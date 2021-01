Einbruch am Limburg-Stadion

Viel Mühe haben sich die Sportfreunde Edertal gemacht, um ihr Vereinsheim in Raumland zu renovieren. Nun haben sich Unbekannte mit Gewalt einen Weg in den Verkaufsraum beschafft und dabei ein Fenster eingeschlagen.

Es ist eine Tat, die komplett in die Kategorie „unnötig“ fällt und gleichzeitig den Sportfreunden Edertal einen Bärendienst erweist. Denn vor knapp zwei Wochen wurde im Vereinsheim des Spitzenreiters der Fußball-A-Kreisliga eingebrochen. Das Glasfenster des Verkaufsraums wurde in einer Nacht-und-Nebel-Aktion am Sportplatz in Raumland eingeschlagen, entwendet wurde dem ersten Anschein nach allerdings nichts.

„Die Polizei hat sich der Sache nun angenommen und das Fenster wurde provisorisch ausgetauscht. Etwas Wertvolles wurde nicht erbeutet und in erster Linie sind wir vom Verein froh, dass nicht weiter randaliert wurde“, erklärte Maximilian Schmeck, Vorsitzender der Sportfreunde. Einen monetären Gegenwert konnten der oder die Täter am Limburg also nicht stehlen, jedoch sorgt eine solche Aktion dadurch umso mehr für Kopfschütteln -- nicht nur bei Vereinsmitgliedern der Edertaler.

Einbrüche auch beim VfL Bad Berleburg

Im vergangenen Jahr wurden mehrfach auch beim Lokalrivalen VfL Bad Berleburg auf dem Stöppel – beide Sportplätze trennen 500 Meter Luftlinie – Einbrüche registriert und zur Anzeige gebracht, jedoch ohne Erfolg.

Das Problem bei beiden Vereinen: Die Kunstrasenanlagen liegen entfernt vom Stadtkern und fernab von Wohnsiedlungen. Ein Einsteigen in die Räumlichkeiten der beiden Fußballklubs würde nur zufällig auffallen. Die Tatsache, dass kein noch größerer Schaden entstanden ist, dürfte die die Sportfreunde Edertal wohl nur wenig über den entstandenen Ärger hinwegtrösten.