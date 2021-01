Der Stufenbarren: Mit Kraft gegen die Schwerkraft

Birkelbach Am Stufenbarren muss jeder Griff sitzen. Zwischen den Holmen ist Durchhaltevermögen gefragt. Kim Saßmannshausen sagt, worauf es ankommt

Schmerzen an den Händen, im schlimmsten Fall mit Blut- und Wasserblasen – neben fehlenden Erfolgserlebnissen sind es besonders Dinge wie diese, die Laien das Turnen verleiden. Jetzt müssen sich plötzlich aber auch Fortgeschrittene wegen rissiger Hände sorgen.

Weil die Turnhallen seit rund drei Monaten geschlossen sind, bildet sich die schützende Hornhaut langsam aber sicher zurück. „Das ist jetzt schon wieder weniger geworden“, stellt auch Kim Saßmannshausen fest. Die Turnerin von der Leimstruth kann sich noch gut an die ersten Trainingswochen nach dem Schließen der Hallen im Frühjahr erinnern: „Da haben die Hände erst mal ganz schön gebrannt und gespannt.“

Immerhin: Während es für Männer mit Ringen, Barren und Reck drei Geräte gibt, an denen die Hände trotz Magnesia und Nutzung von schützenden Lederriemchen regelrecht malträtiert werden, ist dies bei den Frauen „nur“ am Stufenbarren der Fall.

Acht Elemente am Stufenbarren

Kim Saßmannshausen von den Sportfreunden Birkelbach ist eine der versiertesten heimischen Turnerinnen am Gerät mit den beiden Holmen. „Alle Elemente mit Schwung und Kraft zu kombinieren, das Fliegen zwischen den Holmen – das macht irgendwie Spaß“, beschreibt die 29-Jährige den Reiz der Sache und bringt dabei wichtige Anforderungen auf den Punkt.

Flüssig, wie aus einem Guss und möglichst nicht anstrengend soll alles aussehen – wie auch an den anderen Geräten, weshalb die Athleten ihren Sport lieber als Kunstturnen bezeichnen, nicht als Gerätturnen, wie es in der offiziellen Sprachregelung der Sportverbände heißt.

Acht turnerische Elemente (den An- und Abgang mitgerechnet) wie Schwünge und Flugteile sind gefordert, in den niedrigeren Leistungsklassen bis zu drei weniger. Überall gilt: Wer ohne Zwischen- bzw. Leerschwünge auskommt, bekommt Bonuspunkte bzw. weniger Abzüge.

Spannung im ganzen Körper

Wichtig jeweils – hier kommen wieder die Hände ins Spiel – ist eine gute Kraftübertragung auf bzw. von den elastischen Holmen. „Ich turne lieber an einem weicheren Barren, damit ich Schwung mitnehmen kann. Meine Teamkollegin Saskia [Grebe, Anm. d. Red.] hat lieber einen festen“, sagt Kim Saßmannshausen. Wie sehr die Stangen nachgeben, lässt sich über die im Boden verankerten Spannseile regeln.

Es gilt aber nicht nur, schwierige Elemente zu zeigen, sondern auch Abzüge zu vermeiden, also sauber und sicher zu turnen. Wichtig ist dabei, den ganzen Körper durchgängig unter Spannung zu halten. Über den Boden schleifende Beine, nicht gestreckte Zehen, ein Hohlkreuz oder ein im Nacken liegender Kopf – all das ist mit Abzügen verbunden.

Neben Präzision und Konzentration ist also jede Menge Kraft gefragt, vor allem an Bauch, Rücken, Armen und Schultern – anders ist der Kampf gegen die Schwerkraft nicht zu gewinnen. Mit zunehmender Dauer der Übung wird Durchhaltevermögen wichtig. Knapp 40 Sekunden wirbeln die Weltbesten, in den „Freizeitligen“ sind es gut 20 Sekunden.

Ständiges Abwägen

Kim Saßmannshausen startet per Drehsprung, dem eine sogenannte „Kippe“ (Stütz mit gestreckten Beinen auf dem Holm) sowie eine freie Felge folgen, ehe sie auf dem unteren Holm aufhockt, mit den Füßen an der Stange einmal herumwirbelt und mit dem daraus resultierenden Schwung per „Konter“ an den oberen Holm fliegt, wo ein Umschwung und als Abgang ein Salto mit halber Drehung folgen. Dieses Programm hat ihr immerhin schon einmal einen Sieg in der Gerät-Einzelwertung in der Verbandsliga beschert.

Auch eine Riesenfelge, einen vollen Umschwung in voller Streckung, hat Kim Saßmannshausen schon zur Wettkampfreife gebracht, aber wieder gestrichen, weil sie in der Verbandsliga kein Pflichtelement ist und eventuelle Abzüge den möglichen Punktzugewinn meist übertreffen würden. Grundlage für derlei Überlegungen ist ein dicker Katalog, in dem festgeschrieben steht, wie viele Punkte bei welchen Mängeln abzuziehen sind und wie viele Punkte ein Handstand, eine Schraube und alle anderen artistischen Kunststücke wert sind.

So turnen die Anfänger

Kinder starten am Männergerät. In der Weltspitze ist eine Deutsche mit dabei

Auf den ersten Blick ist es kurios: Reck und Barren gehören bei den Frauen gar nicht zum Turn-Mehrkampf, doch ehe die Mädchen an Stufenbarren dürfen, üben sie an diesen beiden Männergeräten – natürlich in niedrigerer Höhe.

„Am Parallelbarren können die Kleinen erstmal den Stütz üben und die Kraft aufbauen, die man später am Stufenbarren braucht“, sagt Kim Saßmannshausen, die bei den Sportfreunden Birkelbach auch als eine von vielen Nachwuchstrainerinnen engagiert ist. Gleiches gilt am Reck, wo die ersten Auf- und Umschwünge probiert werden. „Dabei geht es vor allem darum, den Mut und das Vertrauen un das Gerät zu gewinnen, den man braucht, um sich herumzuwickeln.“

So turnen die Profis

Olympisch ist der Stufenbarren, dessen Holme zwischen 1,66 und 2,46 Meter hoch sind, übrigens erst seit 1952 – vorher nutzten die Frauen den Parallelbarren. Die derzeit beste Frau der Welt an den Holmen ist die Belgierin Nina Derwael. Aus Deutschland ist die Stuttgarterin Elisabeth Seitz seit Jahren international vorne mit dabei, sie gewann 2018 WM-Bronze.