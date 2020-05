Corona: Sportvereine fahren unterschiedliche Konzepte

Siegerland. Seit inzwischen rund zwei Wochen hat die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen Gültigkeit – auch für den organisierten Vereinssport. Die beiden wichtigsten Punkte:

1. Untersagt sind der nicht kontaktfreie Sport- und Trainings- sowie jeder Wettkampfbetrieb.

2. Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht zu Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw. gehören, sicherzustellen.

3. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen (ausgenommen Toiletten), Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage durch Zuschauer sind bis auf Weiteres untersagt.

Während in vielen Sportvereinen im Siegerland der Trainingsbetrieb in den kontaktfreien Sportarten schon wieder angelaufen ist – ab dem 30. Mai ist auch kontaktfreier Sport wieder möglich – gibt es auch Vereine, die mit einer Öffnung ganz bewusst zögern. Wir haben uns in einigen Vereinen umgehört.

TuS Fellinghausen

Zu denen zählt mit dem TuS Fellinghausen ein Mehrspartenverein, der in diesem Jahr runde „100“ wird, aber alle Geburtstagsveranstaltungen abgesagt hat. Und was das Sporttreiben angeht, gibt es für die rund 700 Mitglieder auch eine schlechte Nachricht: Der Vorstand hat jetzt darüber informiert, dass der Verein mindestens bis zum Ende der Sommerferien in NRW, also dem 11. August, „dicht“ bleibt.

Unterschiedliche Zeitpläne Der TV Kreuztal will nach ab dem 2. Juni seinen Sportbetrieb eingeschränkt wieder aufnehmen. An diesem Mittwoch soll in Abstimmung mit den Übungsleitern entschieden werden, welche Sportarten in welcher Form wieder stattfinden können. Beim TuS Ferndorf liegt der gesamte Betrieb bis zum 30. Mai brach. Danach will der Verein in Absprache mit der Kommune entscheiden, welche Sportarten geöffnet werden können. Immerhin: Die Tennisspieler dürfen in Irlenhecken schon wieder spielen.

„Es gibt viele Argumente, die es abzuwägen galt, kontroverse Meinungen und Diskussionen, aber wir waren uns als Vorstand einig: Das Risiko der An­steckung und die damit verbundene Lebensgefahr, die mit einer Öffnung des Sportbetriebs ein­hergeht, ist uns allen zum jetzigen Zeitpunkt zu groß. Die Verantwortung will ich nicht übernehmen – und unsere Übungsleiter auch nicht“, so erster Vorsitzender Carlo Affronti nach einer virtuellen Vorstandssitzung. Der Vorstand beschloss zudem, keine Ausnahmegenehmigungen für einzelne Sportgruppen zu erteilen. „Dies würde zur Ungleichbehandlung und zu Unverständnis führen“, begründet Carlo Affronti diesen Schritt. Der Verein nimmt sich nun die Zeit, um in Abstimmung mit der Stadt Kreuztal ein Konzept auszuarbeiten.

TG Friesen Klafeld-Geisweid

Seit 18. Mai läuft bei den Friesen wieder der „kontaktfreie“ Sportbetrieb für Erwachsene. Unter Einhaltung der Verhaltensregeln sollen ab 2. Juni auch die anderen Gruppen wieder starten. Der Vorstand hat ein spezielles Schutzkonzept erstellt.

TV Jahn Siegen

Einer der größten Sportvereine in Siegen, der wie der TuS Fellinghausen über eine eigene Halle verfügt, aber auch kommunale Sportstätten nutzt, ist einen anderen Weg gegangen und hat ein sportartenspezifisches Konzept ausgearbeitet, dem – selbstredend – die Corona-Schutzverordnung zugrunde liegt.

Seit dem 11. Mai sind beim TV Jahn Siegen zum Beispiel der Sport 60+, Aerobic, Fitness, Frauensport, Kunstradfahren, Pilates, Reha-Sport, Rückengymnastik, Rhythmische Sportgymnastik und Leichtathletik erlaubt. Auch die Schwerathleten sind wieder aktiv, müssen jedoch nach den Vorgaben ihres Verbandes trainieren und zwingend die Hanteln nach der Benutzung desinfizieren. Kein Problem haben die Straßenradfahrer, weil sie ihr Training draußen absolvieren.

Ab dem 1. Juni soll beim TuS Müsen wieder Sport getrieben werden. Foto: Verein

Im Basket- und Volleyball, beides Kontaktsportarten, darf ab dem 30. Mai wieder spezifisch trainiert werden. Kondition dürfen die Leistungsmannschaften bereits seit dem 11. Mai bolzen. Gleiches gilt für die erfolgreichen Fechter. Am 30. Mai startet auch wieder das Eltern-Kind-Turnen und das Kinderturnen. Für alle gilt: Vor dem Betreten der Halle müssen sich die Hände desinfiziert werden. In der Halle dürfen maximal 30 Sportler trainieren, auf der Empore maximal 15. Wer eine Matte benötigt, muss ein eigenes Handtuch auf die Matte legen.

TuS Müsen

Den Plan, am 15. Mai den Trainingsbetrieb teilweise wieder aufzunehmen, hat der Vorstand verworfen. „Jetzt geht es erst ab 1. Juni los. Wir müssen erst noch mit allen Übungsleitern entsprechende Konzepte erarbeiten“, sagte erster Vorsitzender Christoph Schütz auf Nachfrage. Eine Rückkehr zum vollen Trainingsbetrieb des rund 800 Mitglieder starken Breitensportvereins ist dies aber nicht, soll individuell entschieden werden. Der Verein nutzt vor allem die Grundschulturnhalle in Müsen, den eigenen Sportplatz und die fast 90 Jahre alte Vereinsturnhalle.

Die ist mit einer Fläche von rund 200 Quadratmetern allerdings relativ klein, so dass dort größere Sportgruppen unter Wahrung der Abstandsregeln zu wenig Platz hätten. Auch deshalb empfiehlt Christoph Schütz: „Das Areal des von uns betriebenen Naturfreibades mit 25.000 Quadratmetern Fläche bietet sich für bestimmte Gruppen im Sommer an, die Übungsstunde nach draußen zu verlegen.“ Die Teilnehmer am Yoga-Training sind ab 13. Juni die Vorreiter.

Alcher TG

Die Alcher Turngemeinschaft steht schon wieder mit einigen Gruppen „im Saft“. Der ATG-Treff wurde dafür in große Sportzonen eingeteilt. Angeboten werden u.a. Pilates (auch im Freien), Jazztanz, Tischtennis und kontaktloses Karate. Ab dem 1. Juni soll das Programm ausgebaut werden.