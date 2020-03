Die LG Wittgenstein muss sich ihre Trainer „schnitzen“

Der regionale Leichtathletik-Trainermarkt gibt nichts her und für „Auswärtige“ sind die Wege zu weit, womit Aufwand bzw. Kosten zu hoch sind. Wenn sich auch nach händeringendem Suchen kein Trainer finden lässt, dann muss man sich eben einen Schnitzen.

So ließe sich die Nachfolgeregelung beschreiben, die es vor zwei Jahren für den langjährigen „Cheftrainer“ Andreas Bernshausen gab. Mit Katja Böhl übernahm damals – zunächst gemeinsam mit Bernd Walter – eine Quereinsteigerin die Leistungsgruppe am Stöppel. Sie steht allerdings „nur noch“ zwei Mal wöchentlich zur Verfügung – und dies auch nicht mehr allzu lange. Was also tun, um nicht all die mühsam aufgebauten Talente an andere Sportarten zu verlieren?

Georg Tennigkeit wird als neuer Trainer bei der LG Wittgenstein vorgestellt Foto: Florian Runte

Was bei Böhl funktionierte, könnte sich nun mit Georg Tennigkeit wiederholen. Der 40-jährige Bad Berleburger wird bei der LG Wittgenstein nun montags das Training der Schüler und Jugendlichen leiten. Parallel will sich Tennigkeit in diesem Jahr bei sportartspezifischen Qualifizierungsmaßnahmen des Verbandes „reinfuchsen“ in die Stadionleichtathletik, um später vielleicht sein Engagement zu erweitern. Einen zweiten Trainer, der Tennigkeit unterstützt, sucht der Verein noch.

Die LGW tut also etwas, um nach einem kleinen Abschwung bei den Teilnehmerzahlen und Erfolgen im Schülerbereich wieder voranzukommen. Eine Initiative „von unten“, nämlich aus einem Stammverein, kommt vom TuS Erndtebrück. Liane Seifert, Julia Becker und Katja Marburger bieten ab sofort immer montags (17 bis 18.30/19 Uhr) im Pulverwaldstadion ein vereinsübergreifendes Training als Vorbereitung auf die DJMM-Wettkämpfe im Sommer an.

Pilotprojekt bis zum Sommer

Ziel ist, in der U12 wieder Teams an den Start zu bringen. Dazu tauschten sich die Vereinstrainer am Rande der Jahreshauptversammlung der LG Wittgenstein, die am Dienstagabend im Raumländer Rumilingene-Haus stattfand, über Potenziale und mögliche Namen auf der Meldeliste aus. Die Sache ist zunächst als „Pilotprojekt“ mit einem Schwerpunkt auf die Sprint- und Sprungdisziplinen deklariert. Über eine Fortführung wird im Sommer beraten.

Auf die sportliche Jahresbilanz schlug sich die zuletzt schwierige Situation bei der Trainersuche kaum durch. Sportwart Christian Schröder ließ in Abwesenheit eine dreiseitige Zusammenfassung verlesen, die von 25 Kreismeister-Titeln und elf überregionalen Titeln kündete, darunter der Sieg der weiblichen U18 bei den Mannschafts-Westfalenmeisterschaften. Von den 21 neuen Kreisrekorden der LGW gingen 15 auf das Konto von M80-Läufer Werner Stöcker, bei dessen Leistungen – etwa 131,45 Kilometer im 24-Stunden-Lauf – noch mal ein kleines Raunen durch die Versammlung ging.

Timo Böhl soll neue Impulse setzen

„Dieser Bericht hat ja schon länger gedauert als einige unserer früheren Jahreshauptversammlungen“, schmunzelte der Vorsitzende Bernd Fuhrmann: „Aber es ist ja schön, wenn es so ist. Das spricht Bände über die sportlichen Leistungen.“ Fuhrmann wurde bei den Wahlen ebenso im Amt bestätigt wie Geschäftsführer Michael Boer und die 1. Beisitzerin Birgit Hackler. Als neuer 3. Beisitzer soll Timo Böhl Impulse im Bereich Langstreckenlauf setzen. Er springt für Hans-Ludwig Böhl ein, der seinen Posten zur Verfügung stellt.

Birgit Dickel (zweite von links) scheidet aus dem Vorstand der LG Wittgenstein aus. Bernd Fuhrmann, Volker Birkelbach, Michael Boer, Jens Marburger und Birgit Hackler (von rechts) bleiben dabei. Foto: Florian Runte

Ebenfalls aufgehört hat Birgit Dickel, die sage und schreibe 17 Jahre lang Kassenwartin war und in ihrer letzten Jahresbilanz ein knapp vierstelliges Minus verlas. Da sich kein Nachfolger fand und der Posten somit vorerst vakant bleibt, beauftragte die Versammlung den Vorstand, sich in den kommenden Wochen nach einem kommissarischen Kassenwart umzusehen.

Wittgensteiner Firmenlauf am 10. Juni

Bestätigt wurden auch die Termine für das neue Jahr. Die LG Wittgenstein unterstützt den Turnbezirk Wittgenstein bei der Durchführung der Schülercup-Serie am 12. Juni in Aue-Wingeshausen, am 26. Juni in Arfeld, am 14. August in Bad Laasphe, am 28. August in Birkelbach sowie am 4. September beim Finale in Erndtebrück.

Laufveranstaltungen gibt es in diesem Jahr am 1. Mai mit dem Erndtebrücker Volkslauf (mit einem Staffelwettbewerb am Folgetag), am Mittwoch, 10. Juni mit dem Wittgensteiner Firmenlauf, am 20. September mit dem Citylauf Bad Berleburg und am 3. Oktober mit der 48. Auflage des Rothaar-Waldlaufs.