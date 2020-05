Björn Jost: „Das kann nicht unser Anspruch sein“

„An Tagen wie diesen“ – so besingen es die Toten Hosen. „Tote Hose“, um es salopp auszudrücken und beim Bild zu bleiben, heißt es seit dem 8. März in Sachen Amateurfußball. Eine Zeit wie diese hat die Mehrzahl der Menschheit weltweit noch nicht erlebt. Dazu gehört auch Björn Jost. Der 23-jährige Kapitän des Fußball-Oberligisten Sportfreunde Siegen leidet wie jeder Mannschaftssportler auch unter der Corona-Krise. „Es ist für niemanden schön, den gewohnten Rhythmus aus den Augen zu verlieren. Wer ansonsten vier Mal in der Woche mit seinen Teamkollegen trainiert und am Wochenenden den Wettkampf bestreitet, dem fehlt da ein wichtiger Bestandteil seines Lebens. Aber wir sind gesund geblieben – und das ist die Hauptsache“, so der Oberliga-Kicker, der inklusive dieser Abbruch-Saison sein fünftes Jahr im Leimbachtal verbringt.

Zweitliga-Zeiten miterlebt

Der in Gummersbach lebende und vom FV Wiehl nach seiner Zeit als Jugendfußballer zu den Sportfreunden gewechselte Mittelfeldspieler ist in diesen Jahren durchaus zu einem Aushängeschild des Traditionsvereins geworden. Beständige Leistungen, viele wichtige Tore, ein untadeliger Sportsmann. Als Kind stand er auf den Rängen des Leimbachstadions und hat Zweitliga-Fußball gesehen. „War das eine Begeisterung“, erinnert sich der 1,72 Meter große Spielmacher gern an diese Tage zurück.

Zwei Insolvenzen später, einer einjährigen Stippvisite mit 27 Einsätzen für Jost in der Regionalliga-Saison 2016/17 und dem nun wieder dritten Oberliga-Jahr hat sich rund um die Sportfreunde eine gewisse Tristesse breit gemacht. Nur rund 400 Zuschauer im weiten Rund, nach Rang zwölf zum Ende der vorigen und gar nur Platz 14 nach dem vorläufig letzten Siegener Spiel am 22. Februar 2020 (0:0 in Holzwickede) kann Björn Jost es nachvollziehen, dass eine Menge frischer Wind nötig ist, um mal wieder für Bewegung in die derzeit eher unbefriedigende Angelegenheit „Sportfreunde Siegen“ zu bringen. „Die Mannschaft wird ein anderes Gesicht bekommen.“ So hat es der neue Trainer Tobias Cramer, der seit dem 1. Dezember und dem 2:2 gegen den SV Schermbeck an der Seitenlinie das Sagen hat, angekündigt. Kapitän Björn Jost drückt das so aus: „Niemand will eine Saison spielen, um irgendwo unter ferner liefen zu landen. Und das kann auch nicht unser Anspruch sein. Daher wird es sicherlich so sein, dass wir auf einigen Positionen Spieler mit größerer Erfahrung benötigen.“ Was aber gewiss nicht bedeuten wird, dass sich an der Philosophie „Jugend forscht“ großartig etwas ändert. Die jüngste Vertragsverlängerung des Quartetts Busik, Yilmaz, Koc und Fünfsinn belegt das, der eigene Nachwuchs wird auf jeden Fall im Auge behalten. Hinzu kommen die Finanzen, ein leidiges Thema, das durch fehlende Einnahmen aus drei Monaten und mehr Spielpause große Sprünge auf dem Transfermarkt kaum zulässt.

Training ergibt noch keinen Sinn

Dennoch. Aus den Worten des jungen Kapitäns spricht die Zuversicht. „Der Trainer und Assistent Marco Beier haben ihre Verträge verlängert, sie haben ihre Vorstellungen mit dem Vorstand besprochen. Sie hätten ihr Engagement gewiss nicht fortgesetzt, wenn keine positiven Signale gesetzt worden wären.“ Will heißen: Es scheint sich etwas zu bewegen. Wie sich das aufs Personal auswirken wird? Abwarten. Bis auf den Zugang des 22-jährigen Langenaubachers Leon Kunz gibt es noch nichts zu berichten. Geduld ist in dieser Zeit eine Tugend.

Das gilt im besonderen Maße für die derzeit aktuelle Mannschaft um den Kapitän Björn Jost. „Wir müssen abwarten, wie es weiter geht. Jetzt das Training aufzunehmen, wäre sicherlich nicht richtig. Eine Meinung, die das gesamte Team und die Trainer vertreten. Es macht derzeit keinen Sinn.“ Der 23-Jährige, der bei der Firma Healthcare in Kaan-Marienborn beschäftigt ist – natürlich im Homeoffice - und darüber sein duales Studium für Marketing- und Vertriebs-Management im Pharmabereich – derzeit auch überwiegend online – organisiert, hofft, dass es im September mit dem Start in die neue Saison klappen wird. „Die Infektionszahlen scheinen derzeit dafür zu sprechen, sicher sein können wir aber noch nicht“, hören wir aus seinen Worten noch eine gewisse Skepsis heraus, womit er gewiss nicht der einzige ist, der sich auch auf einen noch länger andauernden Leidensweg in dieser Coronakrise einstellt. Wenn es einen Termin für den Saisonstart gibt, planen auch die Sportfreunde eine gut sechswöchige Vorbereitungsphase ein. Irgendwann gegen Mitte oder Ende Juli würde dann ein Datum anberaumt. „Das wäre absehbar und schön, wenn es klappen könnte“, brennt natürlich Björn Jost wie jeder andere Kicker auf das Gemeinschaftserlebnis Fußball.

Laufen und Fahrrad fahren im Fokus

In Tagen wie diesen ist Training eher eine individuelle Angelegenheit, um sich die Fitness zu bewahren. „Laufen, laufen, laufen, ein bisschen Fahrrad fahren und im Garten auch mal ein bisschen den Ball bewegen. Damit du nicht vergisst, welchen Sport du eigentlich machst“, lacht der junge Mann aus dem Bergischen Land.