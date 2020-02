Dirk Hüster: „Am Anfang ging die Post ab“

Schameder. Die Fußballerinnen des SV Schameder befinden sich in der Bezirksliga als Vierter in Lauerstellung. Trainer Dirk Hüster ist optimistisch.

Dirk Hüster, eigentlich ein durchweg optimistischer Mensch, ist zwiegespalten, wie er die Vorbereitung des Fußball-Frauenteams des SV Schameders einordnen soll.

Denn einen Vorwurf könne er seinen Spielerinnen nicht machen: „Die waren und sind hochmotiviert, kommen fleißig zum Training und geben immer Vollgas“, resümiert der SVS-Trainer. Vielmehr seien es die Witterungsbedingungen und die Schwierigkeit geeignete Testspielgegner zu finden, die den Wittgensteinerinnen einen Strich durch eine Vorbereitung auf absoluten Bezirksliga-Niveau machen.

Wegen Regen in Spiel gegen Fortuna Freudenberg II fraglich

Zwar versuchte der aktuell Vierte der Bezirksliga seit Mitte Januar so oft wie möglich auf einem der beiden Naturrasenplätzen im Dorf zu trainieren, doch gestalteten Regen und Schnee diese Angelegenheit oftmals schwierig – gerade wenn Hüster spielerische Komponenten trainieren möchte und der durchnässte Platz die Ballzirkulation verlangsamt.

Dirk Hüster spricht viel mit seinen Spielerinnen und versucht keinen Druck auf diese auszuüben. Foto: Florian Runte

Ironischerweise wird es vermutlich das für das Wochenende angekündigte Regenwetter sein, das das erste Ligaspiel im Jahr 2020 gegen den SV Fortuna Freudenberg II verhindert (Sonntag, 15 Uhr in Schameder).

„Ob wir spielen können, wird eine Kommission des Fußballkreises am Samstag prüfen“, erklärt Hüster, der mit seinem Team bisher nur bei zwei Hallenturnieren Spielpraxis sammeln konnte.

Torreicher Saisonstart in der Bezirksliga

Das erste reguläre Vorbereitungsspiel fände dann am 29. Februar beim hessischen Gruppenligisten TSV Bicken statt, ehe eine Woche später das nächste Heimspiel gegen den TuS Sundern wartet.

Doch abseits dieser „nicht zu beeinflussenden Probleme“ zieht Hüster ein positives Resümee der bisherigen Spielrunde. „Als Absteiger ist es mit einem neuen Trainer nie einfach, sich auf Anhieb in einer Liga zurechtzufinden, daher bin ich mit dem vierten Platz nach zwölf spielen sehr zufrieden.“ Mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 32:6 aus den ersten sechs Partien hatte der SV Schameder eigentlich Kurs auf die Landesliga genommen, ehe im Oktober und November eine leichte Schwächeperiode folgte. „Am Anfang ging richtig die Post ab, da lief es gut, doch dann kamen leider ein paar unnötige Punktverluste“, so Hüster, der in dieser Phase die nötige Effizienz aus den ersten Spielen vermisste.

Weiterhin habe sich sein Team teilweise von der physischen Härte der Gegnerinnen beeindrucken lassen, was den eigenen Spielfluss oft gestört habe.

Auf einem Level mit SG Albaum/Heinsberg

Denn spielerisch befindet sich der SVS durchaus auf einem Level mit Spitzenreiter SG Albaum/Heinsberg, auf den die Hüster-Elf derzeit sieben Punkte Rückstand hat. Eine weitere Komponente könnte das Konzept des Trainers sein, vermehrt auch auf jüngere Spielerinnen zu setzen und diese zunehmend an der Seite von bewährten Kräften wir Pia Hofius oder Emelie Schwarz zu etablieren.

„Wir brauchen vielleicht noch etwas Zeit, um die richtige Balance zu finden, aber da mache ich mir bei dieser Truppe keine Sorgen, das wird bald klappen“, spielt Hüster auf den besonderen „Teamspirit“ des Frauenteams an.

Personell sieht es im Hinblick auf die Rückrunde gut aus. Mit Sarah Nölling ist eine wichtige Abwehrspielerin aus der Babypause zurück und auch Eileen Röser (Verdacht auf Gehirnerschütterung) ist wieder voll im Training. Einziger Ausfall, der dann aber doppelt schwer wiegt, ist Marie Schwarz, die an einer Bänderverletzung laboriert.

Der Optimist Hüster sieht seine Mannschaft für die Rückrunde dennoch gut aufgestellt, in der er die vorderen Plätze trotz aller Widrigkeiten der Vorbereitung nicht abgeschrieben habe: „Die Mädels brennen auf die Rückrunde, daher bin ich doch sehr zuversichtlich.“