„Bum-Bum-Biesler“ übernimmt den FC Ebenau im Sommer

Mit fünf Siegen in Serie ging es in die Winterpause, die Übermannschaft der SG Hickengrund wurde besiegt, der Rückstand zur Spitze beträgt nur drei Punkte. Jetzt bläst der FC Ebenau in der Frauenfußball-Kreisliga zum Angriff auf die Spitze – könnte man meinen. Ist aber nicht so.

Zum Auftakt gegen den SV Setzen

„Wir haben keinen Aufstieg ins Auge gefasst. Ich hoffe, dass wir die Saison vernünftig zu Ende gespielt bekommen“, formuliert Trainer Jörg Hesselbach seinen größten Wunsch vor dem Start in die Restrunde, in der es Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Schwarzenau) gleich mit einem „Knaller“ losgeht. Dann kommt der punktgleiche SV Setzen. Vierter gegen Dritter.

Dass Hesselbach etwas tiefstapelt, ist nicht ausgeschlossen. Für seine Zurückhaltung liefert er jedoch gute Argumente. Einerseits ist der Kader dünn besetzt. Der FC Ebenau hat ohnehin nur ein Neuner-Team gemeldet, hatte aber meist nur eine bis drei Wechseloptionen. Oder auch mal gar keine.

„Mit neun Spielerinnen 90 Minuten über den großen Platz zu spielen, das ist schon an sich eine phänomenale Leistung und ganz sicher kein Spaß“, ist der Beddelhäuser begeistert davon, wie seine Spielerinnen an ihre Grenzen gehen.

Jörg Hesselbach, Trainer beim FC Ebenau, ist stolz auf den Einsatz seiner Spielerinnen. Hier ist er Dialog mit Roberta Geppert zu sehen. Foto: Peter Kehrle

Die Krönung sei der 2:1-Sieg über den Spitzenreiter SG Hickengrund – an diesem Tag ohne die „Tormaschine“ Linda Heinz – im November gewesen. „Gefühlt haben wir da 25 Mal gewechselt, weil die Lauferei sonst nicht durchzuhalten ist.“

Der Einsatz seiner Spielerinnen ist der Punkt, der Jörg Hesselbach bisher davon abgehalten hat, das Handtuch zu schmeißen. Der zweite limitierende Faktor für den FC Ebenau ist nämlich die Trainingsbeteiligung, mit der kein Coach der Welt zufrieden sein könnte. Oft kommen nur fünf, sechs oder sieben Spielerinnen.

„Das liegt daran, dass wir viele Studentinnen haben, die woanders wohnen und uns dann eben nur am Sonntag zur Verfügung stehen“, erklärt Hesselbach, der angesichts der Umstände zufrieden mit dem Erreichten ist. „Die Saison ist phänomenal gelaufen und wir haben uns taktisch und spielerisch trotz allem verbessert“, verweist er darauf, dass inzwischen nur noch in Notfällen mit „Langholz“ gearbeitet wird.

Fünf B-Juniorinnen rücken nach

„Jede Frau, die laufen kann, darf sofort mitspielen“, sagt Jörg Hesselbach angesichts der prekären Situation, wenngleich Besserung in Sicht ist. Ab April könnten fünf Spielerinnen aus dem Team der B-Juniorinnen aushelfen, die im Sommer ohnehin ins Frauen-Team aufrücken. Dies nährt die Hoffnung, ab dem Sommer wieder ein Elfer-Team stellen zu können, zumal es auch einen Neuzugang gibt, der obendrein ein sportlicher Hoffnungsträger ist.

Lena Biesler (r.) vom FC Ebenau bei der Hallenkreismeisterschaft des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein im Spiel gegen die Sportfreunde Siegen in Aktion. Foto: Florian Runte

Stürmerin Lena Biesler, zuletzt für den BSV Ostbeveren in der Westfalenliga aktiv, zog im Herbst vom Münsterland nach Sassenhausen und schloss sich dem FCE an. Hier soll sie ab Sommer zudem als Spielertrainerin agieren. „Ich werde bis zum Sommer weiter Trainer sein und sie anlernen“, erklärt Jörg Hesselbach den Fahrplan. Er hält große Stücke auf die „Neue“: „Was ich im Training von ihr sehe, sticht einfach heraus.“ Bei der Hallen-Kreismeisterschaft trug Biesler bereits das Trikot des Fusionsvereins.

Lena Biesler ist 27 Jahre alt und kam als Teenagerin bei Arminia Ibbenbüren zu 20 Einsätzen und zwei Toren in der Frauen-Regionalliga, ehe sie viele Jahre lang für den Westfalenligisten BSV Ostbevern auf Torejagd ging. Sie gilt als beidfüßig und ihr Spitzname in ihrer Heimat wird die Kreisliga-Torhüterinnen aufhorchen lassen. Dort heißt sie „Bum-Bum-Biesler“.