Chiara Stöcker: Von der Verletzung nicht unterkriegen lassen

Benfe. Chiara Stöcker nutzt eine Zwangspause, um Schiedsrichterin zu werden. Offenheit und Selbstbewusstsein helfen ihr in der Männerdomäne.

Messgeräte, Werkzeugkoffer und Kehrmaterialien sind bereits im Auto verstaut und die Arbeitskleidung sitzt, als die Zeitung um kurz vor acht Uhr für das Foto vorbeikommt. Der Berufsalltag geht für Chiara Stöcker trotz Corona weiter wie gehabt.

Die Auszubildende zur Schornsteinfegerin klappert weiter die Haushalte ab, um Abgasleitungen zu prüfen und Schornsteine zu reinigen. „Die Gefahr durch CO ist größer als die von Covid 19“, erklärt Marc Stöcker, Ausbilder und Vater von Chiara Stöcker, warum für die Schornsteinfeger – von verschärften Hygiene-Maßnahmen abgesehen – alles seinen gewohnten Gang geht. Bis auf einen Fall gab es in den vergangenen Wochen auch keine Probleme mit Kunden, die Angst hatten, dass mit Besuch der Virus ins Haus kommen könnte. Von Hysterie keine Spur – und vielleicht sind Schornsteinfeger als Glücksbringer in schwierigen Zeiten sowieso gerne gesehen.

Chiara Stöcker (Blonde Haare, roter Pullover) hofft bald wieder im Kreise der Mannschaft des SV Schameder dabei zu sein. Foto: Florian Runte

„Nur auf die Wochenenden freut man sich gar nicht mehr so wie sonst. Da fehlt uns der Fußball“, sagt Marc Stöcker, Torwart-Veteran des FC Benfe. Seiner Tochter geht es da nicht anders. Mehr noch: Sie hatte nach einer Fußverletzung eigentlich darauf hingefiebert, bei den Frauen des SV Schameder nun wieder einzusteigen beim Fußballspielen – nach gut einem Jahr Pause.

Den Kontakt suchen

„Das Spielen und Trainieren mit der Mannschaft, die Auswärtsfahrten und das Beisammensein nach den Spielen – das vermisse ich schon“, sagt die 19-Jährige, die sich durch die langwierige Zwangspause aber nicht hat unterkriegen lassen. Stöcker sattelte kurzerhand um und ließ sich in der Zwischenzeit zur Schiedsrichterin ausbilden. So blieb sie dem Fußball treu, wobei sie nicht nur einen Perspektivwechsel, sondern auch eine Umstellung vornahm – von der Mannschafts- zur Einzelsportlerin. „Du bist auf dem Platz auf dich allein gestellt“, stellt sie fest, wenngleich sie nicht zur Sorte Schiedsrichter zählt, die am Spieltag abseits des Platzes anonym und unsichtbar bleiben.

Fußballspielen geht nicht, Fußballspiele pfeifen allerdings schon: Chiara-Marie Stöcker lässt sich von ihrer Fußverletzung nicht unterkriegen und ist künftig „zweigleisig“ auf den Fußballplätzen unterwegs. Foto: Peter Kehrle

„Ich gehe immer schon vor dem Spiel offen auf die Trainer und die Mannschaften zu. So bin ich im Spiel bis jetzt immer gut zurecht gekommen und ich habe mich auch nach jedem Spiel auch mit den Mannschaften unterhalten“, verrät die Benferin, die dabei allerdings öfter das Gespräch suchte: „Ich wollte ja Rückmeldungen bekommen.“

Orientierung geben ihr ansonsten die Schulungen und die Gespräche mit den Schiedsrichter-Betreuern, die ihre Neulinge zu den ersten Spielen begleiten und Hinweise geben. In ihrer ersten Saison war Chiara Stöcker abwechselnd bei Spielen der männlichen Jugendklassen und bei den Frauen im Einsatz.

„Bei den Frauen ist das schon etwas anderes als bei den Jugendlichen. Bei den Frauenspielen gibt es einen nicht ganz so guten Spielfluss und es gibt weniger Unruhe von außen, also durch Trainer oder Zuschauer“, schildert sie ihre Beobachtungen. Womit nicht unbedingt meint, dass das eine leichter sei als das andere. „Frauen reden mehr und zicken sich öfter an. Da muss man sehr aufpassen und genau hinhören, ob die Aussagen zu ahnden sind oder nicht.“

Bei den Jugendlichen gibt es andere Herausforderungen – bei ihnen müsse sich eine Schiedsrichterin die Autorität teilweise erst erarbeiten. „Es kommt immer auf die einzelnen Personen an, aber teilweise wird man eben schon etwas komisch angeguckt. Die denken halt, wenn eine Frau auf den Platz kommt, dass sie sich im Spiel mehr erlauben können.“

Wie man selbstbewusst auftritt, weiß die 19-Jährige aber gut. Selbiges ist beim Gardetanz gefragt, den sie beim Erndtebrücker Carnevals-Club mit ihren Schwestern als weiteres Hobby betreibt, aber auch bei ihrer rußigen Arbeit, die lange eine reine Männerdomäne war. Wobei es damit nicht direkt etwas zu tun hat. „Wenn man alleine mit Kunden spricht, lernt man das mit dem selbstbewussten Auftreten auch. Als Schiedsrichter darf man sich auch nicht einschüchtern lassen. Da darf es nicht sein, dass einem die Spieler sagen, was man zu tun hat.“

Über tausend Glücksbringer

Wenn sie künftig wieder fit ist und mit Schameder auf Punktejagd geht, haben die eigenen Spiele im Zweifel Vorrang. „Aber man kann ja von Woche zu Woche gucken und kann jeweils über die Situation sprechen. Wenn die Mannschaft sowieso genügend Spielerinnen hat, dann kann ich vielleicht stattdessen irgendwo ein Spiel leiten“, blickt Chiara voraus. In einer Sache ist sie sich vor ihrem Comeback als Spielerin aber sicher: „Da werde ich den Schiedsrichter jetzt nicht mehr so angehen, wie ich es vielleicht früher gemacht hätte.“

Mit dem SV Schameder wäre, sofern die Saison zu Ende gespielt werden kann, ein Sprung auf einen der ersten beiden Plätze durchaus noch möglich. Als Schiedsrichterin hofft sie, irgendwann in der Bezirksliga zu pfeifen oder mal als Linienrichterin eingesetzt zu werden. „Da muss ich natürlich erstmal viel Erfahrung sammeln“, ist ihr die Länge des Weges bis dahin bewusst.

Bei ihrer Ausbildung stünde im Mai die Abschlussprüfung an – eigentlich. Und wenn die bestanden ist, hofft sie irgendwann mal beim Schornsteinfegertreffen in Santa Maria Maggiore in Oberitalien dabei zu sein, wo sich jährlich über tausend Kaminkehrer beziehungsweise Glücksbringer treffen. Stöcker: „Das soll sehr schön sein, da wäre ich gerne mal dabei.“

Weitere Informationen

Neben Elisa Klein vom FC Ebenau, die ebenfalls 2019 ihre Prüfung bestanden hat, ist Chiara Stöcker die einzige Schiedsrichterin aus Wittgenstein. Im gesamten Kreisgebiet sind 10 Frauen an der Pfeife aktiv.

„Elisa und Chiara sind beide engagiert und talentiert“, freut sich Kreis-Schiedsrichterwart Uli Neus über die Unterstützung der beiden jungen Frauen, die auf ihr erstes Spiel bei den Männern vorbereitet werden.