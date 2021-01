Bob: Malte Schwenzfeier fiebert seinem Comeback entgegen

Wilnsdorf-Wilgersdorf. Der Bob-Anschieber aus Wilgersdorf laboriert an einer Knieverletzung. Warum er für eine schnelle Rückkehr in den Eiskanal arbeitet.

„Ich würde gerne für andere Schlagzeilen sorgen“, erzählt Malte Schwenzfeier im Gespräch mit unserer Redaktion. Er konnte, durfte und musste diesmal aber nur zuschauen – zuhause am Bildschirm, denn Malte Schwenzfeier ist seit August verletzt und hat die gesamte Winter-Saison 2020/2021 gestrichen. Zu gerne hätte er am vergangenen Wochenende beim Weltcup, zugleich als Europameisterschaften gewertet, in Winterberg den Zweier- und Viererbob mit Richard Oelsner angeschoben. Doch eine langwierige Knieverletzung macht ihm immer noch einen Strich durch die Rechnung.

Training auch im Elternhaus

Der 25-jährige Wilgersdorfer Bobsportler ist trotzdem "gut drauf", trainiert täglich fleißig – und das nicht nur im Home-Camp im elterlichen Haus in Wilgersdorf und auf der Sportanlage am Höhwäldchen in Wilnsdorf, wofür ihm als Berufssportler die Gemeinde eine Ausnahmegenehmigung gegeben hat („Dafür bin ich sehr dankbar"), sondern auch bei seinem Wiesbadener Heimtrainer Tim Restle, der kürzlich zum „Trainer des Jahres“ bei der hessischen Sportlerwahl gekürt wurde. Dazu kommen Trainingseinheiten am Bundesstützpunkt in Oberhof. „Ich trainiere jetzt mehr als früher, da ich mehr Zeit habe, um 100-prozentig motiviert zurück zu kommen. Bei der Vorbereitung auf die neue Saison 2021/22, die im September hauptsächlich mit viel Anschub-Training in Oberhof beginnt.

Beim Weltcup nicht vor Ort

„Aufgrund der aktuellen Situation war ich in Winterberg nicht vor Ort und habe auch erst gar nicht angefragt, um an die Bahn zu kommen, denn der Weltverband IBSF ist da sehr streng“, erläutert Malte Schwenzfeier, warum er nicht am „Tatort“ seiner Sportart war, zumal so nahe im benachbarten Winterberg gelegen, war. Wie zuvor erwähnt, hält Malte Schwenzfeier die Füße jedoch nicht still: „Ich bin 100 Prozent motiviert, stark zurück zu kommen und sehe diesbezüglich keinen Grund für die komplette Saison auszusetzen, um den Anschluss ab Ende September im Bundeskader-Training zu finden.“

„Inzwischen bin ich als Profisportler auch beruflich gut eingebunden, bin in den Bundeskader der Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen“, gibt Malte Schwenzfeier einen kleinen Einblick in seine neue berufliche Welt.

Kandidat bei der Sportlerwahl 2020

Malte Schwenzfeier stieg mit seinen überraschenden Erfolgen in der vorjährigen Winter-Saison groß ins sportliche Geschehen „mit heißen Kufen auf kaltem Eis“ ein, machte sich gleich einen Namen im Zweier-Bob mit dem Oberbärenburger Piloten Richard Oelsner (25) als Deutscher Junioren-Meister, Dritter im Weltcup und als Überraschungssieger bei der Junioren-Weltmeisterschaft in Winterberg. „Das Schöne war, dass es so nahe zuhause war“, freut er sich noch heute über diese drei Erfolge im Eiskanal, mit denen er zum Kandidatenkreis in der Männer-Kategorie der „Sportlerwahl 2020“ unserer Zeitung zählt. Am liebsten möchte er das Ergebnis bei der Hessen-Wahl - Platz zwei - im Siegerland toppen. „Als ich die Namen gelesen habe, war ich aber erstaunt. Hier habe ich ja eine noch stärkere Konkurrenz als in Wiesbaden...“