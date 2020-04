Die „Queen“ des Ringtennissports aus Siegen

Dass die Corona-Krise im wahrsten Sinne des Wortes inzwischen auch zur reinen „Kopfsache“ geworden ist, lässt sich in den meisten Fällen sicher nicht vermeiden. Erst recht nicht, wenn das weibliche Geschlecht so im Vordergrund steht, wie in dieser Serie unserer Zeitung. Denn der Friseur des Vertrauens hat geschlossen.

Und so bedarf denn auch ein aktuelles Foto selbst mit gehörigem Abstand immer noch etwas Überredungskunst, um dem fraulichen Argument „ohne Friseur ist schwer“ entgegenzuarbeiten und und mit einem „goldenen Schuss“ zum geglückten Schluss eines persönlichen Portraits zu kommen.

Mit dem Ringtennis „verheiratet“

Nicht so bei der Weidenauer „Ringtennis-Queen“ Ursel Weber. Als wir zum Abschlussfoto in der Oberen Rolandstraße 9 auftauchten, da war gleich trotz lindem Frühlingslüftchen klar zu sehen: „Die Frisur sitzt“ - bei Ursel durchaus mit etwas unübersehbarer Corona-Länge, bei ihrem Mann und erfolgreichen Ringtennis-Partner Hans-Werner gut gescheitelt mit ausreichender Freifläche. Verheiratet sind Ursel und Hans-Werner Weber aber nicht nur miteinander sondern auch mit der Ringtennis-Gemeinschaft e.V. Weidenau.

Verein besteht 2021 seit 70 Jahren

Im Jahre 1951 auf dem ehemaligen Deula-Gelände gegründet, das später dem neuen Siegerland-Zentrum weichen musste, hat sich der Verein inzwischen auf dem alten Aschenplatz am Fuße des Haardter Berges gegenüber der Glückaufschule mit sehr viel Eigenleistung eine neue Heimat aufgebaut. Im nächsten Jahr soll der 70. Geburtstag gefeiert werden. Nahezu die Hälfte davon, nämlich dann genau 31 Jahre, ist Ursel Weber die 1. Vorsitzende.

„Ich war überhaupt kein Sporttyp, als mich Bekannte im Alter von 23 Jahren zum Ringtennis lockten“, berichtet Ursel Weber über ihren Einstieg bei der RTG Weidenau. Das war im Jahre 1975. Und zwei Jahre später stieg sie schon als Schriftführerin in den Vorstand ein, dem die langjährige Verwaltungsbeamtin im Schulamt des Kreises Siegen-Wittgenstein nun 43 Jahre in ununterbrochener Folge angehört. Seit 1990 steht sie als 1. Vorsitzende an vorderster Front. Hinzugekommen ist 2014 noch die Position der Landesfachwartin Ringtennis im Westfälischen Turnerbund (WTB).

Unzählige Erfolge gefeiert

Die sportlichen Erfolge von Ursel Weber sind von allererster Güte. Mit ihrem Ehemann errang sie mehrfache Deutsche Meistertitel Mixed in der Altersklasse 40 und 50. „Wer zählt die Gegner nennt die Namen, die sportlich stets zusammenkamen?“, mit diesen Schiller-Worten vermeidet Ursel Weber jeglichen konkreten Rückblick auf einzelne Stationen ihrer ruhmreichen Erfolgsserie. Hinzu kamen Turnfestsiege in der Mixed-Klasse und ein Deutscher Meistertitel im Damen-Doppel der Altersklasse 40 mit Irmgard Dirlenbach. Besonders stolz ist Ursel Weber darauf, dass sich die RTG Weidenau im Laufe der Jahre zu einer bedeutenden Größe im Ringtennis- und Badmintonsport entwickelt hat.

Viele Großturniere ausgerichtet

Auch die Organisation von Großereignissen, wie ein Badminton-Länderspiel in der Giersberg-Turnhalle gegen Belgien, Ringtennis-Vergleichskämpfe gegen die Nationalmannschaften von Südafrika und Indien, die Ausrichtung mehrerer Deutscher Meisterschaften in Siegen sowie das inzwischen 60 Jahre bestehende Siegener „Krönchenturnier“ gehen auf das „Konto“ der nimmermüden Vereinsvorsitzenden mit ihrem Team.

Bei so vielen Verdiensten blieben natürlich Ehrungen nicht aus. Auch hier hält sich Ursel Weber mit einer detaillierten Auflistung stark zurück. Der Siegerlandturngau hielt Silber und Gold für ihre Verdienste bei den Turnspielen ebenso bereit wie der Westfälische Turnerbund (WTB). Der setzte unlängst mit einer Sonderehrung für ihr Lebenswerk (wir berichteten) gleichsam noch „einen drauf“ und beförderte Ursel Weber damit gleichzeitig in den ringtennissportlichen „Adelsstand“.