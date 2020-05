Bundesliga: Lena Sophie Uebach wechselt den Verein

FREUDENBERG. Die aus Freudenberg stammende Fußballspielerin Lena Sophie Uebach macht den nächsten Schritt in ihrer Karriere. Die 19-Jährige wechselt zur nächsten Saison innerhalb der 1. Frauenfußball-Bundesliga von Bayer 04 Leverkusen zum derzeitigen Tabellenfünften 1. FFC Turbine Potsdam. Über die Laufzeit des Vertrages machte Turbine keine Angaben.

„Mit Lena Uebach haben wir eine sehr schnelle Außenbahnspielerin für uns gewinnen können. Sie kann variabel in der Offensive als auch in der Defensive auf den Außenbahnen spielen“, sagt Trainer Matthias Rudolph über die Neuverpflichtung. Die U20-Nationalspielerin wurde 2017 mit der U17 Europameisterin, 2018 und 2019 mit der U19 jeweils EM-Zweite. In Leverkusen spielt die Freudenbergerin im dritten Jahr. „Ich war schnell überzeugt davon, dass ich diese Herausforderung annehmen möchte“, kommentierte Lena Sophie Uebach ihren Wechsel in die brandenburgische Landeshauptstadt.

Mit zwei Europapokalsiegen, sechs gesamtdeutschen Meisterschaften, sechs DDR-Meisterschaften und drei gesamtdeutschen Pokalsiegen gehört der 1. FFC Turbine zu den erfolgreichsten Vereinen im deutschen und europäischen Frauenfußball.