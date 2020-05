EJOT-Team TV Buschhütten: Das Warten auf die nächsten Titel

Buschhütten. Kein Deutscher Meistertitel für das EJOT-Team TV Buschhütten! Diese Nachricht würde in der Triathlon-Szene aufhorchen lassen, denn seit vielen Jahren dominieren die Ausdauer-Dreikämpfer aus Buschhütten die nationale Triathlon-Szene in der 1. Bundesliga. Die Herren haben bereits zehn DM-Titel eingesammelt, davon neun in Folge, die Damen stehen mit acht Titeln, ebenfalls in Serie errungen, dem nur wenig nach. Und weil beide Kader erneut hervorragend besetzt waren, wäre auch in diesem Jahr bei der Vergabe des DM-Titels kein Weg an den Buschhüttener Dominatoren vorbei gegangen. Wäre...

DM in Düsseldorf verschoben

Denn alle Teamleiter der Triathlon-Bundesliga haben jetzt die Nachricht erhalten, dass aufgrund der Corona-Krise und deren Auswirkungen, die auch den Triathlon in sehr starkem Maße beeinflussen, in diesem Jahr keine Saison durchgeführt wird – zumindest nicht in dem gewohnten Rahmen. Die Rennen in Münster am 28. Juni und Tübingen am 26. Juli sind bereits abgesagt worden. Der Saisonauftakt in Düsseldorf am 6. und 7. Juni, in dessen Rahmen zusätzlich zu den Bundesliga-Rennen die Deutschen Meister der Elite und Altersklassen über die Sprintdistanz gekürt werden sollten, musste verschoben werden. Hier sucht der Veranstalter gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf und dem Land NRW nach Lösungen und einer eventuellen Verschiebung der Veranstaltung auf Ende August.

Die „Finals 2019“ in Berlin waren auch für die Buschhüttener Delegation ein ganz besonderes Erlebnis. Foto: verein

Die Absage bzw. Verschiebung ist deshalb besonders bitter, weil die Triathlon-Wettkämpfe im Rahmen der Großveranstaltung „Die Finals Rhein-Ruhr 2020“ mit DM-Entscheidungen in verschiedenen Sportarten an Rhein und Ruhr hätten ausgetragen sollen – so wie vor einem Jahr, als es in Berlin eine gelungene Premiere gab. Auch die Deutschen Meisterschaften im Kunstturnen, geplant im Juni in Oberhausen, wurden ein Opfer der Corona-Pandemie. Auch für die Protagonisten des Bundesligisten Siegerländer KV ist unklar, ob und wo die Turn-DM irgendwann nachgeholt wird.

Keine Auf- und Absteiger

Für die Bundesliga-Triathleten bleiben nur noch die Wettkämpfe in Nürnberg am 28. August und das Finale in Saarbrücken am 13. September, die beide vom Veranstalter noch nicht abgesagt wurden. Weil zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation eine reine Kaffeesatzleserei wäre, hat sich die Deutsche Triathlon-Union (DTU) dazu entschlossen, dass es 2020 keine klassische Bundesliga-Wertung, somit auch keinen Deutschen Mannschaftsmeister und keine Aufsteiger beziehungsweise Absteiger geben wird. Das EJOT-Team TV Buschhütten bleibt damit amtierender Deutscher Mannschaftsmeister. 2021 soll es dann in gewohnter Form weitergehen, können die EJOT-Teams ihren Titel 19 und 20 mit einem Jahr Verspätung anpeilen.

„Trotzdem haben wir uns im Bundesliga-Ausschuss und auf Wunsch der Teamvertreter dazu entschlossen, den Athletinnen und Athleten die Möglichkeit zu geben, gemeinsam eine Saison zu bestreiten – wenn auch nicht in dem gewohnten Rahmen. Wir sind bestrebt, ein Angebot zu erstellen, das aus vier bis fünf Wettkämpfen besteht. Ein Teil dieser Rennen wird virtuell stattfinden. Ein (größerer) Teil soll im August und September real stattfinden – sofern es die Corona-Maßnahmen bis dahin erlauben“, erläutert der Bundesliga-Beauftragte Norbert Aulenkamp, Mitglied im Bundesliga-Ausschuss.

Video-Clips der Buschhüttener Athleten Von der Absage der Liga-Saison 2020 sind auch die Buschhüttener Herren- und Damen-Mannschaft, die EJOT-Senioren, die gleichzeitig amtierender Meister bleiben, sowie die Liga-Triathleten vom Team TVE Netphen und RSV Osthelden. Die EJOT-Athleten berichten in dieser wettkampflosen Zeit in Video-Clips, wie es ihnen ergeht – ob in Neuseeland, Nürnberg, Frankreich oder Buschhütten. Zu sehen sind die Videos auf www.ejot-team.de.

ejot-talente- „in solchen zeiten muss man kreativ sein“Bei diesen Wettkämpfen wird es zwar Tageswertungen geben, die aber nicht im Vordergrund stehen sollen. Es gehe vielmehr darum, den Teams eine Plattform zu bieten, sich zu präsentieren, ihnen ein Ziel zu bieten und sich zu motivieren. Das Konzept soll sich „Alternative Triathlon-Bundesliga“ nennen – unter Einarbeitung der aktuellen Hygiene-Vorschriften.