Cheerleader sorgen für Stimmung nicht nur auf dem Platz

Es ist schon eine Sache für sich mit dem richtigen Timing. Jahrelang haben die „Coronette Dancers“ des ASV Weidenau viel Zeit und Energie in Wettbewerbe gesteckt. Für 2020 hatten sich die jungen Damen da eine Pause vorgenommen, wollten mehr Kraft in ihre Auftritte beim Football und anderen Sportereignissen stecken. Und jetzt stecken sie wie alle anderen in den Auswirkungen eines Virus, der ausgerechnet auch noch vom Namen her ganz ähnlich klingt. Das sei aber kein Grund, die Gruppe umzubenennen, lacht Trainerin Sarah Varina Stahl (31).

Neue Herausforderung gesucht

Zu Hause sitzen statt Training, das ist gerade für eine aktive Person wie die Siegerländerin gar nicht so einfach, obwohl sie auch im Job durchaus gut eingespannt ist. Aber Sarah Varina Stahl ist eine Macherin. Knapp zwei Jahre nach der Gründung der Cheerleader-Gruppe stieß sie 20111 dazu, hatte bis dahin lange Zeit in einer TGW-Gruppe getanzt und geturnt (ein Mannschaftsmehrkampf mit diversen Disziplinen). „Ich habe etwas Neues gesucht“, erklärt sie, fühlte sich damals plötzlich „ein bisschen alt“, nachdem ihre Freundinnen langsam absprangen und die Nachfolgerinnen „immer jünger wurden“. Außerdem sei sie mehr und mehr in die Trainer-Rolle gerutscht, wollte eine neue Aufgabe ohne Verantwortung, nur mit Spaß. Lange hielt das aber nicht. Schon nach einem Jahr wurde eine Co-Trainerin gesucht, und Sarah Stahl, die damals noch Kroel hieß, meldete sich. Seither ist sie auch bei den „Coronette Dancers“ wieder in einer leitenden Funktion aktiv.

Nicht jede darf mittanzen

Siegen-Wittgenstein Für viele Anlässe bereit Neben den Auftritten beim Football, Handball oder sonstigem Sport stehen die „Coronettes“ - übrigens die ersten ihrer Art in Siegen - auch für andere Veranstaltungen zur Verfügung. „Werbeauftritte, Jubiläen oder die unterschiedlichsten Events“, werden vorgeschlagen. Auf Anfrage (dancers@siegensentinels.de) stellt Sarah Varina Stahl gern ein passendes Angebot vor.

Was auch bedeutet, Bewerberinnen ablehnen zu müssen. Wer bei den „Coronettes mittanzen möchte, muss sich einem Casting unterziehen. Hin und wieder melde sich schon einmal jemand, der einfach nicht die nötige Ausstrahlung oder das entsprechende Talent mitbringe. Da liegt es dann an ihr, die richtigen Worte zu finden und auch zu ertragen, „dass da schon mal ein paar Tränchen fließen“.

Da geht es natürlich um die Qualität der Vorstellung, wobei die bei den „normalen“ Auftritten rund um die Spiele der „Siegen Sentinels“ in den Details lange nicht so bedeutend sind, wie bei den Wettbewerben, die bis 2019 ein - erfolgreicher - Schwerpunkt waren. Da achteten die Richter auf jede Kleinigkeit, was natürlich auf dem Sportplatz oder in der Halle für den Zuschauer nicht so wichtig sei. Da gehe es um die Unterhaltung, die gute Stimmung. Trotzdem ist es für die jungen Frauen im Alter zwischen 18 und 31 wichtig, einen gewissen Standard zu halten. „Wir nehmen keine Mädchen unter 18 Jahren mehr auf“, betont die Trainerin, was auch mit den manchmal langen Trainingsabenden zu tun habe. Es gebe durchaus Mitglieder, die eine knappe Stunde Heimfahrt hätten. Wenn es dann richtig spät werde, könne das bei Jugendlichen zum Problem werden.

Ungeschliffene Diamanten

Aber: „Da gibt es Mädchen, die noch nicht mithalten können oder zu jung sind, die aber doch ein gewisses Talent haben“, betont Sarah Varina Stahl. Für die gibt es die „Coronette Diamond Dancers“, die „ungeschliffenen Diamanten“ sozusagen, wo sich die Gruppe den künftigen Nachwuchs (im Alter von 12 bis 16 Jahren) sichert und ausbildet.

Wo kommt er denn überhaupt her, der Nachwuchs für eine Showtanzgruppe? Alles Footballfans? „Zum Teil schon“, bestätigt Sarah Varina Stahl. Die meisten hätten einen Hintergrund mit Sport und vor allem Tanz, wie sie selbst. Einige seien Freundinnen der Spieler. „Ich bin ja selbst inzwischen mit einem verheiratet“, lächelt sie.

Video-Training geplant

Und wie wird die Krisenzeit überbrückt? Schon seit längerem wurde geplant, erste Videos mit Übungen ins Netz zu stellen, vielleicht sogar virtuelle gemeinsame Trainings zu probieren. Die heutige Technik mache viele Dinge möglich, die ein solches „Isolations“-Problem sicherlich deutlich leichter überstehen ließe, als das bei früheren Generationen gewesen wäre, betont Sarah Varina Stahl optimistisch.