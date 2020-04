„Es muss auch mal schweißtreibend sein“

„Wenn sich jemand dehnen will, soll er nach Dänemark fahren. Bei mir wird gelaufen, da kann keiner quatschen“, ist ein legendäres Zitat von Kult-Trainer Eduard Geyer, ehemaliger Nationaltrainer der DDR und Übungsleiter von Energie Cottbus.

„Machen, statt nur zu erzählen“, lautet die klare Botschaft dieses Ausspruchs. Ein Credo, das auch Rolf Dickel, ehemaliger Trainer der Sportfreunde Birkelbach und der SG Laasphe/Niederlaasphe bis heute predigt.

Im Interview spricht der Bad Berleburger über den Wandel des Wittgensteiner Fußballs in den letzten Jahren, räumt mit dem Vorurteil auf, er sei ein „harter Hund“ und spricht über seine Zukunftspläne.



Herr Dickel, seit nunmehr zwei Jahren stehen Sie nicht mehr an der Seitenlinie. Verfolgen Sie dennoch weiterhin die heimische Fußballentwicklung?

Rolf Dickel: Die verfolge ich nach wie vor genau. Ich schaue mir jeden Sonntag Spiele in der Region an, da ich einfach ein grundsätzliches Interesse an diesem Sport habe. Mal in Berleburg, mal in Laasphe, Birkelbach oder Aue-Wingeshausen, wo sie eine junge und interessante Truppe zusammengestellt haben. Amateurspiele schaue ich mittlerweile sogar lieber als Bundesligaspiele, weil es dort nicht nur um Kohle geht. Es ist ehrlicherer Fußball, aber selbst der heimische Fußball ist nicht mehr so wie früher.





Wie meinen Sie das? Welche Entwicklungen haben Sie wahrnehmen können?

Ich habe viel erlebt in den letzten Jahren und war 35 Jahre lang Trainer, da erlaube ich mir, bei aller Bescheidenheit, mal ein Urteil. Ich habe den Eindruck, dass der Fußball nicht mehr das Wichtigste für viele Spieler ist. Diese „komm ich heute nicht, komm ich morgen“ Mentalität hat Einzug gehalten. Sommerurlaube werden nicht mehr um den Sport herum geplant, Spiele werden sausen gelassen und das Training wird häufig als notwendiges Übel gesehen. Heutzutage muss man den Spielern erklären, warum es kostet, wenn ihr Handy klingelt, oder sie laufen in der Halbzeit zur Freundin, kramen in der Handtasche und schauen schnell, ob sie eine neue Nachricht haben. Da fragt man sich schon: Ist das noch mein Fußball.





Macht das die Arbeit als Trainer für Sie umso schwerer?

Ich habe immer versucht alles zu geben. Man investiert viel Zeit in Spiel- und Trainingsvorbereitung, weiß aber effektiv nicht, ob nun noch drei Spieler zehn Minuten vor den Einheiten absagen. In meinen ersten Trainerjahren war die Beteiligung meistens bei 100 Prozent. Man hat schon das Gefühl, dass es für viele wichtigere Prioritäten gibt. Das sieht man aber auch auf den Bolzplätzen. Da wird eben heute schon von den Eltern geschimpft, wenn sich ein Kind dreckig macht. Man kann schon den Eindruck bekommen, dass manche dadurch ein wenig weich geworden sind.



Apropos weich: Ihre Saisonvorbereitungen gelten als unglaublich anstrengend. Wie schätzen Sie ihr Image als „harter Hund“ ein?

Ich weiß nicht, wo das herkommen soll (lacht). Ich habe es eigentlich nie so gesehen. Viel eher würde ich sagen, dass ich manchmal zu kumpelhaft aufgetreten bin. Eine gewisse Grundfitness muss eben vorhanden sein. Darauf baut alles Weitere auf. Das Ziel war es immer, alles so gut es geht mit Ball zu machen, aber: Es muss auch schon mal schweißtreiben sein, damit man gut durch die Saison kommt. Sommer- und Wintervorbereitung sind für den Fußballer eben nie die schönsten Wochen.





Planen Sie denn in nächster Zeit eine Rückkehr an die Seitenlinie, oder in einer anderen Funktion?Ich bin in den letzten Wochen häufiger mal lose angesprochen worden, aber die genannten Sachen schrecken einen sicher auch ein wenig ab. Ich mache mir zur Zeit meine Gedanken. Wenn, würde ich aus Verbundenheit zu einen alten Verein eine Tätigkeit übernehmen. Sei es nun als Trainer, oder in einer anderen Funktion. Da würde es einzig darum gehen, etwas zurückzugeben. Ich mag zum Beispiel den Begriff „Sportlicher Leiter“ nicht, ich bin kein Michael Zorc oder so. Aber das wäre sicher auch eine reizvolle Aufgabe. Vielleicht gefällt es mir aber auch im Fußball-Ruhestand, ich bin da ganz gelassen.