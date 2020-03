Coronavirus: LGK sagt ihr Jubiläums-Meeting ab

Nach dem Triathlon Buschhütten fällt im Mai eine weitere sportliche Großveranstaltung in Kreuztal aus.

Kreuztal. „Mir blutet das Herz, aber es muss ein. Wir haben unsere Veranstaltung abgesagt.“ Bei Rolf Bernshausen, dem ersten Vorsitzenden der LG Kindelsberg Kreuztal (LGK), ist die Enttäuschung darüber riesengroß, dass das für Freitag, 1. Mai, im Stadion Stählerwiese und zum 50-jährigen Bestehen der LGK geplante Nationale Meeting zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden wird.

Rolf Bernshausen, erster Vorsitzender der LG Kindelsberg Kreuztal. Foto: Karl-Heinz Messerschmidt

Es sollte das letzte Großereignis in seiner Ägide als Chef der ältesten Leichtathletik-Gemeinschaft Südwestfalens sein, denn der Ferndorfer zieht sich im Herbst aus der ersten Reihe zurück. Ob das Meeting in diesem Jahr nachgeholt werden kann oder 2021 – in abgespeckter Version – neu aufgelegt wird, steht noch nicht fest. „Schön wäre es, wenn wir es zum Ende der Saison im September ausrichten könnten“, hofft Rolf Bernshausen.

Preisgeld wird eingefroren

Darauf stellen sich auch die Organisatoren Thorsten Schönenbrücher und Adalbert Roßbach ein. Sie waren im Begriff, ein kleines, aber feines Teilnehmerfeld nach Kreuztal zu holen. Die Ausschreibung umfasste acht Disziplinen: 100 m, 200 m, 800 m, 100 m Hürden, 4x100 m, Weitsprung, Stabhochsprung und Speerwurf. Hatte der ehemalige LGK-er Torben Blech aus Gosenbach seine Zusage für den Stabhochsprung-Wettbewerb am 1. Mai bereits gegeben, deutete sich auch ein Start von Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul an. Auch Qualifikationswettbewerbe für die Para-Olympics waren vorgesehen

Insgesamt rund 9000 Euro Preisgeld wollte die LGK ausschütten. „Dieses Geld wird jetzt eingefroren“, sagte Rolf Bernshausen.