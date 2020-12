Entscheidungen bei der TSG Adler Dielfen

Dielfen. Die sportliche Leitung um Alexander Müller hat die spielfreie Zeit genutzt, um in Sachen Trainern Entscheidungen zu treffen.

Dielfen. Fußball-B-Kreisligist TSG Adler Dielfen setzt in der Trainerfrage für die kommende Saison auf Kontinuität. Die sportliche Leitung hat die spielfreie Zeit in der Corona-Pause dazu genutzt, die Verträge mit Trainer Steffen Langenbach sowie den beiden Co-Trainern Daniel Klöckner und Lukas Nattmann um eine Saison zu verlängern. Das Trio arbeitet seit diesem Sommer für die "Adlerträger". Zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung lag die Mannschaft auf Platz acht in der Staffel 1. Auch die gesamte Mannschaft hat bereits ihre Zusage für die Saison 2021/2022 gegeben.

Bei der zweiten Mannschaft bleiben Trainer Thomas Fischbach und sein spielender Assistent Chris Sting eine weitere Saison im Amt.