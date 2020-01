Erndtebrücker HC überrollt Littfeld-Eichen

Die Frauen des Erndtebrücker HC haben einen gelungenen Einstand in die Rückrunde der Handball-Kreisliga B gefeiert und den HTV Littfeld-Eichen mit 23:13 (7:9) auch in der Höhe verdient geschlagen. Dementsprechend zufrieden zeigte sich auch Trainer Andre Kloos im Nachgang an die Partie: „Nach der Pause war die Leistung okay. Natürlich waren ein paar Unsicherheiten drin, aber wir mussten erstmal wieder reinkommen in den Spielrhythmus. Nach einem solchen Sieg ist das aber vielleicht Kritik auf höherem Niveau.“

In der Tat brauchte seine Mannschaft gut zehn Minuten, um sich in Kreuztal wieder auf Wettkampfniveau zu bewegen. Daraus resultierte auch der erste Rückstand der Partie, den die Erndtebrücker zur Pause jedoch in eine knappe 9:7-Führung drehen konnten, ehe im zweiten Durchgang beim HTV defensiv alle Dämme brechen sollten. Zwar egalisierten die Hausherrinnen die Halbzeitführung nach der Pause, mussten danach allerdings zusehen, wie Erndtebrück Angriff um Angriff davon zog. Besonders Melina Lange (10 Tore) und Hanna Dickel (7) bekamen die Littfelder überhaupt nicht in den Griff. „Trotz des hohen Siegs muss ich unsere Chancenverwertung kritisieren. Wir haben allein fünf Mal die Latte getroffen“, so Kloos abschließend, der sich nun auf das nächste Spiel am Samstag (16.45/Stöppelhalle) gegen den TuS Ferndorf II freut. Da hat der EHC die Möglichkeit, weiter an der Tabellenspitze mitzumischen.

Erndtebrücker HC: Anne Nölling (Tor), Melina Lange (10 Tore), Hanna Dickel (7), Katharina Lange (2), Subhieh Naser (2), Carolin Siebert (1), Sarah Völkel (1), Carolin Bem, Ina Schneider, Ann-Kathrin Duchardt.