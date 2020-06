Düsseldorf Masters: Steffen Mengel erst im Finale gestoppt

Düsseldorf. Wer hätte das gedacht? Bei der Premiere des „Düsseldorf Masters“, einer neuen und hochkarätig besetzten Turnierserie mit Tischtennisprofis aus dem In- und Ausland, wurde der Holzhausener Steffen Mengel erst im Finale gestoppt – und zwar von keinem Geringeren als Weltklasse-Mann Timo Boll.

Steffen Mengel, der in der Bundesliga für den Post SV Mühlhausen spielt, hatte sich in zwei sehr guten Matches gegen Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) und Dang Qiu (ASV Grünwettersbach) den Finalplatz erkämpft und dort vor allem in den ersten beiden Sätzen in den entscheidenden Situationen Kantenpech.

Zwar gewann der Siegerländer Durchgang drei mit 12:10 gewinnen, am Ende gelang Steffen Mengel aber nicht die Wiederholung des Finals der Deutschen Meisterschaften 2013 in Bamberg und unterlag dem Lokalmatador mit 1:3 (10:12, 8:11, 12:10, 6:11). Der Odenwälder ist damit der erste Gewinner der „Düsseldorf Masters“, erhielt dafür 50 Punkte. Steffen Mengel bekam 30 Zähler auf sein Konto gut geschrieben.

Die zweite Ausgabe wird nächste Woche am Montag und Dienstag wieder im Arag Center Court stattfinden.