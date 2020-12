Das Ende einer Familientradition

Netphen. Das endgültige "Aus" der Eisbahn in Netphen ist auch für einen Großteil der Familie Bruch eine Zäsur. Deshalb war Eishockey ihr Leben.

Die letzten Weihnachts-Vorbereitungen im Hause Bruch mussten diesmal warten. Am Mittwochabend, einen Tag vor Heiligabend, hatte André Bruch anderes zu tun. Der Eishockeyspieler aus Netphen stand auf dem Eis, verlor in der Oberliga Nord mit Aufsteiger EG Diez-Limburg das wichtige Kellerduell in der dritthöchsten Spielklasse in Deutschland gegen die Rostock Piranhas mit 4:5.

Der jüngste Spross spielt noch

André Bruch, inzwischen 32 Jahre alt, ist der jüngste Spross in der Netphener Eishockey-Familie. Nur er hält die Tradition des schnellen Wintersports in seiner Verwandtschaft weiter aufrecht. Auch wenn sein ein Jahr älterer Bruder Tim mit Blick auf das unverhoffte Aus des Eishockeys in Netphen vor drei Jahren mit einem Augenzwinkern sagt: „Die Familientradition gibt es nicht mehr.“ Damals, nach dem plötzlichen Ende des Eisstadions im „N-Flow Freizeitpark“ und des EHC 08 Netphen, hatte er die Schlittschuhe endgültig ausgezogen. Vater Reinhard Bruch war bis zuletzt Trainer des Landesligisten aus dem Siegerland. André Bruch wechselte zu den „Rockets“ über die Landesgrenze hinweg nach Rheinland-Pfalz.

Vier Jahrzehnte am oder auf dem Eis

Vier Jahrzehnte ist inzwischen Eishockey in Netphen Familiensache der Bruchs. 1980, mit 17 Jahren, hatte sich Reinhard Bruch der Eishockey-Abteilung der TEG Netphen (vorher und später wieder TTG Netphen) angeschlossen. „Ich fand den Sport interessant“, erinnert er sich. Zuvor hatte er bis zu den B-Junioren beim SV Netphen Fußball gespielt. Viele seiner Freunde zog es mit zur Eisbahn, die, zunächst unüberdacht, 1976 im Tal der Obernau eröffnet worden war. Das Eisstadion wurde für Reinhard Bruch zur zweiten Heimat. Er wohnt nicht weit weg in Obernetphen: „Wenn keine Häuser dazwischen stehen würden, könnte ich bis zum Eisstadion schauen.“

Ein beinharter Verteidiger

In der Saison 1984/85 war Reinhard Bruch erstmals in der ersten Mannschaft an Schläger und Puck, für den inzwischen neu gegründeten EHC Netphen. Schnell entwickelte er sich zum harten Verteidiger, wurde bald „Killer“ gerufen. „Ich war mehr Kämpfer als Spieler“, räumt Reinhard Bruch mit heute 57 Jahren im Rückblick gerne ein, „die Gegner haben es bei mir nicht leicht gehabt.“

Früh übt sich

Bei soviel Faszination fürs Eishockey war abzusehen, dass die Söhne auch den Weg auf den glatten Untergrund nehmen würden. „Ich stand wohl eher auf dem Eis als andere laufen konnten“, sagt Tim Bruch. Und André Bruch erinnert sich an seine ersten Schritte mit Schlittschuhen: „Wahrscheinlich mit zwei Jahren.“ Früh übt sich offensichtlich, wer in des Vaters Fußstapfen treten will. Als Achtjähriger lief Tim Bruch 1995 erstmals bei den Kleinschülern der nächsten Eishockey-Neugründung EC Siegerland auf, Andre Bruch folgte ein Jahr danach. Später wechselten die Brüder ins Jugendteam des Iserlohner EC, dessen Profi-Mannschaft als „Roosters“ in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) spielt. Fahrer und Trainer: Vater Reinhard Bruch. Er hatte als Coach die Söhne schon in der Saison 1999/2000 zum Bezirksliga-Titel bei den Schülern geführt.

Abstecher nach Iserlohn

Bis auf das eine Jahr in Iserlohn blieb Tim Bruch jedoch stets in Netphen. Er wurde in der Heimat zum Leistungsträger und wandelte auf den Spuren seines Vaters: Angreifer zwar, aber eher der robuste Typ mit ausgeprägtem Körper-Einsatz. „Ich konnte mich schlecht zurückhalten“, lacht er, „ich war sehr ehrgeizig.“ Ausbildung und Beruf im Schichtbetrieb hätten keinen Vereinswechsel zugelassen, erklärt Tim Bruch. Und betont, dass er in Netphen mit vielen Freunden zusammen gespielt habe: „Eine schöne Zeit. Wir waren eine Clique, haben auch viel in der Freizeit zusammen gemacht.“ Und nach den Spielen dann und wann noch bis 1 Uhr, 2 Uhr in der Nacht beim Bier in der Kabine gesessen: „Wir hatten da sogar einen Kühlschrank drin.“

Kein Eishockey-Profi

André Bruch spielte in Dortmund, Neuwied, in der Iserlohner Ib-Mannschaft. Bei den Sauerländern trainierte er sogar beim DEL-Team mit. Aus seinem Traum vom Eishockey-Profi wurde jedoch nichts. 2016 kehrte der technisch beschlagene Angreifer nach Hause zurück, führte den EHC 08 prompt zum Aufstieg von der Bezirks- in die Landesliga. Schon immer sei der Club in Netphen „wie eine zweite Familie“ gewesen, erklärt André Bruch: „Hier war es immer familiär, war gute Stimmung. Das ist nicht zu vergleichen mit anderen Vereinen.“

Die Sache mit dem Trikot

Und dann ist da in der Bruch'schen Familiengeschichte noch die Sache mit dem Trikot. Reinhard Bruch trug all die Jahre stets die Rückennummer 11. „Die hat Tim von mir bekommen“, sagt er. Bis zu jener Saison, als alle drei Familien-Mitglieder gemeinsam für den EC Siegerland auf dem Eis standen. „Ich habe dann wieder die 87 genommen, meinen Jahrgang“, erklärt Tim Bruch. Ein kleines Opfer für ein großes Erlebnis. Bei einem Spiel, erinnert er sich schließlich gerne, „haben wir drei hintereinander in der Torfolge gestanden“. Reinhard, Tim und André Bruch – im Netphener Eishockey eine klare Familiensache.

INFO-BOX

Reinhard Bruch, 57 Jahre alt, drei Kinder (Tochter Ann-Christin, 36, stand als Betreuerin hinter der Bande), erst Verteidiger, danach Spielertrainer, dann Trainer bei den Vereinen Vereine: TEG Netphen, EHC Netphen, EC Siegerland und EHC 08 Netphen.

Tim Bruch, 33 Jahre alt, Angreifer, Vereine: EC Siegerland, EHC 08 Netphen, in der Jugend zudem Köngsborner JEC und Iserlohner EC.

André Bruch, 32 Jahre, ein Kind, Angreifer, Vereine: EC Siegerland, Iserlohner EC Ib, EHC 08 Netphen, EHC „Die Bären“ Neuwied, Eisadler Dortmund, EHC 08 Netphen, EG „Rockets“ Diez-Limburg, in der Jugend zudem EC Siegerland, Königsborner JEC, Iserlohner EC.