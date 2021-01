Deutscher Skiverband beruft Jan Stölben für die Junioren-WM

Jan Stölben, hier beim Skihallensprint bei der Herbst-Leistungskontrolle, darf sich bei der Junioren-WM in Finnland in einem internationalen Feld beweisen

Wunderthausen/Bad Berleburg/Oberstdorf Wie sich der Skilangläufer des SK Wunderthausen überraschend für Finnland qualifiziert hat. Birger Hartmann verpasst die „Quali“ knapp

Jan Stölben vom SK Wunderthausen wird vom Deutschen Skiverband für die Junioren-Weltmeisterschaften im Skilanglauf berufen. Es ist in dieser Disziplin der vielleicht größte Erfolg für den Westdeutschen Skiverband seit über zehn Jahren. Dennoch sagt Landestrainer Stefan Kirchner: „Ich bin hin- und hergerissen mit meinen Gefühlen.“

Während er mit Stölben die Packliste und das Training bis zum Saisonhöhepunkt durchgeht, muss er in den Gesprächen mit Birger Hartmann aktuell Trost spenden. Auch der Athlet des VfL Bad Berleburg hatte es in die finale Ausscheidung geschafft, verpasste aber die Junioren-WM, die vom 8. bis zum 14. Februar im finnischen Vuokatti stattfindet.

Tom Brunner war der Letzte

Dass überhaupt gleich zwei Athleten aus dem westdeutschen Ski-Stützpunkt zur Disposition standen, ist deshalb bemerkenswert, weil aus der Region zuletzt Tom Brunner (SC Girkhausen) den Sprung zur Junioren-Weltmeisterschaft geschafft hat – 2007 in der Altersklasse U23. Seine Karriere hat Brunner längst beendet, Erfolge gab es für den WSV seither „nur“ auf Deutschlandpokal-Ebene.

Nun geht es zumindest für Stölben, der aus der Eifel den Weg ins Rothaargebirge fand, in die große Skisport-Welt. „Es ist etwas Besonderes, bei einer Junioren-WM dabei zu sein“, weiß Kirchner aus eigener Erfahrung: „Das wird es auch diesmal sein, wenn vielleicht auch nicht so unbeschwert wie normalerweise.“ Auch, ob sich alle Länder beteiligen, bleibt abzuwarten und macht die Einordnung der Chancen noch etwas schwieriger als normalerweise. „Das große Ziel wäre eine Top-Ten-Platzierung oder eine Medaille mit der Mannschaft“, sagt Kirchner über die Chancen seines Schützlings: „Wenn er so in Form bleibt, dann geht auch etwas.“

Auf der Oberstdorfer WM-Strecke

Die Top-Form zum richtigen Zeitpunkt zeigte Stölben bei einer insgesamt zehntägigen Sichtung des Deutschen Skiverbandes in Oberstdorf. Teilnehmen durften die 15 besten Sportler der Herbst-Deutschlandpokals in Oberhof, von denen nach dem Auftaktwochenende die besten sieben Läufer sowie die drei besten U18-Läufer sich den Selektionsrennen in der zweiten Woche stellen durften.

Auf den Strecken der in wenigen Wochen beginnenden Nordischen Ski-WM der Senioren trugen die deutschen Junioren-Asse drei Test-Wettkämpfe durch, die den in Finnland ausgeschriebenen Läufen entsprachen: Einen Sprint in klassischer Technik sowie Distanzrennen über 10 Kilometer (freie Technik) und 15 Kilometer (klassische Technik).

Jan Stölben schaffte es in der Gesamtwertung aller Läufe auf den zweiten Platz und gewann dabei den Sprint. Sein Internats-Zimmerpartner und Trainingspartner Birger Hartmann wurde in der Gesamtwertung Vierter – doch warum zählte er dann nicht zu den sechs Nominierten? „Birger hatte seine stärkste Disziplin ebenfalls im Sprint, das Augenmerk der Bundestrainer lag aber eher auf den Distanzrennen. Da war einmal Dritter, aber auch einmal Siebter und Neunter“, berichtet Kirchner aus der Videokonferenz der Trainerschaft, in der er natürlich alle Argumente für seinen Schützling in die Waagschale warf – vergebens.

Birger Hartmann legt Fokus auf die Deutschen Meisterschaften

Für Hartmann ist die Saison noch nicht vorbei, er kann vielleicht beim Continental-Cup in Oberwiesenthal Ende Februar und bei den Deutschen Meisterschaften im März wieder angreifen – falls diese Wettkämpfe stattfinden. Im Teamsprint sind Hartmann und Stölben Titelverteidiger bei den Junioren.

„Erstmal ist die Situation für Birger enttäuschend, aber er ist auf einem sehr guten Weg und wird sicher weiter ehrgeizig bleiben“, sagt Kirchner über Hartmann, der vor zwei Jahren noch zu den Biathleten zählte und seitdem stetig näher an die nationale Spitze heranrückte.

Auch die Sichtungswoche in Oberstdorf belegt dies. In den Distanzrennen belegte Hartmann im vergangenen Winter in der Regel Platzierungen um Rang 10, nun waren die Abstände prozentual deutlich kürzer – und dies, obwohl der Bad Berleburger nicht in der Top-Form war, die er noch im Dezember bei Vorbereitungswettkämpfen in der Schweiz an den Tag legte, bei denen er, ebenso wie meist im Training, jeweils etwas vor Stölben blieb.

Der wiederum hat sich noch deutlicher als Hartmann in den Distanzrennen über 10 bis 30 Kilometer gesteigert, in denen er in den vergangenen Jahren teils totale Einbrüche erlebte, fährt nun aber die Ernte ein für Trainingsumfänge, die oftmals sogar die Forderungen des Rahmentrainingsplans überschritten. „Jan hat phasenweise etwas Lehrgeld gezahlt und sich auch einige Male im Wettkampf verpokert, aber auch Schlüsse daraus gezogen“, freut sich Kirchner über die „enorme Entwicklung“ seines Schützlings, der im Vorjahr die Qualifikation zum Bundeskader klar verpasste und nun einige Konkurrenten überrascht haben dürfte. Kirchner: „Es war gut für uns, dass dieser Lehrgang möglich war. Sonst hätte man wohl die Kadersportler aufgrund der Vorjahresleistungen nominiert.“

Die Nominierten des Deutschen Skiverbandes im Überblick

Junioren (U20): Jan-Friedrich Doerks (SC Motor Zella-Mehlis), Jan Stölben (SK Wunderthausen), Kilian Koller (TSV Buchenberg), Korbinian Heiland (SC Partenkirchen), Alexander Brandner (WSV Bischofswiesen), Elias Keck (TSV Buchenberg).

Juniorinnen (U20): Helen Hoffmann (WSV Oberhof), Germana Thannheimer (SC Oberstdorf), Verena Veit (SC Oberstdorf), Saskia Nürnberger (VSC Klingenthal), Linda Schumacher (SSV Geyer), Lara Dellit (WSV Asbach).