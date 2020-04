Ein Fußball-Modell für den Zusammenhalt in Wittgenstein?!

Wittgenstein. Im Kreis Biedenkopf treten Fußball-Reserveteams in einer eigenen Liga außer Konkurrenz an. Ist so ein Modell auch in Wittgenstein denkbar?

Rund 40 Jahre war Heinz Schmidt früher als Fußball-Schiedsrichter im Altkreis Wittgenstein unterwegs. „Das waren immer schöne Spiele da unten“ erklärt der heutige Fußballwart des Kreises Biedenkopf und betont besonders, dass ihm die Geselligkeit rund um sowie der Wettbewerbsgeist auf dem rechteckigen Grün im Wittgensteiner Land stets beeindruckt hätte – selbst dann, wenn er Partien der untersten Spielklassen in der Kreisliga C oder D leitete.

In seinem eigenen Kreis Biedenkopf treten einige Seniorenteams in so genannten Reserveligen ohne Wertung gegeneinander an. „Das war bei uns schon immer so und soll kleineren Kreisen helfen, dass besonders die Reservemannschaften bestehen bleiben und nicht aus Mangel an Spielern oder Motivation abmelden“, erklärt Schmidt. Wäre dieses Modell auch in Wittgenstein praktikabel, um der auch hier zunehmenden Fluktuation an Spielermaterial entgegenzuwirken? Unsere Zeitung hat etwas spekuliert und konkret nachgefragt.

Das hessische Modell

Im Kreis Biedenkopf fungiert die Kreisliga B als die unterste Spielklasse, in der es um Punkte und somit auch am Ende der Saison um Aufstiege geht. Absteigen kann logischerweise kein Team. Dennoch existieren unterhalb dieser Liga noch die 1. und 2. Kreisklassen, in denen die Reservemannschaften gegeneinander antreten. Hier regiert allerdings das Spaß-Prinzip, so dass die Partien quasi wie Freundschaftsspiele gewertet werden und es keine Absteiger gibt. Ein Aufstieg aus der 1. Kreisklasse ist nur möglich, wenn sich weder in Kreisliga B noch in der Kreisliga A die „Erste“ des jeweiligen Vereins befindet.

Der wesentliche Grund für diese Regelungen ist laut Schmidt der Erhalt von Reserveteams: „Oft sind diese Teams mit Spielern der Alten Herren aufgefüllt, da ansonsten zu wenig Akteure vorhanden wären. Es geht in diesen Spielen ja quasi nur um den Bewegungssport Fußball an sich, daher besteht dann auch die Möglichkeit für Spieler älteren Jahrgangs mitzuhalten.“ Weiterhin sei es auch für die Spieler gedacht, die nicht unbedingt die Ambition oder das Talent haben, in den Kreisligen zu kicken: „So können alle Fußballinteressierten spielen, egal wie gut sie sind“, führt Schmidt weiter aus. Einen weiteren Vorteil sieht er darin, dass durch den fehlenden Wettbewerb zum Beispiel nicht immer ein Training stattfinden müsste oder auch die schwierige Suche nach Trainern und Betreuern oftmals wegfalle. Schmidt: „Die Mannschaften organisieren sich da häufig selber, das macht es sportlich und finanziell einfacher.“

Das sagt der Fußball- und Leichtathletikverband

Deutlich fällt die Antwort vom Kreisvorsitzenden Marco Michel aus, ob so ein Modell eventuell schon einmal für Siegen-Wittgenstein diskutiert wurde. „Seitdem ich im Amt bin, war das noch nie ein Thema. Wir haben hier ein System, was gut funktioniert, daher gibt es auch gar keinen Grund dieses zu ändern.“ Selbiges lässt sein Kollege auch Jürgen Gieseler (Kreisspielausschussobmann) verlauten.

Wittgensteiner Meinungen

Innerhalb einiger Vereine in Wittgenstein gibt es dagegen durchaus Verständnis: Beim VfL Girkhausen, die bis zur Saison 2016/17 noch eine Reservemannschaft stellen konnten, danach aber nur noch mit einem Team antraten, träfe es durchaus auf Zustimmung: „Ja, ich kenne dieses Modell und es stellt tatsächlich eine Variante da, um Spielern die Möglichkeit zu geben, ganz ohne Druck Fußball zu spielen“, erklärt Karl Heinrich Krämer, Vorsitzender des VfL. Den Vorwurf, dass innerhalb dieser Spielrunde Spannung verloren gehen würde, verneint er zudem: „Ich habe früher selber Fußball gespielt und selbst mit 48 Jahren als Alter Herr noch ausgeholfen, auch da wollte ich das Spiel noch gewinnen.“ Vielleicht hätte dieses Modell dann auch den TuS Diedenshausen II gerettet, der in der laufenden D-Kreisliga-Saison wegen Spielermangels den Spielbetrieb einstellen musste.

Beim SV Feudingen wird derzeit mit der 3. Mannschaft ein solches Projekt verfolgt – außerhalb der Reihe natürlich. Denn obwohl die dritte Welle in der Kreisliga D3 um Punkte und Aufstiege spielt, stehe ausschließlich der Spaß im Vordergrund: „Die Jungs trainieren quasi, wann immer sie Lust haben und treten sonntags einfach nur an, weil sie gerne Fußball spielen. Leistungsorientierte Zwänge gibt es aber dabei nicht“, versichert der SVF-Vorsitzende Frank Filipzik, der zudem noch den Faktor Vereinsleben ergänzt: „Heutzutage ist es sehr wichtig, Menschen an die Sportvereine zu binden und ihnen etwas anzubieten, denn so gewinnt man ehrenamtliche Helfer.“

Dass sich Mannschaften zudem aufgelöst hätten, weil sie in der laufenden Saison aufgrund zu hoher Niederlagen die Motivation verloren haben, habe er selber „schon oft genug in Wittgenstein beobachtet“, weswegen er besonders im Hinblick auf 3. Mannschaften, ein hessisches Modell durchaus für sinnvoll hält.