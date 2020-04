Duchardt soll Birkelbach „seinen Stempel“ aufdrücken

Des einen Freud ist des anderen Leid – so sagt es zumindest der Volksmund und diese Binsenweisheit lässt sich wohl momentan perfekt auf die Situation der Sportfreunde Birkelbach und des VfL Bad Berleburg ummünzen.

Die Sportfreunde nämlich wildern im Lager der Badestädter und treiben ihre Kaderplanung für die anstehende Spielzeit voran, während bei der Stöppel-Elf das Spielermaterial immer dünner wird. Der Bezirksligist von der Mehrzweckhalle sichert sich dabei die Dienste von Niklas Durchardt, der erst im vergangenen Sommer zum VfL gewechselt war.

Der 23-Jährige, der aufgrund von zwei Meniskusrissen kein einziges Pflichtspiel für den Landesligisten aus der Kreisstadt absolvierte, schleißt sich nun also wieder seinem alten Team an. Bei den Sportfreunden, damals noch unter der Leitung von Christian Hartmann, gelangen Duchardt in 21 Meisterschaftsspielen immerhin sieben Tore, ehe ihn Mitte der Saison die selbe Knieverletzung zur Pause zwang, die nun auch jedweden Einsatz für den VfL verhinderte. Aufgrund einer Fortbildung an der Arbeit fehlt Duchardt künftig die Zeit, regelmäßig drei Mal die Woche am Stöppel zu trainieren.

Das nächste Puzzlestück

„Ich kenne ihn aus der Ferne, wenn man so will“, berichtet Sportfreunde-Trainer Carsten Roth, der zu Duchardts Birkelbacher Zeiten noch die zweite Welle betreute. „Was ich damals gesehen habe hat mich absolut überzeugt und seine Leistungen wurden ja schließlich mit dem Interesse von und dem Wechsel nach Berleburg schließlich bestätigt. Er passt in das Gefüge, das wir aufbauen wollen und ich bin mir sicher, dass er einige Einsätze beim VfL bekommen hätte, wäre er nicht verletzt gewesen.“

Zudem sei der Kontakt zum 23-Jährigen nie abgerissen und besonders Co-Trainer Carsten Afflerbach erkundigte sich immer wieder beim Flügelspieler, was schließlich den Ausschlag für die Rückholaktion gegeben hat. „Nun soll er erst mal fit werden und dann bin ich mir sicher, dass er unserer Spielweise seine Stempel aufdrücken wird“, erklärt Roth.

Sollte der Verband im Übrigen entscheiden, dass durch die Corona-Pandemie die Sportfreunde (momentan Tabellenletzter der Bezirksliga Sauerland) ein weiteres Jahr in der Sechstklassigkeit bleiben sollten, würde man in Birkelbach die Herausforderung annehmen. „Wenn es die Chance gibt ein solches Jahr wiedergutzumachen, dann würden wir diese am Schopfe packen. Ein freiwilliger Verzicht ist keine Option für uns.“ Nicht ohne Grund habe man mit Duchardt, Raimond Wolf, Dominik Szczurek und Nico Kratzel ordentlich Qualität geholt.

Spielermaterial schwindet beim VfL

Aufseiten des VfL Bad Berleburg sieht es hingegen durch den überraschenden Duchardt-Abgang kadertechnisch schwierig aus. Mit Alexander Krowarz (Feudingen), Benedikt Schneider (Ederbergland), Torben Birkelbach (Spfr. Edertal) und nun Duchardt schrumpft der ohnehin schon kleine Kader nun nochmals bedenklich.

„Ich war schon ein wenig schockiert, denn diese Planstelle war eigentlich geschlossen. Die Zusage für die kommende Saison war schon vorhanden. Da frage ich mich, warum man im November anfängt Gespräche zu führen. Im Amateurbereich muss man sich auf Absprachen verlassen. Planungssicherheiten hat man aber wohl nicht mehr“, äußert sich Holger Lerch, Sportlicher Leiter der Berleburger zu der Thematik. Besonders die Tatsache, dass der Verein nichts vom Wechselwunsch und der anstehenden arbeitstechnischen Fortbildung gewusst habe, stößt Lerch dabei auf. „Da hätte man sicher Lösungen gefunden“

Für den Landesligisten, der ebenfalls wie die Sportfreunde den Klassenerhalt am grünen Tisch feiern könnte, wird es nun so spät im Jahr schwer zu reagieren. „Es ist Ende April, da gehen einem jetzt langsam die Möglichkeiten aus. Jetzt ist der Kader schon sehr dünn und gerade ist es schwer einen Ausweg aus dieser Prekäre zu finden. Wir müssen nun die verbleibenden Kräfte bündeln“, so Lerch abschließend.

Da Duchardt seit über einem Jahr kein Pflichtspiel mehr für den VfL absolvierte, ist er zudem ablösefrei.