Ein Teil des Betzenbergs auf dem Berleburger Stöppel

Der Mythos, der das legendäre Fritz-Walter-Stadion am Kaiserslauterner Betzenberg umschließt, ist in der Fußball-Welt nahezu legendär.

In diesem Jahr wird der „Betze“ zudem 100 Jahre alt, der sportliche Höhenflug der „Roten Teufel“ aus Kaiserslautern ist jedoch seit einiger Zeit beendet. Mittlerweile findet sich der 1. FC in der dritten Liga wieder und kämpfte bis zum Saisonabbruch sogar um den Nichtabstieg in die vierte Liga.

Zwei Vereine in sportlicher Schieflage

Gut 250 Kilometer trennen den „Betze“ und den Berleburger Stöppel, die Heimat des Landesligisten VfL Bad Berleburg. Ähnlich wie der 1. FC Kaiserslautern kämpften auch die Kurstädter in dieser Spielzeit bis zum Schluss um den Klassenerhalt, jedoch ist das ist nicht das Einzige, was die Stöppel-Elf nun mit dem Drittligisten verbindet. Vor gut einem Jahr sagte Jost Arnold, Inhaber und Geschäftsführer der Ruheforst GmbH, dem Vorstand der Abteilung Fußball des VfL Bad Berleburg zu, eine Werbebande auf dem Berleburger Sportfeld zu stellen.

Auf den ersten Blick sicher nichts ungewöhnliches, passieren solche Sponsorenvereinbarungen schließlich tagtäglich im Fußballgeschäft bis in die untersten Spielklassen. Jedoch hatte der Hilchenbacher Unternehmer eine spezielle Idee für die Wittgensteiner und bot ihnen die riesige Werbebande aus dem Betzenberg-Stadion in Kaiserslautern an. Arnold war seit Jahren Sponsor bei den „Roten Teufeln“, seine Werbung für den Ruheforst hängt zudem auch bei Fortuna Düsseldorf im Stadion und ist dadurch quasi Teil jeder Nachmittagskonferenz der Bundesliga.

Aufbau eine Herausforderung

Nur mit viel Phantasie kann man sich eine Bande vorstellen, die in einem 50.000 Menschen umfassenden Stadion hängt und nun auf der kleine Bezirkssportanlage im beschaulichen Bad Berleburg angebracht werden soll. Ein Werbebanner in dieser Größenordnung bedurfte einer besonderen Behandlung. Einige Wochen gingen ins Land, bis der VfL mit Unterstützung der Spedition Achenbach aus Arfeld endlich Zugriff auf die Bande erhielt und diese endlich ihren Weg vom „Betze“ auf den Stöppel fand.

Riesige Platten türmten sich nach dem Transport vor den VfL-Verantwortlichen auf – an eine normale Montage war überhaupt nicht zu denken. Die Bandenumrandung, die an die Laufbahn des Platzes grenzt, kam dafür keinesfalls in Frage. Um die Bundesliga-Werbung korrekt zu platzieren, musste eine Unterkonstruktion her, die Wind und Wetter trotzt. Der Abteilungsvorstand VfL Fußball konnte Jörg Wignanek für das Projekt „Montage“ gewinnen.

Heimnimbus wie beim 1. FCK

Ihm gelang es in vielen Einzelstunden die Bande so zu installieren, dass man allen Erfordernissen gerecht wurde, ehe das Banner nun seinen festen Platz auf der Sportanlage in Wittgenstein gefunden hatte. Für die Berleburger bleibt nun zu hoffen, dass mit der Bande etwas „alter Geist“ und etwas Mythos des Betzenberg-Stadions auf dem Stöppel Einzug hält. Der Betzenberg war schließlich jahrelang eine echte Festung und solch einen Heimnimbus kann der VfL in den nächsten Spielzeiten sicher auch gebrauchen. Besonders in Zeiten der Corona-Pandemie ein wichtiges Zeichen für den Verein, das aller Ehren wert ist.