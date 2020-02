Dreis-Tiefenbacher Selim Gündüz im Karriere-Knick

Krefeld/Dreis-Tiefenbach. Der ehemalige Zweitligaspieler des VfL Bochum muss sich derzeit mit der 3. Liga begnügen. Und das in einem Verein, bei dem es oft hoch her geht.

Selim Gündüz hat viele gute Freunde im Siegerland. Noch in der vergangenen Saison war der aus Dreis-Tiefenbach stammende Fußballer oft Gast im Leimbachstadion, um seine Kollegen aus gemeinsamen Jugendtagen im Sportfreunde-Dress in einigen Oberliga-Spielen zu beobachten. Vom TuS Deuz war er - noch auf Kindesbeinen - zu den Sportfreunden gekommen.

Er selbst ist der Oberliga - und damit der Fünftklassigkeit - längst entwachsen. Der jetzt 25-Jährige wechselte bereits 2009 im B-Jugend-Alter (U17) zum VfL Bochum. Über die damals in der Regionalliga West beheimatete U23 des Revier-Clubs schaffte er in der Saison 2014/2015 den Sprung in den Zweitliga-Kader der Bochumer. In 52 Einsätzen als Mittelfeldspieler - er erzielte dabei vier Tore - entpuppte er sich als nimmermüder Kämpfer, was ihm bei den Bochumer Fans hohes Ansehen einbrachte. Im Stadion an der alt-ehrwürdigen Castroper Straße wurde er zu einem der Publikumslieblinge.

Mentalitätsmonster

Als er 2018 aus dem Revier in Richtung Darmstadt zog, im Trikot der „Lilien“ im November 2018 beim VfL zu Gast war und 0:1 verlor, bereiteten ihm vor der Ostkurve des Bochumer Stadions die VfL-Fans einen begeisterten Abschied. Sein Trikot wanderte auf die Ränge.

„Der VfL ist mehr als ein Fußballverein für mich geworden und ich kann wirklich sagen, dass er zu meiner Heimat geworden ist“, wurde der gebürtige Siegerländer damals zitiert.

Ein Jahr blieb Selim Gündüz in Süd-Hessen, kein gutes Jahr. Wegen einer schweren Verletzung - ein Kreuzbandriss zwang ihn zur fast einjährigen Pause -, kam er beim bei der 98ern kaum zum Einsatz. Ein erneuter Wechsel, diesmal zum Drittligisten KFC Uerdingen, deutete sich an.

Dort, zunächst als „Mentalitätsmonster“ bezeichnet, gehörte er unter Trainer Heiko Rose zum Stammpersonal. „Ich wusste, der tut uns gut“, so der inzwischen geschasste Coach der Krefelder damals. „Für einen Trainer ist das ein super dankbarer Spieler, auf vielen Positionen einzusetzen.“

Siegen-Wittgenstein Die Karriere Am 16. Mai 1994 in Siegen geboren, gehörte Selim Gündüz seit seinem fünften Lebensjahr zunächst der Jugendabteilung des TuS Deuz an. Mit 13 Lenzen ging es zu den Sportfreunden, wo nur zwei Jahre später die Nachwuchs-Abteilung des VfL Bochum auf den Deutsch-Türken aufmerksam wurde. Dort startete er mit dem Auftritt gegen die SpVg Greuther Fürth am 2. August 2014 seine Zweitliga-Laufbahn. An der Alten Försterei in Köpenick erzielte er am 7. Februar 2015 beim 1. FC Union Berlin sein erstes Tor als Profifußballer zur Bochumer 1:0-Führung.

Hundefreund Selim Gündüz, mit seinen beiden Vierbeinern an den Krefelder Zoo gekommen, lobte die KFC-Mannschaft und auch das Präsidium in höchsten Tönen: „Der Verein hat eine gute Philosophie und in Herrn Ponomarev einen sehr guten Präsidenten. Da kann jeder sagen, was er will. Und das ist hier eine lebendige Mannschaft. Kirchhoff, Maroh, Osawe - alles super Jungs. Eine starke Mannschaft, die Bock auf mehr hat.“ In sechs der ersten elf Ligaspiele stand Gündüz in der KFC-Startelf.

Begeisterung folgt Tristelle

Begeisterung, auf die beim Siegerländer mittlerweile Tristesse gefolgt ist. Denn seit dem 15. Spieltag hat Selim Gündüz das Trikot des KFC nicht mehr übergestreift, stand er noch nicht mal mehr im Kader. Unter Neu-Trainer Stefan Reisinger, der nach Vogels Entlassung gemeinsam mit dem früheren sportlichen Leiter der Siegener Sportfreunde, Daniel Steuernagel, die Regie übernahm, spielt der frühere Bochumer keine Rolle mehr. Er sitzt bei den Drittliga-Begegnungen der Uerdinger regelmäßig auf der Tribüne.

Selbst beim Training muss sich Gündüz mittlerweile ausgegrenzt fühlen. So berichtet der „Reviersport“: „Während die Mannschaft Übungen absolviert, muss Gündüz mit zwei weiteren Akteuren hinter einem Tor individuelle Übungen durchführen oder zuschauen, wie die anderen trainieren. Noch bitterer: Es ist auch schon vorgekommen, dass das gefühlt aussortierte Trio die Torhüter warm machen muss...“ Ein weiterer prominenter Name in diesem Trio: Kevin Großkreutz, Ex-Profi beim BVB.

Kein Kommentar

Gündüz, der zu diesem Thema keinen Kommentar abgeben mag, dürfte eine solche Behandlung nicht kalt lassen. Wahrscheinlich ist, dass sich der 25-Jährige nach einem neuen Verein umsieht, im Sommer die Uerdingener verlassen wird.

Der KFC, nach dem 0:2 am vergangenen Wochenende gegen die vom Abstieg bedrohten Münsteraner Preußen, acht Punkte hinter Spitzenreiter MSV Duisburg auf Rang zehn der Drittliga-Tabelle, hat in 25 Ligaspielen gerade mal 27 Tore erzielt. Nach Schlusslicht Jena (25) und dem Vorletzten Großaspach (22) die drittschlechteste Ausbeute.