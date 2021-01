Bezirksliga: 1. FC Türk Geisweid verliert Top-Torjäger

Geisweid/Ottfingen. Türk Geisweid verliert seinen besten Torschützen, der den Verein in die Bezirksliga schoss. Pascal Jüngst wechselt nach Ottfingen.

Fußball-Bezirksligist 1. FC Türk Geisweid verliert einen seiner besten Torschützen! Pascal Jüngst verlässt im Sommer das Obere Leimbachtal und schließt sich dem Geisweider Liga-Rivalen SV Ottfingen an.

Für Ottfingens Trainer Thorsten Seibert und Sportlichen Leiter Uwe Kipping gab es deshalb Handlungsbedarf, die Offensivabteilung neu auszurichten, weil mit dem Ex-Käner Patrick Diehl (zum FC Freier Grund) und Janosch Schmallenbach zwei Stürmer den Siepen zur Saison 2019/2020 verlassen hatten und für die zurzeit unterbrochene Saison nicht adäquat nachverpflichtet worden war.

Mit Pascal Jüngst bekommt der SV Ottfingen nun einen extrovertierten Vollblutstürmer, der in den vergangenen Jahren ein absoluter Torgarant war. Der 26-Jährige traf in den sieben Partien der zurzeit unterbrochenen Saison 2020/2021 auch schon wieder sechs Mal ins Schwarze, nachdem er in der Spielzeit 2019/2020 in 16 Begegnungen 15 Treffer erzielt hatte. In den Mittelpunkt schoss und köpfte sich Pascal Jüngst allerdings schon in der Aufstiegssaison 2018/2019, als ihm für den 1. FC Türk Geisweid in der Kreisliga A satte 39 Treffer gelungen waren und auch in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga gegen den FC Fleckenberg/Grafschaft im Juni 2019 zwei Tore beigesteuert hatte.

Auch beim SV Rothemühle und dem FC Kreuztal, für die Jüngst schon spielte, zeichnete er sich als regelmäßiger Torschütze aus.