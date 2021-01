Christian Klein: Schöner Stress im Schatten der Pyramiden

Auch bei den Trainingseinheiten in der Sporthalle in Kairo ist Christian Klein (knieend) stets dabei und filmt alles, was wichtig ist.

Gizeh/Siegen. Siegener ist bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten als Social-Media-Beauftragter für den Deutschen Handball-Bund im Einsatz.

Die berühmten Pyramiden von Gizeh, ein Anlaufpunkt für Touristen aus aller Welt, hat Christian Klein in diesen Tagen bislang nur zu Gesicht bekommen. Und zwar aus mehreren hundert Metern Entfernung von der Hotelanlage, in dem der Weidenauer in einem schönen Einzelzimmer untergebracht ist. Näher dran oder sie gar besichtigen darf der 31-Jährige eines der sieben Weltwunder der Antike nicht, denn auch er darf die "Bubble" aus Sicherheitsgründen nicht verlassen.

Schweiß und Stimmung "riechen"

Christian Klein ist nämlich Delegationsmitglied der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Ägypten. Der Journalist zeichnet wie schon bei der WM 2017 in Frankreich und 2019 in Deutschland als Social-Media-Beauftragter des Deutschen Handball-Bundes verantwortlich, erstellt und schneidet Videofilme, führt Interviews, liefert aktuelle Beiträge, aber auch Hintergründisches für die verschiedenen Internetplattformen und Kanäle, ist für alle Bewegtbilder zuständig. Seine mobile Kamera hat Christian Klein immer aktionsbereit, wenn er die Mannschaft, die am Donnerstag ihr erstes Zwischenrundenspiel gegen Spanien bestreitet, auf Schritt und Tritt begleitet. Er darf sogar bis kurz vor dem Anpfiff zu den Partien in der Kabine bleiben und filmen.

Arbeitstag ist voll ausgefüllt

Weil nur das ZDF ein kleines Reporterteam nach Ägypten geschickt hat, bekommt er auch Aufträge von der ARD, die wie das "Zweite" die deutschen Spiele live übertragen. Wenn also Bundestrainer Alfred Gislason im "Morgenmagazin" oder Andreas Wolff in der "Sportschau" zugeschaltet werden, ist Christian Klein für den technischen Part verantwortlich. Dafür wurde ihm ein besonderes Übertragungsgerät zur Verfügung gestellt. Er beliefert aber auch andere Fernseh- und Radiostationen. "Diese neuen Aufgaben haben meinen Stellenwert innerhalb des Stuffs erhöht", sagt der Weidenauer, sie sind aber auch mit mehr Stress verbunden. Den Tag eröffnet er meist mit einer Joggingrunde auf dem Hotelgelände, ehe es ab 8,9 Uhr an seine eigentliche Arbeit geht. "Das Laptop klappe ich meist nicht vor Mitternacht" zu, berichtet Klein, der sich im Sport im Siegerland u.a. beim "Rudelturnen" und als Moderator der Heimwettkämpfe von Kunstturn-Bundesligist Siegerländer KV engagiert, hauptberuflich aber in der Kommunikationsabteilung der Krombacher Brauerei arbeitet.

Täglich wird auf Corona getestet

In Corona-Zeiten ist aber auch für Christian Klein diesmal vieles anders, musste auch er sich an das Leben und Arbeiten in einer "Blase" anpassen und gewöhnen. "Die Hygienevorschriften wurden nach anfänglicher Kritik nachgebessert. Hier ist alles gut. Wie fühlen uns sicher und pudelwohl, ist es keineswegs so dramatisch wie in Deutschland dargestellt. Die Ägypter sind sehr hilfsbereit, machen vieles möglich, sind aber manchmal ein bisschen langsam..."

Weil er ein vollwertiges Delegationsmitglied ist, muss er sich auch so verhalten wie alle anderen. Heißt konkret: Jeden Tag ein Corona-Test und ein Aktionsradius, der sich auf die Hotelanlage, den Bus und die Trainings- bzw. Spielhalle beschränkt. Für andere Aktivitäten darf das Hotel nicht verlassen werden. "Deshalb darf ich Pyramiden und Kamele auch nicht aus nächster Nähe sehen", schmunzelt der 31-Jährige. Fanden die Vorrundenspiele in Gizeh statt, wird die Zwischenrunde in der nahe gelegenen Hauptstadt Kairo auf der anderen Seite des Nil gespielt.

Viertelfinale ist machbar

Vom sportlichen Abschneiden der Mannschaft dürfte auch abhängen, ob sich in der "Bubble" ein Lagerkoller breit macht. "Irgendwann wird einem das alles bestimmt mal aufs Gemüt schlagen, doch noch ist die Stimmung prima. Sie hängt natürlich auch von den Ergebnissen ab", so Christian Klein, der dem Team trotz nicht optimaler Ausgangsposition und der starken Gegner Spanien, Polen und Brasilien das Viertelfinale zutraut. "Das Halbfinale wäre natürlich super, aber dann müssten wir wohl Norwegen oder Frankreich schlagen", glaubt Christian Klein. Er würde gerne so lange wie möglich, am liebsten bis zum Finaltag am 31. Januar, im Land der Pharaonen bleiben.