Christopher Klasmann verstärkt TuS Ferndorf

Kreuztal Rückraumspieler kommt von der SG Schalksmühle/Halver. WM-Pause endet Samstag mit Testspiel gegen die HSG Wetzlar

Die WM-Pause für die Ferndorfer Zweitliga-Handballer ist vorbei. Bevor es nächste Woche (3. Februar) gegen die DJK Rimpar Wölfe wieder um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt geht, steht heute erstmal noch ein Testspiel gegen die HSG Wetzlar (7. in der Bundesliga) auf dem Programm. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Die Pause hat allen mal ganz gut getan um den Kopf frei zu bekommen und einfach mal ein paar Tage nicht an Handball zu denken“, sagt Mirza Sijaric, Sportlicher Leiter des TuS Ferndorf.

Christopher Klasmann soll helfen

Doch sorgenlos kann der TuS Ferndorf nicht in die weitere Saison gehen. Vor allem die Kadersituation im Rückraum ist nach wie vor sehr angespannt. Neben den beiden Langzeitverletzten Jonas Faulenbach und Patrick Weber, gesellte sich jüngst auch Toni Sario mit einem Nasenbeinbruch (wir berichteten) dazu. Faulbach könnte Mitte Februar zurückkehren, bei Patrick Weber ist ein genauer Zeitplan schwierig.

Auch deshalb hat der TuS Ferndorf nun reagiert und einen Neuzugang verpflichtet. Christopher Klasmann von der SG Schalksmühle/Halver wechselt mit sofortiger Wirkung zum TuS. Christopher Klasmann ist bestens bekannt, spielte er doch schon für den Neusser HV und die Rhein Vikings, ebenfalls in der 2. Handball-Bundesliga. „Wir freuen uns, dass der Wechsel von Christopher Klasmann geklappt hat. Die SGSH hat sehr schnell auf unsere Anfrage reagiert und „Nachbarschaftshilfe“ vorbildlich gelebt, auch das macht den Handball in Südwestfalen so stark", sagt Mirza Sijaric. Klasmann selbst freut sich indes, endlich wieder spielen zu können, pausiert die 3. Liga doch schon bereits einige Monate.

Mittwoch kommt ein Angstgegner

Rückblickend ist Mirza Sijaric mit der ersten Hälfte der Saison nicht unzufrieden: „Man muss bedenken, uns fehlten mit Lucas Puhl, Jonas Faulenbach und Patrick Weber wichtige Stützen über den Großteil der Hinrunde. Weber und Faulenbach sind eins der besten Duos auf Rückraum Links in der gesamten Liga. Das kann man nicht mal eben so ersetzen. Daher bin ich mit der Punkteausbeute zufrieden. Ziel ist es natürlich auch weiterhin, nächste Saison Zweitligist zu sein. Ich bitte mir sicher, dafür werden wir die nötigen Punkte holen.“ Am liebsten möchte der TuS damit am Mittwoch schon anfangen, wenn die Rimpar Wölfe in die Stählerwiese kommen. „Das wäre ein richtiger Brustlöser, denn Rimpar ist schon eine Art Angstgegner von uns“, blickt Mirza Sijaric voraus.