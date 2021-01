Birger Hartmann und Jan Stölben haben Junioren-WM im Visier

Oberstdorf/Bad Berleburg Über die Nominierung für Finnland wird beim Sichtungslehrgang entschieden. Warum Trainer Stefan Kirchner optimistisch ist.

Von Freitag bis Sonntag steht einer der Saisonhöhepunkte im Kalender, doch der hat auch im Skilanglauf längst seine Halbwertszeit überschritten. Die Deutschen Meisterschaften, die im derzeitigen Corona-Hotspot Erzgebirgskreis im Sprint sowie im Einzel- und Massenstart hätten stattfinden sollen, fallen wegen der Pandemie aus.

Daran, dass es am Wochenende um die Wurst geht, ändert die Absage aus Sicht von Birger Hartmann (VfL Bad Berleburg) und Jan Stölben (SK Wunderthausen) nichts. Weil Profisport weiter stattfinden darf und es einer Bewertungsgrundlage für die Nominierung zur Anfang Februar in Finnland geplanten Junioren-Weltmeisterschaft bedarf, hat der Deutsche Skiverband beide zu einem Sichtungslehrgang in Oberstdorf eingeladen. Der kommt mit erheblich weniger Athleten als bei einer Deutschen Meisterschaft aus und gilt deshalb als vertretbar.

Neun Tage bis einschließlich Sonntag trainieren zehn eingeladene U20-Langläufer unter den Augen von Junioren-Bundestrainer Markus Hofmann, DSV-Nachwuchschef Bernd Raupach sowie Technik- und Athletiktrainer Axel Teichmann. Teil des Lehrgangs werden Selektionsrennen sein, deren Ergebnisse nicht veröffentlicht, aber wohl anhand der Nominierungen zur Junioren-WM ablesbar sein werden. Die werden kommende Woche bekanntgegeben.

Sechs aus Zehn

Profisport – dass Hartmann und Stölben vom Verband zu dieser Kategorie gezählt werden, ist die Folge der Leistungssprünge in den vergangenen beiden Jahren, die im Gewinn der Deutschen U20-Teamsprint-Meisterschaft in Oberstdorf gipfelte. Dass es nun, elf Monate später, an gleicher Stelle um die JWM-Qualifikation geht, dürfte zumindest für ein gutes Gefühl sorgen.

Entscheidender ist das aktuelle Leistungsvermögen, das Landestrainer Stefan Kirchner positiv einschätzt. Sechs Junioren werden vom Deutschen Skiverband nominiert. „Jan und Birger haben gute Chancen“, glaubt Kirchner angesichts der guten Resultate bei der Herbst-Leistungskontrolle in Oberhof sowie des umfangreichen und kontinuierlichen Trainings seiner beiden Vorzeigeathleten.

Krankheitsbedingte Unterbrechungen blieben aus, einzig Quarantäneanordnungen bremsten den Fluss stellenweise. „Das war eine Herausforderung“, sagt Kirchner mit Verweis auf Einheiten mit dem Fahrrad-Rollentrainer, reines Krafttraining und Crossläufe im Garten. „Auf einer 75-Meter-Runde mehrere Stunden zu laufen, das ist allein mental schon nicht leicht. Aber beide haben ihre Sache motiviert und zielstrebig durchgezogen.“

Im Dezember bezogen Hartmann und Stölben für rund einen Monat in einer Ferienwohnung in Lenzerheide (Schweiz), weitgehend abgeschottet von weiteren Kontakten, ihr Quartier. Training und Lernen, Lernen und Training, Essen und Schlafen – diesen Rhythmus unterbrachen beide nur für die Teilnahme an einem FIS-Rennwochende im schweizerischen Campra, bei dem ein rund 50-köpfiges, internationales Juniorenfeld am Start war. Es war ein Formtest, der Mut machte.

Birger Hartmann siegt im Sprint

Jan Stölben schied nach einer Karambolage im Sprint zwar im Viertelfinale aus, wurde aber Zehnter im Einzelstart in freier Technik. Noch besser lief es für Birger Hartmann, der im Einzelstart über 10 Kilometer Vierter wurde und im Sprint gewann. „Es waren schon gute Leute am Start“, ordnet Stefan Kirchner die Resultate als guten Zwischenschritt ein. In den vergangenen beiden Wochen nutzten seine Athleten die traumhaften Wintersport-Bedingungen in ihrer Heimat – Hartmann auf der Steinert, Stölben erstmals seit Jahren wieder am Ernstberg in der Eifel.