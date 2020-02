Charlotte Laubers große Reise in den Chiemgau

Die Wintersport-Tradition der Menschen aus dem Odeborntal könnte locker ein dickes Buch füllen. Ein neues Kapitel darin würde nun eine Schülerin hergeben, denn Charlotte Lauber ist die erste Nordische Kombiniererin aus dem 718-Einwohner-Dorf Wemlighausen. Sie lernte das Skispringen jedoch nicht beim benachbarten SC Girkhausen, der diese Sparte inzwischen nicht mehr bedient, sondern beim SK Winterberg auf den Schanzen am Herrloh.

Für die Sauerländer ging Charlotte Lauber am Wochenende erstmals bei einem Schneewettkampf im Deutschen Schülercup der Kombiniererinnen an den Start, der wegen Schneemangels von Baiersbronn im Schwarzwald in die Chiemgau-Arena bei Ruhpolding verlegt wurde – eine große Reise also.

29 Meter weit gesprungen

In der Altersklasse S12/S13/S14 zählt Lauber noch zum jüngsten Jahrgang, dennoch sortierte sie sich bereits im Mittelfeld der Ergebnisliste ein. Auf der K-40-Schanze, der zweitkleinsten der Zirmbergschanzen, sprang Lauber im Wettkampf auf Weiten von 27,0 und 29,0 Meter, was ihr vor dem Start des Langlaufrennens „nur“ die Plätze 19 und 21 bescherte. Auch, weil die Kampfrichter bei der Sprungtechnik nicht ganz zufrieden waren und einige Punkte abzogen.

Sturz in der Loipe gut weggesteckt

In der Langlauf-Loipe machte die Wittgensteinerin beim Flutlichtrennen auf der Strecke des Biathlon-Weltcups aber jeweils Boden gut. Die 2,50 Kilometer mit einigen Anstiegen rannte sie am Samstag in flotten 7:54 Minuten. Über 1,25 km am Sonntag wurde sie von einem Sturz zwischenzeitlich gebremst. Hier benötigte sie 4:48 Minuten. In der Endabrechnung bedeutete dies an beiden Tagen Platz 18. Innerhalb ihres Jahrgangs 2008 sortierte sich Lauber auf den Plätzen 5 und 6 ein.

Die erfolgreichste heimische Sportlerin war Anna Himmelreich (Jg. 2007) aus Winterberg auf Rang 5 und 9 der Tageswertung. Mit Jonah Müller, Nele Hennecke (SK Winterberg) sowie Collin Schön (SK Meinerzhagen) waren zwei weitere junge Kombinierer aus Südwestfalen dabei. Als Trainer machten sich Dirk Drebs und Marius Kappes mit auf den langen Weg.