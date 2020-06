Banfe streicht das Dorf für seinen VfB heute schwarz-weiß

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen – so sagt es der Volksmund. Der VfB Banfe könnte hinzufügen: Man kann sie feiern, obwohl sie ausfallen. Am Donnerstag vor 100 Jahren, am 4. Juni 1920, gründete eine Gruppe junger Männer um den Lehrer Fritz Mittelmann den Verein für Bewegungsspiele. Der für heute Abend geplant Festkommers in der Festhalle fällt gemäß der Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwar aus. Drei Aktionen gibt es dennoch.

Erstens sind zahlreiche Kinder und Jugendliche am Mittwoch dem Aufruf des Vereins gefolgt, das VfB-Wappen auf die Straßen oder Pflaster zu malen – insofern ist es schade, dass es ausgerechnet heute kräftig regnen soll. Fotos gibt es aber schon jetzt reichlich.

So sieht die 100-Jahre-Festschrift des VfB Banfe aus. Foto: Florian Runte

Zweitens lässt der Verein einen Gründungsmythos wieder aufleben. Um den Club aus der Taufe zu heben, brauchte es zunächst einen Ball – und den gab es ein Jahr nach dem ersten Weltkrieg nicht überall. Zwei Männer, deren Namen nicht mehr überliefert sind, machten sich also mit dem Rad auf den Weg ins 37 Kilometer entfernte Herborn, um einen Ball zu kaufen. Um an die bemerkenswerte Geschichte – Gangschaltungen gab es damals nicht – zu erinnern, werden zwei Mitglieder die Sache „nachspielen“.

Details verrät der Verein noch nicht, denkbar wäre aber, dass die beiden Radfahrer gegen Nachmittag am Heimatmuseum vorbeikommen. Dort wird nämlich – jetzt sind wir bei Drittens – im Innenhof ab 16 Uhr die neue Festschrift verkauft, an der die Mitglieder gut zwei Jahre gearbeitet haben. Herausgekommen ist ein 131 Seiten starkes Dokument mit 112 Fotos und vielen Informationen zur Clubgeschichte. Kostenpunkt: 10 Euro.

Zwei Mal geht es in die Bezirksklasse

Für die Mitglieder ist das Softcover-Buch ein Muss. Auf 21 Seiten machen Größen aus den Fußball- und Sportverbänden sowie aus der Politik dem Verein in Grußworten ihre Aufwartung. Auch DFB-Präsident Fritz Keller gratuliert – nicht nur zum Geburtstag, sondern auch zur Inbetriebnahme der neuen LED-Flutlichtanlage vor zwei Wochen.

Der Fokus der Festschrift liegt auf dem Zeitraum seit der vorherigen Chronik, also auf den 25 vergangenen Jahren. Doch auch über die Zeit davor gibt es viele Anekdoten. So erfahren die Leser, dass der Verein schon seit 1932 auf der aktuellen, mehrfach umgestalteten Anlage kickt. Zuvor gab es aber schon drei andere Spielorte – auf Wiesen im Ilsetal und gegenüber der ehemaligen Oberförsterei sowie auf dem Buchholz.

Auf der Anhöhe, auf der Andreas Roth heute die VfB-Spiele filmt, standen auch in den 60er Jahren schon die Zuschauer. Foto: Erwin Roskosch

Seine sportlich größten Zeiten erlebte der VfB Ende der 70er Jahre, als er als Kreismeister unter Trainer Theo Meier (Breidenstein) in die Bezirksklasse aufstieg und sich dort vier Jahre hielt. Auch in den ersten Nachkriegsjahren waren die Schwarz-Weißen in der Bezirksklasse mit Teams aus dem Sieger- und Sauerland eingruppiert, ehe es laut Chronik nach einem Skandalspiel am Neujahrstag 1947 den Bach runterging. Aus einer Schlägerei beim Spiel in Altenseelbach resultierten drei Spiele Sperre und sechs Punkte Abzug. „Heute nennt man das Rudelbildung“ kommentieren die Zeitzeugen den Vorfall trocken.

Der Männerfußball ist die Keimzelle, das Herz des Vereins, der aber auch auf seine anderen Facetten verweist. 1970 und 1993 wurden Frauenfußballmannschaften gegründet, die sich aber nicht hielten – ebenso wie die Frauenhandballmannschaft in der Nachkriegszeit. Seit 1967 gibt es die Kinder- und Jugendturnabteilung, die aktuell fünf Gruppen umfasst. Dazu sind zwei Frauenturngruppen, eine Yogagruppe und eine Volleyballgruppe regelmäßig aktiv.

Spielball kommt per Hubschrauber

Alle gemeinsam können sie dank der Festschrift Erinnerungen auffrischen. Etwa die von der festlichen Kunstraseneinweihung 2008, als der Spielball mit einem Hubschrauber gebracht wurde. Oder die vom Gewinn des Hasseröder-Busses im Rahmen eines Gewinnspiels im Jahr 1999, der zehn Jahre für Auswärtsfahrten hielt. Frisch im Gedächtnis sind die Kreispokal-Sensation gegen Oberligist TuS Erndtebrück (2:0 im Herbst 2013) und der Sammel-Virus, der 2016 im Rahmen der Stickeralbum-Aktion grassierte.

Sechs Seiten widmet die Chronik der Dorfgeschichte und sogar elf dem geselligen Teil des Vereinsleben mit Festen, Fahrten und Jubiläen. Gedankt wird den Schiedsrichtern, Waffelfrauen, Platzwarten und Vorsitzenden – allen voran natürlich Karl-Heinz Roth, der den Club für 20 Jahre als Vorsitzender prägte.

Apropos Ehrenamt: Die Chronik haben Eckhard Linke, Werner Schmidt, Matthias Schmidt und André Becker zusammengestellt.