Der VfL Bad Berleburg verliert den nächsten Leistungsträger

Das ist ein echter Tiefschlag für den Landesligisten VfL Bad Berleburg: Benedikt Schneider hat sich dazu entschieden zur kommenden Saison seine Zelte in der Odenbornstadt abzubrechen und beim Verbandsligisten FC Ederbergland anzuheuern.

Der bullige und technisch versierte Mittelfeldspieler war erst vor zwei Spielzeiten und einer einjährigen Fußballpause vom TuS Erndtebrück zurück auf den Stöppel gewechselt und absolvierte dort 37 Spiele, in denen ihm insgesamt zwei Treffer gelangen. Schneider, der als Mittelfeldmotor des VfL gilt und mit seiner Durchschlagskraft vielen Spielen, besonders im letzten Jahr, als die Uvira-Elf überraschend auf den fünften Tabellenrang stürmte, seinen Stempel aufdrückte, hinterlässt somit eine große Lücke in der VfL-Schaltzentrale.

„Benedikt hat von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Wäre das Angebot von Ederbergland nicht eingetrudelt, wäre er auch bei uns geblieben. Sicherlich ist das ein großer qualitativer Verlust für uns, den wir nun versuchen müssen aufzufangen. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass Benedikt diese Liga spielen kann, sollte seine Gesundheit hoffentlich mitspielen“, versichert Holger Lerch, Sportlicher Leiter der Bad Berleburger.

In seiner Zeit vor seiner Rückkehr hatte der 25-jährige Schneider häufiger mit Verletzungen zu kämpfen. So setzten ihn ein Kreuzbandriss und ein Achillessehnenriss zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn außer Gefecht. In der Spielzeit beim TuS Erndtebrück II, nachdem er sich erfolgreich zurückgekämpft hatte, kam er in der Saison wegen einer langwierigen Entzündung im Knie lediglich auf acht Spiele, ehe er für eineinhalb Jahre die Fußballschuhe an den Nagel hängte.

In der Saison 2018/19 gab Schneider schließlich sein Comeback bei seinem Jugendverein auf dem Stöppel, absolvierte dort 22 von 30 Spielen und etablierte sich erneut als unverzichtbarer Stammspieler.

In der aktuellen Saison kommt der 25-Jährige auf 15 Einsätze, von denen er 14 über die volle Distanz auf dem Feld stand – nun folgt der Wechsel zum Verbandsligisten im Hessen. Dort trifft Schneider schließlich auf mehrere Wittgensteiner Kollegen. Neben Ingo Miss (Elsoff) und Jonas Dienst (Diedenshausen), die schon seit Jahren für den FCE auflaufen, haben sich zuletzt auch Lukas Hollenstein (Diedenshausen) und auch Lucas Knebel (Berghausen) für den Schritt nach Battenberg entschieden.