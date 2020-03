ESV Siegen: Eine Erfolgsgeschichte auf Kegelbahnen

Siegen. Die Damenmannschaft des ESV Siegen ist wieder Vizemeister in der zweithöchsten Liga geworden. Aber es gibt Nachwuchssorgen.

Gerade so fertig geworden vor dem Virus: Die Landesliga NRW, die zweithöchste Spielklasse der Damen im Sportkegeln, hat am 1. März ihre Saison regulär mit dem letzten Spieltag beendet. Inzwischen sind auch hier alle Spielstätten offiziell geschlossen worden. Was Petra Wörster vom ESV Siegen mit einem lachenden und einem traurigen Auge zurücklässt. Einerseits ist die erfahrene Spielerin froh, nicht wie andere mit einer unvollständigen Serie irgendwo in der ‘Tabellenluft’ zu hängen. Aber von einem Tag auf den anderen so gar nichts machen, nicht mehr trainieren zu können, das ist für sie eine Belastung. „Ich habe einen Schlüssel zur Bahn. Aber das Ordnungsamt war hier, und da möchte ich doch nicht zuwiderhandeln“, versichert Petra Wörster am Telefon.

Platzierung bestätigt

Die 1. Damenmannschaft des ESV (Eisenbahner Sportverein Siegen e. V.) hat die Saison 2019/20 auf Platz 2 der Tabelle beendet. Wie im Vorjahr. „Damit sind wir sehr glücklich und zufrieden“, sagt Petra Wörster. Das Team sei derzeit nicht optimal besetzt. Nur drei reguläre Top-Spielerinnen, für die Nummer 4 musste immer wieder aus dem „Pool“ des Vereins improvisiert werden. Das Dilemma zeigt sich in der Einzelwertung, die von der Siegenerin souverän angeführt wird. Mit leichtem Abstand dahinter steht ihre Teamkollegin Kira Ebener. Sabrina Bohland ist immerhin noch auf Platz 12 zu finden. Dann kommt der ESV aber lange Zeit nicht mehr.

Nachwuchssorgen im Verein

Die Meister-Damen vom SKC Langenfeld/Paffrath 1 sind deutlich besser in der Breite über die „Schnittliste“ verteilt. Dafür ist die Vizemeisterschaft umso stärker zu rechnen, mit klarem Abstand zu den Dritten. Mehr wäre umgekehrt aber auch nicht realistisch gewesen. „Und selbst wenn wir auf dem ersten Platz abgeschlossen hätten, ein Aufstieg wäre für uns nicht möglich“, ergänzt Wörster mit Bedauern. In der ersten Bundesliga, wo die Siegenerinnen bis 2017 aktiv waren, werden Teams aus sechs Personen verlangt. Wenn es schon schwerfällt, vier absolute Top- Damen zusammenzubringen, sind sechs aktuell gar keine Option.

Siegen-Wittgenstein Bundesligaerinnerungen An die Bundesligajahre hat Petra Wörster gute Erinnerungen. Damals hat der ESV im Alten Bahnhof eine neue Kegelbahn bekommen, mit der sich die Gegner äußerst schwer getan hätten. Die heimischen Männer und Frauen-Teams hätten das einige Jahre sehr erfolgreich nutzen können. Nach mehrfachem Abschleifen und Erneuern habe sich dieser Effekt dann genau umgekehrt.

Es fehle am Nachwuchs, bedauert Petra Wörster, die selbst seit ihren Teenagerzeiten auf Kegelbahnen zu Hause ist. „Mein Vater war Abteilungsleiter bei der TG Friesen“, erklärt sie ihren Einstieg und die Begeisterung für den Sport, die bis heute unverändert geblieben ist. Das sei aber nicht mehr die Regel. Heute würden gerade in jungen Jahren mehrere Sportarten ausprobiert, mancher springe dann von einzelnen oder auch komplett wieder ab. Das bewirke wiederum die heutigen Probleme, „wir haben keine Jugendabteilung mehr“. Sie selbst zog es im Laufe der Jahre zum ESV, der im Alten Bahnhof Siegen Ost auf eigener Anlage spielt, Ihre Söhne sind bei der TG Friesen aktiv, „wo sie derzeit einfach bessere Möglichkeiten haben“. Umgekehrt gebe es dort keine Frauen in vergleichbarer Klasse. Insofern kommen sich die Vereine derzeit nicht in die Quere. Feindselige Gefühle habe es aber garantiert ohnehin nie gegeben, „nur eine gesunde Konkurrenz“, lacht Petra Wörster.

Der Verein residiert im Alten Bahnhof Siegen-Ost. Die vier Bundeskegelbahnen befinden sich im eher schmucklosen Anbau rechts. Foto: Michael Kunz

Und wie lassen sich Jüngere nun wieder für den Sport begeistern. Da hat sie noch keine Lösung gefunden. Der Verein habe sich regelmäßig an den jährlichen Ferienspielen beteiligt, „aber hängengeblieben ist da keiner“. Versuche, im Rahmen der Ganztagsschule eine Kooperation zu bekommen, seien leider gescheitert, erzählt Petra Wörster weiter. Am Ende sieht sie die eigene Geschichte als bestes Beispiel. Es müsse jemand kommen und jemanden mitbringen, der wieder jemand mitbringt… anders gehe es wohl nicht.

Falsches Image in der Öffentlichkeit

Ein wenig spiele sicher auch das Image hinein, ist sich die Siegenerin durchaus im Klaren. Kegeln, das heiße für viele erst einmal ganz klischeehaft, sich nach Feierabend treffen, viel Alkohol trinken und ein paar Kugeln werfen. „Ich habe bei einem unserer Wettbewerbe noch nie jemanden über dem Tisch hängen sehen“, schmunzelt Wörster. Dafür sei der Sport einfach viel zu anspruchsvoll und physisch fordernd, „und es gibt ja auch Schiedsrichter, die sehr genau kontrollieren“. Wenn sie einmal Bekannte zu einer Runde überredet habe, sei denen das schnell klar geworden. Aber auch die wollten nicht einsteigen und praktisch jeden Sonntag mit dem Sport verbringen. Überhaupt sieht Wörster es schwierig, mit fortgeschrittenem Alter noch einzusteigen. Der ganz große Erfolg sei da sicher nicht mehr zu erzielen.

International alles abgesagt

Sie selbst spielt seit 2016 auch international. Davor gehörte sie zum erweiterten Kader, hatte aber nach eigenem Bekunden keinen ganz so guten Draht zum damaligen Bundestrainer. Gerade in den kommenden Wochen hätte es da einiges an Einzel- und Teamwettbewerben gegeben. „Jetzt habe ich erstmals seit Jahren die ganzen Sonntag frei“, klagt Petra Wörster lachend, wobei herauszuhören ist, dass sie so fröhlich gar nicht ist. Auch normales Training ist nicht.

Aber Petra Wörster muss die Einschränkungen hinnehmen, wie jeder andere in Deutschland und einem großen Teil Europas oder der Welt auch. Aber sie hofft, dass der Corona-Shutdown nicht zu lange dauert.