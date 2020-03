Clemens Nolting zurück bei den SF Edertal

Raumland/Berghausen. Die Sportfreunde Edertal feilen weiter an ihrem Kader für die kommende Saison und holen mit Clemens Nolting ein bekanntes Gesicht zurück.

Auch wenn der Ball derzeit wegen der Corona-Krise ruht, feilen die Sportfreunde Edertal weiter fleißig an ihrem Kader für die Zukunft: Mit Clemens Nolting lotst der Fußballverein aus Raumland und Berghausen erneut einen talentierten, ehemaligen Jugendspieler zurück in das blau-gelbe Trikot.

Der 19-Jährige spielte bis zur C-Jugend für die Jugendspielgemeinschaft der Edertaler mit dem VfL Bad Berleburg, ehe ein Wechsel zum höherklassigen FC Ederbergland folgte. Nach der Jugend zog es Nolting beruflich nach Paderborn, wo er die Fußballschuhe vorübergehend an den Nagel hing. Durch seine Rückkehr ins Wittgensteiner Land schloss sich der in der Abwehr und im Mittelfeld flexibel einsetzbare Kicker nun wieder seinem Edertaler Heimatverein an.

Der Sportliche Leiter der Sportfreunde Edertal, Sven Schneider, freut sich darüber, dass er mit Nolting „einen weiteren, talentierten und ehemaligen Jugendspieler vom Konzept des Vereins überzeugen konnte.“

Einsätze noch diese Saison möglich

Nolting wäre ab April für die Seniorenmannschaften der Sportfreunde Edertal spielberechtigt, die als Tabellendritter in der Kreisliga B und Tabellenführer in der Kreisliga D jeweils gut im Rennen liegen. Nachdem sich mit André Graf, Jonas König, Moritz Born sowie Jonas Grebe bereits vier aktuelle A-Jugendspieler für ihren Verbleib bei den Sportfreunden entschieden hatten (wir berichteten), ist Nolting nun der fünfte Neuzugang.

Mit Dominik Szczurek steht dagegen auch schon ein Abgang der Edertaler (wir berichteten) für die kommende Spielzeit fest. Er will es künftig beim Bezirksligisten Sportfreunde Birkelbach wissen.