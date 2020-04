Corona: „Giller 2020“ ist abgesagt worden

Siegen-Wittgenstein. Sie hatten bis zuletzt gehofft, doch jetzt haben der Gillerberg-Festausschuss und der Siegerland-Turngau die Reißleine gezogen: Das Giller-Bergsportfest 2020 findet nicht statt! Es wurde am Donnerstagabend von den Organisatoren abgesagt. Es hätte am 14. Juni mit den Schwimm-Wettbewerben im Hallenbad Dahlbruch starten sollen. Vom 19. bis 21. Juni wäre es dann unter der seit 1953 (!) bewährten Regie der TG Grund wieder zum großen Stelldichein mit viel Sport, Geselligkeit und der unvergleichlichen Zeltlager-Atmosphäre auf der Ginsberger Heide gekommen.

„Giller“ gilt als Großveranstaltung

Die neuen Beschlüsse der Bundes- und Landesregierung als Konsequenz aus der Corona-Pandemie verhindern eine Austragung in diesem Jahr, weil bis zum 31. August 2020 keine Großveranstaltungen stattfinden dürfen. Zwar litt auch das „Giller“ in den vergangenen Jahren unter einem leichten Teilnehmerschwund, doch kamen zuletzt immer noch rund 2000 Sportlerinnen und Sportler zum Wettstreit zusammen. Hinzu gesellten sich mehrere hundert Zuschauer.

Kein Alternativtermin

„Die Möglichkeit einer Verschiebung wurde im Vorfeld zwar auch diskutiert, aufgrund der festen Termine in den Sommer- und Herbstferien sind wir aber zu dem Schluss gekommen, dass nur eine Absage möglich ist. Unser aller Gesundheit steht an erster Stelle, das ist unser Hauptaugenmerk“, so Ehrenfried Scheel, erster Vorsitzender des Siegerland-Turngaus, Holger Menzel, Vorsitzender des Gillerberg-Festausschusses, und Jens Dolligkeit, technischer Vorsitzender, in einem Schreiben an die dem Siegerland-Turngau angeschlossenen Vereine.

1920 ist zum letzten Mal ein komplettes Giller-Bergsportfest abgesagt worden, nachdem sich erstmals 1907 Turnerinnen und Turner aus dem Siegerland erstmalig auf der Ginsberger Heide zum sportlichen Wettstreit getroffen hatten. Startschwierigkeiten und Terminüberschneidungen führten in den Jahren 1908, 1911 und 1912 zum Ausfall, ebenso wenig später während des erstes Weltkrieges. In den folgenden Jahrzehnten aber musste lediglich 2002 der Turnfest-Sonntag wegen Unwetters komplett abgesagt werden.