielklassen wird es einen vermehrten Abstieg geben. Bis Sommer 2022 sollen Staffelanzahl und -größe wieder auf den Stand aus der Zeit vor Corona gebracht werden.

Klagen sind denkbar

Vorerst gilt es aber zunächst das Ende der Meldefrist und mögliche Rechtsstreitigkeiten abzuwarten – Wanne-Eickel könnte klagen oder vor allem der von Ex-BVB-Profi Nuri Sahin unterstützte RSV Meinerzhagen, der nicht in die Regionalliga aufsteigen darf. Um die Staffeln in den unteren Ligen in Sollstärke aufzufüllen, könnte der Verband dazu noch zusätzliche Aufsteiger benennen.

Nun geht der Blick endgültig Richtung Saison 2020/21. Ein Start gemäß des eigentlichen Rahmenterminplans im August ist inzwischen ausgeschlossen. Bis dahin haben Vereine die Möglichkeit, unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung zu trainieren. Aufgrund der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen (CoronaSchVO mit Gültigkeit ab 30. Mai) sind Freundschaftsspiele derzeit nicht möglich. Ferner sind Sportfeste und Turniere untersagt.

Rahmenterminkalender wird angepasst

Die entsprechenden Rahmenterminkalender werden angepasst, sobald abzusehen ist, wann der reguläre Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann. „Sobald weitere Lockerungen von der Bundes- und Landesregierung bekannt gegeben werden, werden wir alle Vereine über die gewohnten Kanäle des FLVW informieren“, verspricht Manfred Schnieders (Vizepräsident Amateurfußball).

Für die Pokalwettbewerbe 19/20 sieht der FLVW im Gegensatz zur Meisterschaft noch sportliche Entscheidungen vor – etwa, den Westfalenpokalsieger unter den vier Halbfinalisten in Turnierform zu ermitteln. So soll auch im Entscheidungsspiel zwischen dem Oberliga-Meister und einem Regionalligisten um den zweiten Platz westfälischen Platz im DFB-Pokal verfahren werden. Manfred Schnieders, Vizepräsident Amateurfußball im FLVW, sagte dazu schon: „Das letzte, was wir und die Vereine wollen, ist dass gelost wird.“

Die Regelungen des Verbandes werden übrigens auch auf Kreisebene umgesetzt. Dort hat die Regelung einen wahren Massenaufstieg zur Folge. Auch, weil fällige Entscheidungsspiele nicht durchgeführt werden können und im Zweifelsfall beide Mannschaften aufsteigen.

So läuft es auf Kreisebene

Aus der Kreisliga A steigen die SG Mudersbach/Brachbach und der VfL Klafeld-Geisweid in die Bezirksliga auf. Aus der Kreisliga B rücken Fortuna Freudenberg II, SpVg Anzhausen/Flammersbach, SF Obersdorf-Rödgen (alle Staffel 1), SV Feudingen, SG Laasphe/Niederlaasphe und die SF Edertal (alle Staffel 2) ins „Oberhaus“ hoch, während die zurückgezogenen SF Eichen-Krombach und SpVg Neunkirchen II (künftig: FC Freier Grund III) in die Kreisliga C absteigen.

Aus den C-Ligen steigen der FC Eiserfeld II, 1. FC Dautenbach, SG Hickengrund II, Gurbetspor Burbach (alle C1) sowie die SpVg Bürbach II, SV Eckmannshausen und der FC Ebenau (alle C2) in die Kreisliga B auf.

Aus der Kreisliga D steigen der SSV Meiswinkel-Oberholzklau, SpVg Anzhausen/Flammersbach II, TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf III (alle D1), FC Kreuztal II, SF Eichen-Krombach II, SV Setzen III (alle D2), SF Edertal II, VfB Banfe II, TSV Aue-Wingeshausen II (alle D3) in die Kreisliga C auf. Weil sich die Zahl der D-Ligisten damit massiv reduziert, ist eine Reduzierung von drei Staffeln auf zwei Staffeln ein Thema.

Auch im Jugendfußball herrscht Klarheit

In der Fußballjugend zeigt sich ein ebenso klares Bild: Mit 71 Ja-Stimmen und einer Enthaltung folgten die Delegierten der Empfehlung des Verbands-Jugend-Ausschusses (VJA) und der Vorsitzenden der Kreis-Jugend-Ausschüsse (VKJA).

Der Außerordentliche Jugend-Verbandstag endete bereits einen Tag früher, also am Montag.

Die FLVW-Pressemitteilung im Wortlaut

“Der letzte, formelle Akt ist nun final vollzogen. Ich bedanke mich bei allen Delegierten für das eindeutige Votum, das voll und ganz im Sinne der Vereine ist“, sagt Präsident Gundolf Walaschewski und verweist auf die Umfrage, die der Verband im Mai durchgeführt hatte. 88 Prozent aller Vereine hatten sich für einen Abbruch der Saison mehrheitlich mit Wertung ausgesprochen.

Der für den Jugendfußball verantwortliche Vizepräsident Holger Bellinghoff dankt den Kreisvereinsvertreterinnen und -vertretern für die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen Wochen: „Im Jugendfußball wurde Planungssicherheit gewünscht - die haben wir nun dank der deutlichen Entscheidung unserer Delegierten“.

Die Arbeit für den FLVW ist damit nicht beendet. In den kommenden Tagen und Wochen werden die Abschlusstabellen unter Berücksichtigung der Quotientenregelung erstellt und die daraus resultierenden Aufsteiger final veröffentlicht (voraussichtlich 26.06.). Im Anschluss daran erfolgt die Einteilung der überkreislichen Staffeln (Bezirksliga bis Oberliga Westfalen bzw. bis Westfalenliga bei den Frauen und Junioren/Juniorinnen). Spätestens drei Wochen vor dem ersten Spieltag werden die entsprechenden Einteilungen und Regelungen veröffentlicht. Wann die Spielzeit 2020/21 starten kann, ist derzeit noch völlig offen. Sowohl Jugend- als auch Seniorengremien im FLVW haben sich darauf verständigt, dass die neue Saison nicht vor dem 31. August beginnen wird. Die entsprechenden Rahmenterminkalender werden angepasst, sobald abzusehen ist, wann der reguläre Meisterschaftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.

Bis dahin haben Vereine die Möglichkeit, unter Einhaltung der Vorgaben der Corona-Schutzverordnung zu trainieren. Aufgrund der aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen (CoronaSchVO mit Gültigkeit ab 30. Mai) sind Freundschaftsspiele derzeit nicht möglich. Ferner sind Sportfeste und Turniere untersagt. „Sobald weitere Lockerungen von der Bundes- und Landesregierung bekannt gegeben werden, werden wir alle Vereine über die gewohnten Kanäle des FLVW informieren“, verspricht Manfred Schnieders (Vizepräsident Amateurfußball).