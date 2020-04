Calvin Schuld wagt das Abenteuer GFL

Siegen. Calvin Schuld wagt den Sprung von den Siegen Sentinels in die höchste Football-Spielklasse in Deutschland. So kam es zu diesem Schritt:

Vergangenes Jahr schaffte mit Tim Göckus ein ehemaliger Spieler der Siegen Sentinels den Sprung von der Football-Oberliga in die GFL zu den Marburg Mercenaries. Dort wurde er direkt zu einer festen Stütze in der Defense und erhielt innerhalb seiner Mannschaft die Auszeichnung zum „Defense Rookie of the Year“.

Nun wagt mit Calvin Schuld ein weiterer Spieler der Sentinels das Abenteuer German Football League. Letztlich viel dem 20-Jährigen diese Entscheidung nicht sonderlich schwer: „Ende vergangenen Jahres habe ich ein Probetraining bei den Marburg Mercenaries absolviert. Von da an habe ich zwei Monate parallel bei den Sentinels und in Marburg trainiert“, erklärt Schuld. „Bis Anfang Februar musste ich mich aber entscheiden und diese Entscheidung fiel dann auf Marburg.“ Der Student fühlte sich von Anfang an in Marburg sehr wohl und wurde gut in die Mannschaft integriert. „Es war schon immer mein Traum, einmal in der GFL zu spielen. Daran habe ich auch nach meiner ersten schlimmeren Knieverletzung 2016 nicht gezweifelt“, sagt Calvin Schuld.

Seite an Seite mit Tim Göckus

Calvin Schuld spielt auf der Position des Outside Linebacker und steht damit unmittelbar neben Tim Göckus in der Aufstellung. „Natürlich stand Tim mir ratend zur Seite, wenn ich Fragen hatte. Er hat mir aber auch klar gemacht, dass ich die Entscheidung ganz allein mit mir selbst ausmachen muss. Es ist aber auf jeden Fall schön, mit ihm einen alten Bekannten wieder zu treffen“, so Calvin Schuld über seinen ehemaligen und zukünftigen Mitspieler.

Erst mit 15 Jahren kam Calvin Schuld zum Football und den Sentinels. „Mein Onkel war einer der ersten Sentinels und hat mich schon immer so ein bisschen in diese Schiene bringen wollen. Anfangs waren meine Eltern noch etwas skeptisch, aber dann mit 15 hat mich ein guter Kumpel mitgenommen und es hat auf Anhieb Spaß gemacht. Seitdem hat sich Football definitiv zu einer großen Leidenschaft entwickelt“, blickt Calvin Schuld auf seine Anfänge in der Sportart zurück.

Wie allerdings überall auch kommt der American Football nicht um das Thema Corona rum. Der Saisonstart war eigentlich für Ende April/Anfang Mai terminiert, allerdings hat das Liga-Direktorium bereits Mitte März entschieden, den Saisonstart auf das Pfingstwochenende zu verschieben. Bei den Marburg Mercenaries wurde der Trainingsbetrieb vorerst natürlich eingestellt, trainieren die Spieler individuell zu Hause.

Darüber hinaus hat der Verein das Problem, dass die Spieler aus den USA durch die momentane Lage nicht einreisen können. „Wir bekommen jede Woche einen individuellen Trainingsplan und darüber hinaus jede Menge Videomaterial. Dadurch, dass wir bereits im Dezember mit der Saisonvorbereitung voll gestartet sind, wirft uns diese Pause erstmal nicht zurück“, erklärt Schuld. „Trotzdem ist es natürlich sehr ärgerlich, nicht auf dem Platz stehen zu können. Für mich als Neuling wäre es doppelt bitter, wenn die Saison dann gänzlich ausfallen würde“, berichtet er. So hält sich der 20-Jährige aktuell mit Läufen und Workouts im heimischen Siegerland fit. Denn wenn es dann doch losgeht, möchte er sein Leistungspotential natürlich bestmöglich ausschöpfen.

Große Ziele mit der Mannschaft

Sollte die Saison im Juni dann endlich starten, hält Calvin Schuld sein neues Team für mehr als konkurrenzfähig: „Vergangene Saison hat Marburg es in die Playoffs geschafft. Das sollte dieses Jahr mindestens auch drin sein und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen den „German Bowl“ zu erreichen.“